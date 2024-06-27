Kadınlar, erkek şiddetini protesto etmek için Bakanlık önüne ayakkabı bıraktı

Halkevci kadınlar, 5 günde 16 kadının katledilmesine dair Aile ve Sosyal Hizmetler binası önüne giderek, ayakkabı bıraktı. “Hayatlarımız torba yasasına sığmaz” afişini de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın önüne koyan kadınlar açıklamayı burada okudu.

"Hayatlarımız bir torba içerisine sıkıştırılıyor"

JinNews’in haberine göre, 5 gün içerisinde 16 kadının erkeklerce öldürüldüğüne dikkat çekilen açıklamada, özetle şöyle denildi:

“Kadınlar her gün en çok da ev de, aile de en yakınları tarafından katledilirken 81 il de kadınları, LGBTİ’leri yok sayan, aile çalıştayları yapıyor. Nefret mitingleri düzenliyor. Ailenin korunması, güçlendirilmesi, vizyon belgeleri ve eylem planları ile şiddet dolu evliliklerdeki boşanmaları nasıl engellerim, kadınların nafaka haklarını nasıl ellerinden alırım, şiddet gören kadınları aileye daha fazla nasıl mahkum ederimin çalışmalarını yürütüyor. Aileyi kutsayarak, kadınların yaşam haklarının nasıl ellerinden alındığının seyircisi oluyor. ‘Aile Destek Paketi’ adı altında sözde müjde diye ortaya attıkları, ‘çalışan annelere destek paketinin’ içerisinden yine kadınları çalışma hayatından koparıp, evlere hapsettikleri; düşük ücretlerle güvencesizliğe mahkum ettikleri bir proje çıkıyor.”

“Her bir katledilen kız kardeşlerimizden siz sorumlusunuz. 9’uncu Yargı Paketi'ni geri çekin, 6284 sayılı kanunu etkin bir şekilde uygulayın. Hayatlarımızı pazarlık konusu haline getirmekten vazgeçin. Kutsal aileniz sizin, hayatlarımız bizim olacak. Yaşasın mücadelemiz, yaşasın dayanışmamız.”

Kadınlar neden erkek şiddetini söyleyemez?

Erkek şiddeti Mayıs 2024

(EMK)