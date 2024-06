Erkek şiddeti Mayıs 2024

bianet'in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği haberlere göre; erkekler Mayıs’ta en az 40 kadını ve beş çocuğu öldürdü.

Erkekler, Mayıs’ta en az 56 kadına şiddet uyguladı, oğlan çocukların da olduğu en az 29 çocuğu istismar eden erkekler, en az dört kadını taciz etti. Erkekler en az 34 kadını da seks işçiliğine zorladı.

1 Mayıs

Cinayet

Manisa’da S.Y. (33) isimli erkek, boşanma aşamasındaki karısı Gözde Y.'yi (27) buluştukları bağda av tüfeği ile öldürüp kuyuya attı. Erkek aynı silahla intihar etmeye çalıştı, hastaneye kaldırıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de S.A. isimli erkek, karısı H.A.’yı darp etti.

Edirne’de E.T. isimli erkek, karısı F.T.’yi darp etti.

Edirne’de E.S. isimli erkek, eski sevgilisi B.C.Ç. isimli kadını yaşadığı apartmana gelerek tehdit etti, apartman kapısının camını kırdı. Kadın şikayetçi oldu.

Tehdit

Edirne’de Ö.F. isimli erkek, boşanma aşamasındaki karısı G.F.’yi tehdit etti. Kadın şikayetçi oldu, uzaklaştırma talep etti.

2 Mayıs

Cinayet

İstanbul’da M.T. isimli erkek, boşanma aşamasındaki karısı Hivda T.’yi (36) elleriyle boğarak öldürdü, tutuklandı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de Ş.A. isimli erkek, karısı G.A.’yı saçını çekip yumruk ile vurarak darp etti. Kadın şikayetçi oldu, uzaklaştırma talep etti.

Edirne’de O.D. isimli erkek, karısı F.Ç.’yi ve oğlunu darp etti. Kadın şikayetçi oldu.

Çocuk İstismarı

Adana'da H.F. (11) isimli oğlan çocuğu, A.K. (4) isimli oğlan çocuğunu evin yanındaki boş arazide oynarken istismar etti. Ailenin şikayetçi oldu, soruşturma başlatıldı.

3 Mayıs

Cinayet

Antalya’da A.A.Q. (30) isimli erkek, annesi Ashfaq Ahmad Q.’yu (59) evinin mutfağında boynundan ve kolundan bıçaklayarak öldürdü. Erkek tutuklandı.

Ankara'da S.K. (34) isimli erkek, sokakta tartıştığı Edanur K.'yi (28) boğazından bıçaklayarak öldürdü, araya girmeye çalışan N.G. isimli kadını da yaraladı. Olay yerinden kaçan erkek tutuklandı.

Şüpheli Ölüm

Antalya’da Finlandiya vatandaşı Aino Marja K. (84) isimli kadın kaldığı otelde ölü bulundu.

Burdur’da oğluyla birlikte oturan Adliye U. (91) isimli kadın evinde ölü bulundu. 59 yaşındaki oğlu da polis merkezine götürüldü.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de A.B. isimli erkek, sevgilisi D.B. isimli kadını evinde bıçaklayarak yaraladı, darp etti. Kadın hastaneye kaldırıldı, şikayetçi oldu.

İstanbul’da kimliği belirsiz bir erkek, bir kadını bıçakla tehdit ederek zorla taksiye bindirdi.

Çocuğa Şiddet

Edirne’de N.Ç. ve A.K. isimli erkekler, akrabaları olan Ü.K. isimli kız çocuğunu darp etti, evi talan etti. Çocuğun ailesi şikayetçi oldu.

Tehdit

Edirne’de C.Ö. isimli erkek, karısı E.B.Ö.’yü tehdit etti.

Edirne’de K.B. isimli erkek, karısı D.B.’yi tehdit etti, hakarette bulundu. Kadın şikayetçi oldu.

Edirne’de M.İ. isimli erkek, eski karısı A.E.’yi tehdit etti. Kadın şikayetçi oldu.

Taciz

İstanbul’da M.G. (55) isimli erkek, karşısında oturan Z.B. isimli kadına bakarak mastürbasyon yaptı, gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. Aynı erkek, bir markette bir kadını ve bir çocuğu taciz ve istismar etti.

Çocuk İstismarı

Kastamonu'da öğretim üyesi E.A. isimli erkek, 16 yaşındaki kız çocuğunu istismar etti, tutuklandı.

4 Mayıs

Cinayet

Kayseri'de hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Y.Y. (48) isimli erkek, kızı Buse Erkin’i (23) bıçaklayarak öldürdü. Erkeğin 38 suç kaydı olduğu öğrenildi, tutuklandı.

