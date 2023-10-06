AP'de Karabağ önergesi: Azerbaycan ve Türkiye kınandı

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'a 19 Eylül’de yaptığı askeri operasyonuna tepki gösteren Avrupa Parlamentosu (AP), sorumlulara karşı yaptırım uygulanması ve Avrupa Birliği’nin (AB) Bakü ile ilişkilerini gözden geçirmesi çağrısında bulundu.

Dün (5 Ekim) 9 aleyh, 36 çekimser oya karşın 491 lehte oyla kabul edilen önergeyle AP, Azerbaycan'ın Karabağ'a yönelik “önceden planlanmış ve gerekçesiz askeri saldırısının uluslararası hukukun ve insan haklarının ağır bir ihlali ve ateşkes sağlanmasına yönelik önceki girişimlerin açık bir ihlali olduğunu vurguladı.

"Etnik temizlik anlamına geliyor"

Parlamentonun resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre son saldırıdan bu yana 100 binden fazla Ermeni'nin bölgeyi terk etmek zorunda kaldığını belirten AP üyeleri, mevcut durumun “etnik temizlik” anlamına geldiğini ifade ederek Azerbaycan birliklerinin Karabağ'ın Ermeni sakinlerine yönelik tehdit ve şiddet eylemlerini şiddetle kınadı.

AP kararıyla, AB ve üye devletlere, Karabağ'dan gelen mülteci akını ve bunu takip eden insani krizle baş edebilmesi için Ermenistan'a gerekli tüm yardımı derhal sunmaları çağrısı yapıldı.

Azerbaycan’a yaptırım talebi

Saldırı karşısında “dehşete düşen” Parlamento, AB'yi Karabağ'da çok sayıda ateşkes ihlali ve insan hakları ihlalinden sorumlu Bakü'deki hükümet yetkililerine yönelik hedefli yaptırımlar uygulamaya çağırdı. Azerbaycan’ın bölgedeki tüm insanların güvenlik ve refahının sağlanmasında tam sorumluluk taşıdığını hatırlatan AP milletvekilleri, Azerbaycan birlikleri tarafından işlenen ve “savaş suçu” teşkil edebilecek ihlallerin de soruşturulmasını talep etti.

Parlamento, silah desteği sunan Türkiye'yi kınadı

AP üyeleri, Bakü'yü olası bir “askeri maceracılığa” karşı uyarırken Türkiye'ye de müttefikini “dizginleme” çağrısında bulundu. Parlamento, ayrıca Türkiye'nin Azerbaycan'ın silahlandırılmasında rol almasını ve Bakü'nün 2020 ve 2023'teki saldırılarına tam destek vermesini de kınadı.

AB’ye Azerbaycan ile ilişkilerini gözden geçirme çağrısı

AB'yi Bakü ile ilişkilerini kapsamlı bir şekilde gözden geçirmeye çağıran AP milletvekilleri, Azerbaycan gibi uluslararası hukuku ve uluslararası taahhütleri açıkça ihlal eden ve insan hakları sicili endişe verici olan bir ülkeyle stratejik ortaklık geliştirmenin AB dış politikasının hedefleriyle bağdaşmadığının altını çizdi.

Parlamento, AB'yi Bakü’nün saldırgan tavrının devam etmesi durumunda AB'nin Azerbaycan ile vize kolaylığı anlaşmasının uygulanmasını askıya almayı değerlendirmeye ve Azerbaycan petrol ve doğalgazının AB'den ithalatının tamamen durdurmaya çağırdı.

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