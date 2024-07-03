Erkekler Haziran’da 34 kadını öldürdü

bianet'in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği haberlere göre; erkekler Haziran’da en az 34 kadını ve üç çocuğu öldürdü.

Haziran’da en az 29 kadının ölümü basına "şüpheli” olarak yansıdı.

Erkekler, yılın ilk altı ayında 193 kadını öldürdü.

Şüpheli ölümlerin illeri Ankara (2), Antalya (1), Aydın (3), Eskişehir (1), Hakkari (3), İstanbul (2), İzmir (1), Isparta (1), Kırklareli (1), Kocaeli (1), Konya (2), Manisa (1), Nevşehir (1), Samsun (1), Siirt (2), Şırnak (1), Tekirdağ (2), Urfa (3).

Erkekler, en az 60 kadına şiddet uyguladı, en az yedi kız ve oğlan çocuğunu istismar etti, yedi kadını taciz etti. Erkekler, 21 kadını seks işçiliğine zorladı.

Erkekler, en az 12 kadını da “öldürmekle" tehdit etti.

2024, 2023 ve 2022'de Erkek Şiddeti 2024’ün ilk altı ayında erkekler 193 kadını öldürdü, 35 kadını taciz etti, 78 çocuğu istismar etti, 274 kadına şiddet uyguladı, sekiz kadına tecavüz etti. Erkekler en az 199 kadını seks işçiliğine zorladı. 149 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansırken, erkekler, en az 21 çocuğu öldürdü. 2023’ün ilk altı ayında erkekler 152 kadını öldürdü, 27 kadını taciz etti, 64 çocuğu istismar etti, 357 kadına şiddet uyguladı, altı kadına tecavüz etti. Erkekler en az 173 kadını seks işçiliğine zorladı. 128 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansırken, erkekler 13 çocuğu öldürdü. 2022’nin ilk altı ayında erkekler, 163 kadını öldürdü, 72 kadını taciz etti, 146 çocuğu istismar etti, 391 kadına şiddet uyguladı, 15 kadına tecavüz etti. Erkekler en az 351 kadını seks işçiliğine zorladı. 2022'nin ilk beş ayında 105 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansırken, erkekler, yılın ilk altı ayında en az 22 çocuğu öldürdü.

Cinayet

Erkekler, Haziran’da en az 34 kadını öldürdü; geçen yıl aynı ayda bu sayı 25 idi.

Ayrıca erkekler, kadınların yanındaki en az altı erkeği de öldürdü.

Kadınları öldüren erkeklerden biri polisti.

Haziran’da erkeklerin öldürdüğü kadınlar Adile Aysu, Aylin E., Ayten Çağıran, Dibe Cevat, Esma Şimşek, Fatma K., Fatma M., Gülistan Avcı, Gülsüm M., Hatice Ç., Hatice U., Hediye K., Hilal K., Lale P., Leyla Erat, Malizer G., Meral Tınaztepe, Merve Karabaş, Merve Ş., N.A., Nur S., Nurtaç K., Nurset T., Saniye Arslan, Sedef G., Seher A., Selen Akpolat, Semiha K., Sibel Ç., Şükran E., Şule Özlem U., Ümmü Değer, Victoria Vera B., Yüsra Binnaz Çimtay.

Erkeklerin kadınları öldürdüğü iller Adana (4), Ankara (3), Antalya (1), Antep (2), Aydın (1), Balıkesir (1), Denizli (1), Diyarbakır (1), Elazığ (2), Eskişehir (3), İstanbul (1), İzmir (3), Kayseri (1), Kırıkkale (1), Konya (2), Mardin (1), Mersin (2), Muğla (1), Rize (1), Urfa (1).

Erkekler, 16 kadını “ayrılmak istediği, barışmak istemediği”, altı kadını “kıskandığı” için öldürdü. Erkekler bir kadını “çalışmasını istemediği” için öldürdü. Erkeklerin 11 kadını öldürme bahanesi basına yansımadı.