Faili Belirlenmemiş Cinayet

Adana’da silahlı saldırı sırasında otomobiliyle yoldan geçen Hayriye D. (43) ensesine isabet eden kurşunla hayatını kaybetti. İki şüpheli olay yerinden kaçtı.

Şüpheli Ölüm

Zonguldak’ta S.Y. (58) isimli kadın sahil kıyısında ölü bulundu.

Kocaeli’de Ayşe A. (88) evde ölü bulundu. İnceleme başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

İstanbul’da M.K. isimli erkek, yolda yürüyen Y.H. isimli kadını darp edip gasp etti. Olay yerinden kaçan erkek yakalanarak tutuklandı.

Çocuğa Şiddet

Balıkesir’de Ferdi D. (38) isimli erkek, tartıştığı oğlu D.D.’yi (17) darp etti. D.D., babasını tüfekle öldürdü, tutuklandı. Çocuk, babasının başta annesi olmak üzere aile bireylerini sürekli darp ettiği için öldürdüğünü söyledi.

5 Mayıs

Taciz

İstanbul’da V.Ç. (39) isimli erkek, metrobüs durağındaki merdivenlerden inen E.U. (19) isimli kadının eteğinin altından gizlice fotoğrafını çekti. Erkeğin başka kadınların da gizlice fotoğraflarını çektiği öğrenildi. Kadın şikayetçi oldu.

6 Mayıs

Cinayet

Samsun'da A.Ç. (48) isimli erkek, boşanma aşamasındaki karısı Saadet Ç.’yi (43) evde silahla vurarak öldürdü. Çok sayıda suçtan kaydı bulunan erkek tutuklandı.

İstanbul'da H.Ç. isimli erkek, eski iş ortağı Gülay Akça'yı (54) iş yerinde önce bıçakla üzerine yürüdü, sonra silahla vurarak öldürdü. Erkek aynı silahla intihar teşebbüsünde bulundu, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de S.K. isimli erkek, karısı M.K.’yi darp ve tehdit etti, hakarette bulundu. Kadın uzaklaştırma talep etti, şikayetçi oldu.

Edirne’de M.R.A. isimli erkek, karısı E.A.’yı darp etti.

Edirne’de M.A. isimli erkek, karısı D.A.’yı darp etti.

İstanbul’da alkollü araç kullanan bir erkek, kaza yaptıktan sonra araçtan inip yanındaki kadını darp etti. Erkek olay yerinden kaçtı.

Tehdit

Edirne’de İ.T. isimli erkek, eski karısı S.C.’yi tehdit etti, hakarette bulundu. Kadın şikayetçi oldu.

Edirne’de Ş.D. isimli erkek, boşanma aşamasındaki C.D.’yi tehdit etti, hakarette bulundu. Kadın şikayetçi oldu.

Taciz

Muğla’da bir kamu kurumunda memur olan kimliği bilinmeyen erkek, aynı kurumda stajyerlik yapan bir kadını taciz etti. Erkek tutuklandı.

7 Mayıs

Cinayet

Kilis'te Yusuf Kuvara, karısı Merve ile çocukları Emine (8), Abdo (6) ve Ali Kuvara'yı (5) boğarak ve makas darbeleriyle öldürdü, intihar etti.

Tekirdağ'da emniyet müdürlüğünde teknisyen olarak çalışan Şenol Şirin (41), tartıştığı karısı Duygu Şirin (35) ile oğlu Ali Emre'yi (5) tabanca ile vurarak öldürdü, sonra intihar etti.

Ankara'da E.İ. (15) isimli oğlan, ablası Büşra Sıla İ.’yi (16) sırtından bıçaklayarak öldürdü. Erkek tutuklandı.

Şüpheli Ölüm

Batman’da R.B. (14) isimli kız çocuğu bir apartmanın onuncu katından “düşerek” öldü. Soruşturma başlatıldı.

Tekirdağ’da R.A. (70) isimli kadın ikamet ettiği 5 katlı bir binanın terasından “atlayarak” öldü. Soruşturma başlatıldı.

Mayıs Ayına Yansıyan Şüpheli Ölüm

İstanbul’da Sevgi Eren K. (26), göğsüne ateş edilmiş halde evinde ölü bulundu. Kocası ile sorunları olduğu ve erkeğin karısını sürekli darp ettiği öğrenildi. Erkek, 16 Nisan’da yaşanan karısının şüpheli ölümüne ilişkin intihar ettiği iddiasını öne sürmüş, kadının ailesi cinayet olduğunu söylemişti.

Meşru Müdafaa

Bursa’da L.S.K. (18) isimli kadın, ablası M.K.’nin (22) eski sevgilisi Mehmet Salih B.’yi (20) sokakta bıçaklayarak öldürdü. L.S.K. ifadesinde, ablasının sevgilisinden ayrılmak istemesi üzerine erkeğin kadınların ailesini tehdit ettiği için bıçakladığını söyledi. L.S.K., adli kontrolle serbest bırakıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de E.S.Ş.Y. isimli erkek, karısı E.Y.’yi darp etti. Kadın şikâyetçi oldu.

Antalya’da E.O. (29) isimli erkek, eski karısı P.G. (28) ile yanında bulunan V.G.(28) isimli erkeği sokakta bıçaklayarak yaraladı. Kadın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı, erkek gözaltına alındı.

Tehdit

Edirne’de E.G. isimli erkek, eski sevgilisi M.C. isimli kadını tehdit etti, hakarette bulundu. Kadın şikâyetçi oldu.

8 Mayıs

Cinayet

Urfa’da C.K. (58) ve F.K. (48) isimli erkekler, düğünde havaya silahla ateş açması sonucu hamile olan Zemzem Ö. (34) isimli kadını ve karnındaki bebeği öldürdü. F.K. tutuklandı, C.K. hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol kararı verildi.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de hakkında uzaklaştırma kararı bulunan U.D. isimli erkek, eski karısı N.S.’yi darp ve tehdit etti, hakarette bulundu. Kadın şikayetçi oldu.

Edirne’de Ç.T. isimli erkek, karısı Y.T.’yi darp ve tehdit etti. Kadın şikayetçi oldu.

Batman’da ismi öğrenilemeyen büfe işletmecisi erkek, sokakta bir kadını darp etti.

9 Mayıs

Cinayet

Mersin'de İbrahim Z. (45), boşanma aşamasındaki karısı Nadya Z. (33) evinde silahla ateş ederek öldürdü, aynı silahla intihar etti.

Manisa’da M.A.E. (48) isimli erkek, tartıştığı karısı Hatice E.’yi (39) bıçaklayarak öldürdü. Erkek tutuklandı.

Şüpheli Ölüm

Gümüşhane’de Emine G. (70), dere yatağında ölü bulundu. Kadının uçurumdan düşerek yaşamını yitirdiği öne sürüldü, soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de H.A. isimli erkek, karısı D.A.’yı darp etti. Kadın şikayetçi oldu.

Edirne’de H.K. isimli erkek, karısı Y.K.’yi darp ve tehdit etti, hakarette bulundu. Kadın şikayetçi oldu.

Edirne’de S.K. isimli erkek, karısı N.K.’yi darp etti. Soruşturma başlatıldı.

İstanbul’da bir erkek, kız çocuğuyla birlikte yolda yürüyen bir kadın ile tartıştı, kadını darp etti.

İstanbul’da A.E. isimli erkek, tartıştığı sevgilisi A.Ş. isimli kadını sokakta darp etti. Olayı duyan çevredekiler erkeği darp etti, kadın hastaneye kaldırıldı. Erkek tutuklandı.

Antalya'ya tatile gelen İngiltere vatandaşı B.J.A.H. (35) isimli erkek, kıskançlık nedeniyle tartıştığı sevgilisi İngiltere vatandaşı P.L.T. (31) isimli kadını darp etti. Kadın intihara teşebbüs etti, erkek tutuklandı. Kadın ise hastaneye kaldırıldı.

Tehdit

Adana’da Arda Demirci (19), kendisinden ayrılmak isteyen İ.A. isimli kadını, “elimde fotoğrafların var. Beni terk edersen, seni rezil ederim” diyerek tehdit etti. Kadının babası, Arda Demirci’yi av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Seks İşçiliğine Zorlama

Muğla’da 5 kişi, Türkiye vatandaşı olmayan kadınları şantaj ve tehdit yoluyla seks işçiliğine zorladı. 5 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

10 Mayıs

Basına Mayıs Ayında Yansıyan Cinayet

Kocaeli'de 7 yıldır hiçbir resmi işlem kaydı olmayan Güneş Y. (27) isimli kadını, kocası N.Y. ve yakınları S.Y., M.Y., B.Y., F.Y., O.Y., A.Y., S.Y., Z.Y., B.Y., M.Y., M.Y. isimli erkeklerin öldürdüğü öğrenildi, tutuklandı. Erkekler, kadını “başka erkekle kaçtığı” bahanesiyle “aile meclisi” kararıyla ormanda öldürüp, gömdükleri suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de S.A. isimli erkek, karısı S.A.’yı darp ve tehdit etti. Kadın şikayetçi oldu, önleyici tedbir uygulandı.