En az 29 kadını kocası, sevgilisi erkekler, iki kadını komşusu, iki kadını damadı öldürdü. Bir kadını öldüren iki erkeğin yakınlık derecesi basına yansımadı.

Erkekler, 22 kadını ateşli silah, 7 kadını kesici aletle öldürdü. İki kadını boğarak öldüren erkekler, iki kadını da darp etti.

Erkekler, dokuz kadını ev dışında, 23 kadını ev içinde öldürdü. Erkeklerin bir kadını nerede öldürdüğü bilgisi basına yansımadı.

Hukuki Süreç Kadınları öldüren en az 34 fail vardı. 20 fail erkek tutuklandı. 11 fail intihar etti, iki fail gözaltına alındı, bir fail kaçtı.

Çocuk Cinayeti

Erkekler, Haziran’da üç çocuğu öldürdü.

İki çocuğu babası, bir çocuğu yaşıtı oğlan çocuğu öldürdü.

Erkekler iki çocuğu ateşli silahla, bir çocuğu kesici aletle öldürdü.

Erkeklerin çocukları öldürdüğü iller Ankara (1), Mardin (1), İzmir (1).

Erkeklerin öldürdüğü çocukların isimleri Hizal Nur K., Çağla Çetinalp, Hasan Ş.

Hukuki Süreç Çocukları öldüren üç fail vardı. Biri tutuklandı. İki fail intihar etti.

Taciz

Haziran’da erkekler en az yedi kadını taciz etti. Bu sayı geçen yıl aynı ayda da yedi idi.

Erkekler, yedi kadını sözlü ve fiziki yollarla taciz etti.

Erkekler, yedi kadını da sokak, durak, toplu taşıma aracı gibi kamusal alanlarda taciz etti.

Üç kadını taksici taciz ederken, dört kadını taciz eden erkeklerin yakınlık derecesi basına yansımadı.

Erkeklerin kadınları taciz ettiği iller Antalya (2), İstanbul (3), Kayseri (1), Konya (1)

Hukuki Süreç Kadınları taciz eden beş fail vardı. Sadece iki fail tutuklandı. Biri serbest bırakıldı. Bir hakkında yasal süreç başlatıldı. Bir failin hukuki süreci basına yansımadı.

Çocuk İstismarı

Erkekler, Haziran’da en az yedi kız ve oğlan çocuğunu istismar etti. Geçen yıl aynı ay bu sayı, 17 idi.

Erkekler, bir çocuğu evde, altı çocuğu ev dışındaki alanlarda istismar etti.

Bir çocuğu okul çalışanı, bir çocuğu hastane çalışanı istismar etti.

Beş çocuğu istismar eden erkeklerin kim olduğu bilgisi basına yansımadı.

Erkeklerin çocukları istismar ettiği iller Antalya (1), Burdur (1), İzmir (1), Rize (1), Sakarya (1), Şırnak (1), Zonguldak (1).

Hukuki Süreç Çocukları istismar eden en az 19 fail vardı. Sadece 15 fail tutuklandı. Bir fail hakkı açığa alındı. Üç failin hukuki süreci basına yansımadı.

Cinsel Saldırı / Tecavüz

Haziran’da erkekler basına yansıyan bilgilere göre iki kadına tecavüz etti.

Kadınlardan birine meslektaşı birine de aynı otelde kaldığı bir erkek tecavüz etti.

Erkeklerin kadınlara tecavüz ettiği iller İstanbul (2).

Hukuki Süreç Kadınlara tecavüz eden iki erkek fail vardı. Biri hakkında soruşturma başlatıldı. Bir failin hukuki süreci basına yansımadı.

Şiddet / Yaralama

Erkekler, Haziran’da en az 60 kadını yaraladı. Geçen yıl aynı ay bu sayı 62 idi. En az sekiz kadın yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Erkekler, en az dört adına koruma kararına rağmen şiddet uyguladı.