Edirne’de Y.U. isimli erkek, karısı Ş.U.’yu darp edip hakaret etti. Kadın şikayetçi oldu.

11 Mayıs

Şiddet / Yaralama

Edirne’de A.Ç. isimli erkek, sevgilisi E.K. isimli kadını darp etti, hakarette bulundu. Kadın şikayetçi oldu.

Edirne’de N.T. isimli erkek, nişanlısı B.T. isimli kadını darp etti. Kadın şikayetçi oldu.

Edirne’de M.Ö. isimli erkek, karısı G.Ö.’yü darp etti.

Taciz

İzmir’de halk otobüsünde bir erkek, araca binen kadın yolcuları dokunarak taciz etti.

12 Mayıs

Cinayet

Ankara'da mantar toplamak için gittiği yerden geri dönmeyen Afganistan vatandaşı Zarın M. (41) isimli kadın tabancayla başından vurulmuş halde ölü bulundu. S.K. (59) isimli erkek, “tabancasıyla taşların üzerine koyduğu tenekelere atış yaptığını, kadını görmediğini” söyledi, tutuklandı.

Antep’te H.Ö. (46) isimli erkek, karısı Zeynep Ö.’yü (44) evde tüfekle ateş ederek öldürdü, oğlu İ.E.Ö. (15) ile kızının kocası H.B.’yi (23) yaraladı. Erkek gözaltına alındı.

Elazığ’da 6 Mayıs’tan beri kayıp olan Dilara G.’yi (25), akrabası olan V.K. isimli erkek ile babası Y. K.’nin silahla ensesinden vurup öldürdüğü ardından çukura gömdüğü öğrenildi. Erkekler tutuklandı. V.K.’nin karısı N.K. ve kardeşi S.K. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Şüpheli Ölüm

Samsun’da Suriye vatandaşı B.S. (32) isimli kadın, evlerinin oturma odasında iple asılı halde ölü buldu. Soruşturma başlatıldı.

Faili Belirlenmemiş Cinayet

İstanbul’da kimliği belirsiz kişiler, alışveriş yapan Sema D. ve M.D. isimli karı kocayı silahla vurdu. Kadın kaldırıldığı hastanede öldü, erkek ağır yaralı olarak tedavi altına alındı. Şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Şiddet / Yaralama

Kütahya’da N.K. isimli erkek, L.A. isimli kadını zorla arabaya bindirdi, araç içinde kadını darp etti. Kadın KADES uygulamasından ihbarda bulundu, araç Bilecik’te bulundu, yasal işlem başlatıldı.

Çocuk İstismarı

Samsun’da bir erkek, arkadaşının 13 yaşındaki oğlan çocuğunu istismar etti, tutuklandı.

13 Mayıs

Cinayet Çocuk Cinayeti

Ankara’da izinli olarak Hatay’dan evine gelen komiser yardımcısı Veysel Ö., karısı Hasret Ö. ile çocukları Mustafa Ö. ve Nisa Nur Ö.’yü silahla vurarak öldürdü, intihar etti.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de Ü.G. isimli erkek, karısı G.G.’yi darp ve tehdit etti, hakarette bulundu. Kadın şikayetçi oldu.

Kütahya’da O.A. isimli erkek, tartıştığı karısı A.A.’yı omzundan bıçaklayarak yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı, erkek gözaltına alındı.

Diyarbakır’da S.A. isimli erkek, tapu tartışması sırasında birlikte yaşadığı E.B. isimli kadın ile kadının annesi S.B.’yi silahla ateş ederek yaraladı, kadının babası Yılmaz B.’yi öldürdü. S.A. olay yerinden kaçtı.

Tehdit

Edirne’de H.S. isimli erkek, boşanma sürecindeki karısı F.S.’yi tehdit edip hakaret etti. Kadın şikayetçi oldu.

Edirne’de S.K. isimli erkek, karısı N.K.’yi tehdit edip hakaret etti. Kadın şikayetçi oldu.

14 Mayıs

Cinayet

Aydın’da M.Ş.Y. (50) isimli erkek, ısrarlı takipte bulunup rahatsız ettiği Aylin Pekin’i (48) evinin önünde silahla vurarak öldürdü, olay yerinden kaçtı. Erkek tutuklandı. Kadın, daha önce kendisini rahatsız ettiği için erkek hakkında şikâyette bulunmuştu.

İzmir'de Birkan Ekren (34), boşandığı Sevim Duman’ı (34) kaldığı ailesinin evinde silahla ateş ederek öldürdü, aynı silahla intihar etti. Kadının eski kocası hakkında uzaklaştırma kararı çıkarttığı öğrenildi.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de G.O. isimli erkek, sevgilisi B.A.’yı darp ve tehdit etti, hakarette bulundu.

İstanbul’da K.A. (65) isimli erkek, beraber yaşadığı annesini bıçakla rehin aldı. Erkek karakola götürüldü.

Tehdit

Edirne’de hakkında uzaklaştırma kararı bulunan C.G. isimli erkek, boşanma aşamasındaki karısı Ç.G.’yi evinin önüne gelerek tehdit ve hakaret etti. Kadın şikayetçi oldu.

Seks İşçiliğine Zorlama

Muğla’da G.A. isimli kadın ile kocası M.C.S. ve A.B., M.A., E.G. isimli erkekler, Türkiye vatandaşlı olmayan 17 kadını seks işçiliğine zorladı. Şüpheliler tutuklandı.

Çocuk İstismarı

Uşak'ta bir ilkokulda kendini öğretmen olarak tanıtan U.B. (42) isimli erkek, bir kız öğrenciyi istismar etti, tutuklandı.

16 Mayıs

Cinayet

İstanbul'da Gökhan Y. (36), yol kenarında bekleyen eski nişanlısı Bahar K. isimli kadını göğsünden ve boynundan silahla vurarak öldürdü. Kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, olay yerinden kaçan erkek polisten kaçarken intihar etti. Kadının, kendisini rahatsız eden erkek hakkında bir süre önce şikayetçi olduğu öğrenildi.

Şüpheli Ölüm

Kocaeli’de Hanife D. (75) isimli kadın evinde ölü bulundu. İnceleme başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de T.A. isimli erkek, karısı H.A.’yı darp ve tehdit etti, telefonunu kırdı, hakarette bulundu. Kadın şikayetçi oldu.

17 Mayıs

Cinayet

Çorum'da Hasan O. (58), boşanma aşamasındaki karısı Nazegül O.’yu (55) ve karısının kız kardeşi Meryem K.’yi (51) sokakta tabancayla ateş ederek öldürdü, aynı tabancayla intihar etti.

Şüpheli Ölüm

İstanbul’da bir hastanenin yoğun bakımında yatan dedesinin yanında refakatçi olarak kalan hemşire Selen B. (24), hastanedeki bir odada ölü olarak bulundu. Kadının koluna enjekte edildiği iddia edilen ilaç, sevgilisi Doktor F.A. isimli erkeğin cebinde bulundu. Erkek, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul’da bir kadın tren raylarına atlayarak intihar etti.

Kocaeli’de engelli Gaye Hatice G. (18) yatağında ölü bulundu. İnceleme başlatıldı.

Taciz

İstanbul’da sosyal medyada @rereyhn kullanıcı adı olan bir kadın, bir özel hastanede kendisini muayene eden jinekolog erkeğin kendisini taciz ettiğini söyledi. Kadın, tacizin ardından başhekime gittiğini ancak başhekimin kendisine olayı yanlış anladığını belirttiğini aktardı. Kadın tacizi sosyal medyada duyurunca, aynı doktorun taciz ettiği pek çok kadın mesaj atarak destek oldu.

Çocuk İstismarı

Sosyal medya üzerinden videolu paylaşım yapan S.Ö. (14) isimli kız çocuğu, babası H.Ö.’nün kendisini ve kardeşini istismar, darp ve tehdit ettiğini söyledi, yardım istedi. Babasının, annesini sürekli darp ettiği için 8 yıl önce boşandığını belirten kız ayrıca, “anneannemin evini babamın zorlamasından dolayı yaktık. Dayımın evine silahla saldırmamızı istedi ve bunu zorla yaptırdı. Babam, annemin akrabalarının görüntülerini almamızı istiyordu, kardeşimle bunu yapmayı reddedince şiddet görüyorduk. Babamın yanından kaçıp kurtuldum ama kardeşim hala babamın yanında. Kardeşimle beraber 2 defa evden kaçıp yurda sığındık. 2 Defa bizi babama teslim ettiler” dedi.

18 Mayıs

Şüpheli Ölüm

Yalova’da Hasibe B. (29) isimli kadın evinde ölü bulundu.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de F.K. isimli erkek, karısı S.K.’yi darp etti. Kadın şikayetçi oldu.

Edirne’de R.K. isimli erkek, karısı B.G.K.’yi darp etti.

19 Mayıs

Cinayet

Şırnak'ta H.Ö. isimli erkek, dini nikahlı karısı Zeliha Kaptıkaçtı'yı bıçaklayarak öldürdü. Erkek olay yerinden kaçtı.