Erkeklerin kadınlara şiddet uyguladığı iller Adana (1), Aksaray (1), Ankara (3), Antalya (1), Bartın (1), Burdur (1), Bursa (2), Çanakkale (4), Diyarbakır (1), Edirne (23), Elazığ (1), Hatay (1), Iğdır (1), İstanbul (5), İzmir (1), Karabük (1), Kastamonu (1), Kocaeli (2), Konya (1), Malatya (1), Mardin (2), Mersin (1), Muğla (1), Samsun (3).

Erkekler, 28 “barışmak istemediği, ayrılmak istediği” için, beş kadını “kıskandığı” için yaraladı. Erkeklerin 26 kadını neden yaraladığı bilgisi basına yansımadı.

Erkekler, 50 kadını darp ederek, üç kadını ateşli silahla, yedi kadını kesici aletle yaraladı.

Erkekler, 36 kadını ev içinde, 24 kadını, toplu taşıma, park, sokak gibi ev dışı alanlarda yaraladı.

Hukuki Süreç Kadınları yaralayan en az 57 fail vardı. Sadece 11 fail tutuklandı. En az 5 fail gözaltına alındı. 14 fail hakkında soruşturma başlatıldı. Sekiz fail hakkında yasal süreç başlatıldı. Üç fail serbest bırakıldı. Bir fail kaçtı. Bir de intihar etti. 14 failin hukuki süreci basına yansımadı.

Seks İşçiliğine Zorlama

Erkekler, Haziran’da en az 21 kadını seks işçiliğine zorladı. Geçen yıl aynı ay bu sayı 41 idi. Seks işçiliğine zorlanan 16 kadın Türkiye yurttaşı değildi. Seks işçiliğine zorlananlar arasında çocuklar da vardı.

Kadınların seks işçiliğine zorlandığı iller Balıkesir(4), Mersin (5), Sakarya (3), Tekirdağ (9).

Hukuki Süreç Kadınları seks işçiliğine zorlayan en az 16 fail vardı. Sadece 14 fail tutuklandı. İki fail serbest bırakıldı.

Açıklama bianet'in erkek şiddeti çetelesinde basına yansıyan ve sadece erkek şiddeti sonucu hayatını kaybeden kadınlara yer veriyoruz. Toplumsal cinsiyet temelli olmayan şiddet vakalarını ve cinayetleri çeteleye almıyoruz., Faili henüz belirlenememiş kadın cinayetleri ve şüpheli kadın ölümlerini sene boyunca aylık çetelelere not ediyoruz ancak başlıktaki sayıya eklemiyoruz. Sene sonunda, çetelelerde yer alan bu faili belirlenememiş cinayetler ve şüpheli ölümlerin akıbetini araştırarak, zaman içinde aydınlatılan vakaları eğer toplumsal cinsiyet temelli ise çeteleye ekliyoruz. Masumiyet karinesi gereği resmi olarak evli çiftlerde kadının ve erkeğin soyadını kısaltarak yazıyoruz., Ruhsal bozuklukları olan kişilerin işledikleri cinayetleri de çeteleye almıyoruz (Şizofreni hastalarının işlediği cinayetler gibi). İntihar ve intihara teşebbüs vakalarını sadece kadın geçmişinde şiddet/sistematik şiddete maruz kaldıysa çeteleye dâhil ediyoruz. Bu intihar vakalarına ayrı bir kategoride yer veriyoruz ve başlığa taşıdığımız sayıya dâhil etmiyoruz. Ayrıca kadının doğrudan hedef olmadığı toplu cinayet haberlerini de, eğer tartışmaya sebep olan konu toplumsal cinsiyet temelli değilse çeteleye dâhil etmiyoruz. Çetelelerde yer alan meslek grupları, sadece şiddet olayının meslekle bağlantılı olduğu durumları kapsıyor. Örneğin, "Kadını, evinde, profesyonel asker olan kocası ateşli silahla öldürdü" gibi. Erkeklerin, çocuklara uyguladığı şiddeti de şiddetin boyutlarının görünür olması açısından çeteleye ekliyoruz.

(EMK)