Mardin’de A.A. isimli erkek, karısı Media A.’yı (28) bıçaklayarak öldürdü. Erkek gözaltına alındı.

Şüpheli Ölüm

Düzce’de A.A. isimli kadın, evinde kendisini asarak intihar etti. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Bursa’da S.A. isimli erkek, eski karısı S.Ç.’yi (30), apartmanın önünde bekledikten sonra bıçaklayarak yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı, erkek serbest bırakıldı.

Seks İşçiliğine Zorlama

Kırklareli’de 4 erkek, 1’i Türkiye vatandaşı olan 6 kadını seks işçiliğine zorladı. Erkekler gözaltına alındı.

20 Mayıs

Cinayet

Kocaeli’de T.A. (22) isimli erkek, cinsel ilişki teklifini reddeden Rümeysa Meriç Ö.’yü (22) kamyonun içinde iple bağlayarak darp etti, öldüğünü sandığı kadının “cesedinden kurtulmak için” kamyonun el frenini çekerek uçurumdan aşağıya bırakıp kadını öldürdü. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Antalya'da Zeynep P., evinin bahçesinde ölü bulundu.

Konya'da Nazlı A. (40), 4’üncü kattaki evinin penceresinden “düşerek” öldü, soruşturma başlatıldı.

Sakarya’da boş arazide iş makinesi ile yapılan temel kazısında toprağa gömülü, el ve ayakları bağlı bir kadın ölü bulundu.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de T.Ç. isimli erkek, karısı B.Ç.’yi darp etti. Soruşma başlatıldı.

21 Mayıs

Mayıs Ayında Aydınlatılan Cinayet

Yalova’da kayalıktan “düşerek” ölen Semiha S.'nin (34) şüpheli ölümüyle ilgili yapılan soruşturma kapsamında kocası E.N.S. "eşe karşı kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı.

Şüpheli Ölüm

Bartın'da kız öğrenci yurdunda İrem E. (24) yatağında ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Maraş’ta C.G. (59) isimli erkek, karısı B.G.'yi (54) evinde silahla vurarak yaraladı, B.Ü. (39) isimli erkeği ise öldürdü. Kadın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı, soruşturma başlatıldı.

Çocuk İstismarı

İstanbul’da özel bir okulda öğretmenlik yapan B.G. isimli erkek, 13 kız çocuğunu istismar etmek suçundan tutuklandı. Okul hakkında da "suçu bildirmeme" ve "kaçak işçi çalıştırma" suçlarından işlem başlatıldığı bildirildi.

22 Mayıs

Şiddet / Yaralama

Kırklareli'de Y.A. (32) isimli erkek, tartıştığı karısı B.A.’yı (30) bıçaklayarak yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı, erkek gözaltına alındı.

Taciz

Bursa'da metroda bir erkek, bir kadının gizlice fotoğrafını çekti. Olayı görenler erkeği darp etti.

23 Mayıs

Cinayet

İstanbul’da K.T. isimli erkek, “miras kavgası” bahanesiyle annesi Hatice T. (88) ve kardeşi Kamil T.’yi (47) silahla vurarak öldürdü. Posta bırakmak üzere gelen postacı kapının açılmaması ve evden gelen kokulardan şüphelenerek muhtara haber verdiği öğrenildi.

Muğla’da H.B. isimli erkek, tartıştığı dini nikahlı karısı Hanife Y.’yi “seni de evi de yakarım” diye tehdit etti, benzinle yakarak öldürdü. Erkek tutuklandı. Kadının çocukları C.A. ile H.A., üvey babalarının annelerinin yanışını gülümseyerek izlediğini gördüklerini ancak gerçeği saklamaları için tehdit edildiklerini belirtti.

Şüpheli Ölüm

Ankara’da Kiraz Gülsün Bor G. (50), evinin balkonundan “düşerek” öldü.

Şiddet / Yaralama

Kayseri'de B.D. isimli erkek, boşanma aşamasındaki karısı S.D.'yi cam şişe kırığıyla yüzünden yaraladı, gözaltına alındı.

Çocuk İstismarı

Mardin’de İ.A. (45) isimli erkek, 16 yaşındaki çocuğu istismar etti. Erkek tutuklandı.

24 Mayıs

Cinayet

Erzurum'da H.C. (71) isimli erkek, gece tartıştığı karısı Hamgül C.'yi (73) sabah uyurken yatağında tabancayla vurarak öldürdü. Erkek tutuklandı.

İstanbul’da Şinasi Ç. isimli erkek, sürekli darp ettiği öne sürülen karısı Ayçe Ç.’yi evde pompalı tüfekle vurarak öldürdü, ardından intihar etti.

Samsun’da Kader Y. (39) isimli kadın evinde boğazı ve çeşitli yerlerinden boru kesme makasıyla kesilmiş halde ölü bulundu. Kadını, kocasının kuzeni M.I. (32) isimli erkeğin “borcunu ödemek” bahanesiyle öldürdüğünü, bileziklerini çaldığını itiraf etti. Erkek gözaltına alındı.

Şüpheli Ölüm

İstanbul’da Zinnetnur A. (27) isimli kadın, evinin önünde silahla başından vurulmuş halde ölü bulundu. Kadının olaydan bir saat önce, sevgilisinin ailesi tarafından sokakta darp edildiği öne sürüldü. Sevgilisi E.G. isimli erkek kayıp olarak aranıyor.

Şiddet / Yaralama

Eskişehir'de N.Ç. (39) isimli erkek, karısı Ş.Ç.’yi (31) 9 yıl boyunca darp etti, tecavüz etti. Erkek “eşe karşı eziyet, kasten yaralama ve cinsel saldırı” suçundan tutuklandı. Vücudunun birçok yerinde morluklar oluşan kadın ile 2 çocuğu kadın sığınma evine yerleştirildi.

Seks İşçiliğine Zorlama

Erzurum’da 8 şüpheli, masaj salonlarında 10 kadını seks işçiliğine zorladı. Şüphelilerden 4’ü tutuklandı, 4'ü serbest bırakıldı.

25 Mayıs

Şüpheli Ölüm

Kayseri'de Hümeyra Ç. (30) 15 katlı binanın 5'inci katındaki balkondan “düşerek” öldü. Soruşturma başlatıldı.

Rize’de İlknur (Kevser) T. evinde ölü bulundu.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de Ö.O. isimli erkek, karısı S.O.’yu darp etti.

Tehdit

Edirne’de A.G. isimli erkek, hakkında uzaklaştırma kararı olmasına rağmen karısı S.G.’nin evine gelerek rahatsız etti. Kadın şikayetçi oldu.

Edirne’de D.K. isimli erkek, kendisinden ayrılmaya çalışan M.Y. isimli kadını tehdit etti. Soruşturma başlatıldı.

26 Mayıs

Cinayet

Manisa’da A.Ç. (34) isimli erkek, eski karısı Nagihan Can (32) ile kadının annesi Fatma Can (62) ve erkek kardeşi İbrahim Can’ı (39) evlerinde bıçaklayarak öldürdü. Olay yerinden kaçan erkek tutuklandı. Erkeğin ifadesinde, boşandığı karısının nişanlandığını ve evleneceğini öğrendikten sonra öldürdüğünü söylediği bildirildi.

Şüpheli Ölüm

Niğde’de İ.Ö. (19) isimli kadın, kaldığı otelin 5. Katındaki penceresinden “düşerek” öldü. Soruşturma başlatıldı.

Hatay’da kumsalda kimliği belirsiz bir kadın ölü olarak bulundu.

Bartın'da Hacer A. (63) evinin bahçesindeki foseptiğe “düşerek” öldü. Soruşturma başlatıldı.

27 Mayıs

Şiddet / Yaralama

Edirne’de Z.Ç. isimli kadın, kocası E.Y.’nin bir haftadır kendisini tehdit ve darp ettiğini söyledi. Kadın şikayetçi oldu.

Edirne’de E.B. isimli erkek, karısı N.B.’yi darp ve tehdit etti. Kadın şikayetçi oldu.

Edirne’de M.D. isimli erkek, karısı M.D.’yi darp etti.

Edirne’de U.E. isimli erkek, karısı U.E.’yi darp etti.

Aksaray’da Y.Ş. isimli erkek ile karısının erkek kardeşi E.B., kendisinden ayrılan dini nikahlı karısı E.A. (30) ile 2 kız çocuğunu darp etti. Kadın hastaneye kaldırıldı, iki erkekten de şikayetçi oldu. Kadının, yaklaşık 1 ay önce kocasının kendisini darp ettiği ve üzerine kuma getirmek istediği için 3 çocuğunu yanına alıp evi terk ettiği öğrenildi.

Tekirdağ'da S.K. (33) isimli erkek, boşanma aşamasındaki karısı M.K.’yi (26) sokakta silahla vurarak ağır yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı, erkek tutuklandı.

Tehdit

Edirne’de Ö.S. isimli erkek, eski karısı D.S.’yi arabayla takip etti. Kadın şikayetçi oldu.

Çocuk İstismarı

İstanbul’da Y.B. (31) isimli erkek, bir oyun platformunda tanıştığı A.B. (15) isimli oğlan çocuğunu evinde alıkoyarak istismar etti. Erkek “reşit olmayan biriyle ilişkiye girmenin suç olduğunu bilmiyordum” dedi, gözaltına alındı.

28 Mayıs

Cinayet

İstanbul’da D.U. isimli erkek, karısı Zahra Nojioua'yı (29) evinde boğazından bıçaklayarak öldürdü, ardından kendisini karısıyla tanıştıran Zahir Benferchiche isimli erkeği de öldürdü. Erkek olay yerinden kaçtı.

29 Mayıs

Cinayet

İzmir'de K.Y. (25) isimli erkek, annesi Sevilay Yılmaz (48) ile babası Hikmet Yılmaz’ı (50) evde tabancayla öldürdü, intihar girişiminde bulundu. K.Y. hastaneye kaldırıldı, soruşturma başlatıldı.

Ankara'da S.Ö. (42) isimli erkek, sevgilisi S.D. (45) isimli kadını evde tabanca ile vurarak öldürdü, aynı silaha intihar etti.

Çocuk Cinayeti

Bursa'da M.K. (39) isimli erkek, evinin bodrumunda kızları Zeynep (11) ile Aslı K.'yi kesici aletle, oğlu Muhammet Ali K.’yi (3) ise boğarak öldürdü. Erkek gözaltına alındı.

Şüpheli Ölüm

Samsun’da Hasret K. (32), av tüfeğiyle göğsünden kendini vurarak intihar etti.

Şiddet / Yaralama

Adana’da M.K. isimli erkek, kendisine ait olan evde eski karısının kız kardeşi D.T.’yi av tüfeğiyle ağır yaraladı, yanındaki sevgilisi Şahan Uğurlu’yu ise öldürdü. Kadın hastaneye kaldırıldı, erkek olay yerinden kaçtı.

Çocuk İstismarı

Zonguldak’ta Çocuk Evi'nde memur olan T.A. (23) isimli erkek, aynı yerde kalan 14 yaşındaki kız çocuğunu evine götürüp istismar etti, tutuklandı.

İstanbul’da K.A. isimli erkek, otobüste karşısında oturan E.Y. isimli kız çocuğunu istismar etti, tutuklandı.

30 Mayıs

Cinayet

İstanbul’da Özgür Kemal Akdemir (31), eski sevgilisi Başak Tekin’i (30) işe giderken silahla başından vurarak öldürdü, aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Erkeğin, 5 sene önce ayrıldığı eski sevgilisinin başkasıyla nişanlandığını öğrenince otobüsle İstanbul’a geldiği, 10 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.

İstanbul’da S.Ş. (68) isimli erkek, karısının yaşadığı eve gelerek karısı Nazime Ş.’yi (62) ve kızı Fatma Nur Ş.’yi (29) silahla vurarak öldürdü. Erkek polise teslim oldu.

Kırıkkale'de E.B., Fidan Cantemir'in (42) aracına bindi önce boğazını kesti sonra aracını çarptırdı.

Şüpheli Ölüm

İstanbul’da ağaçlık alanda Mısır vatandaşı turist Noha Mahmoud (64) isimli kadın ölü bulundu.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de S.Ö. isimli erkek, karısı E.Ö.’yü darp etti. Kadın şikayetçi oldu.

Antalya’da K.K. (38) isimli erkek, annesi F.K.'yi (62) evde bıçakla rehin aldı. Erkek bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Tehdit

İzmir’de A.B.Ç. isimli erkek, M.D. isimli kadını ve annesini sistematik olarak tehdit etti. Kadın şikayetçi oldu.

Çocuk İstismarı

İstanbul’da H.Ç. (47) isimli erkek, ablasının çocukları olan 3 kız çocuğunu evlerinde yıllarca istismar etti. Erkek tutuklandı.

31 Mayıs

Şüpheli Ölüm

Elazığ’da kendisinden bir süredir haber alınamayan Nihal T. (66) evinde ölü bulundu.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de Ş.D. isimli erkek, karısı P.A.D.’yi darp etti.

Edirne’de M.B. isimli erkek, sevgilisi İ.K. isimli kadını darp etti. Kadın şikayetçi oldu.

Çocuk İstismarı

Muğla'da S.Y. isimli erkek, üvey kızları B.D. (18) isimli kadını 14 yaşından, F.T.B. (24) isimli kadını ise 13 yaşından beri istismar etti. Erkek gözaltına alındı.

