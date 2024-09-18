Nurcan Arslan davasında fail erkeğe 25 yıl hapis cezası

İstanbul Küçükçekmece’de Abdullah M. B. Nurcan Arslan’ı 8 yıl önce sokak ortasında ateşli silahla öldürdü.

Sanığın yargılandığı davada mahkeme sanığa üç kez ‘tasarlayarak öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası verdi.

Dosya Yargıtay’a taşındı. Yargıtay kararlarında “suçun tasarlanmadığı” savıyla kararı üç kez bozdu. Yerel mahkeme kararına direndi. Yargıtay’ın bozduğu Nurcan Arslan davasında karar duruşması bugün görüldü. Mahkeme, Yargıtay kararına direnilemeyeceği gerekçesiyle sanığa 25 yıl hapis cezası verdi.

Sanık: Cinnet geçirdim

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBS) ile duruşmaya katılan sanık Abdullah Melik B., Yargıtay Ceza Dairesi'nin verdiği kararın uygulanmasını istedi. "Cinnet geçirdim bana hakaret etti. Planlamam dahilinde değil" dedi.

Arslan Ailesi: Müebbet cezasında ısrarcı olun

Aile üyeleri konuştu. Ferhat Arslan "Şahsın cezasının onaylanmasını cezalandırılmasını istiyoruz. Tokat’tan veline silah takıp geliyorsun 11 kurşun sıkıyorsun mahkemenin direnmesini talep ediyorum" dedi.

Gülcan Arslan "Biz acıdan yandık daha ne yapalım annem hastalandı. Biz müebbet cezasında mahkemenin direnmesini istiyoruz" dedi.

Murat Arslan da "Kardeşim kıymetliydi tüm aile ondan sonra hasta olduk ne istiyorlar biz kendi adaletimizi kendimiz mi sağlayalım. Mahkemenin önceki kararında direnmesini istiyorum" dedi.

Savcı da önceki mahkemedeki görüşünü yineledi ve "tasarlayarak öldürme yönündeki mütaalamız devam ediyor "dedi.

Avukat Sezin Uçar da şunları söyledi:

"Savcılık makamının ve mahkemenizin kararını yşnelemesini istiyoruz. Yüksel mahkeme olarak hukuk ürettiği topraklardaki toplumsal gelişmelerden bağımsız karar verdiğini düşünüyoruz. Türkiye’de önemli bir sorun erkek şiddeti. Yasaların değiştiği bir şiddet sorunundan söz ediyoruz . Yargıtay ataerkil bir yaklaşım içinde."

Avukatlar: Kararınız emsal olacak

Ayrıca Arslan Ailesi’nin avukatları, sanığın olay yerine planlı geldiğini silahı satın aldığını belirtti ve bu davada çıkacak kararın diğer kadın cinayeti davalarında emsal olacaklarını söylediler.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan gelen avukatlar da Yargıtay'ın bozma kararını eleştirdi.

Sanık son olarak savunma yaptı ve şunları söyledi:

"Savcılık mütalaasına katılmıyorum. Kendimi orada öldürmeye çalışmam kafama silah dayamam olayı tasarlamadığım anlamına geliyor. 9 yıldır cezaevindeyim pişmanlık duyuyorum. Ayrıca uğradığım hakaretler gözönünde tahliyemi talep istiyorum."

Karar

Mahkeme salonu önünde "yoğun güvenlik önlemi" alındığı görüldü. Mahkeme, Yargıtay kararına direnilemeyeceği gerekçesiyle sanığa "kasten insan öldürme" suçundan 25 yıl hapis cezası verdi.

Kararı, tepkiyle karşılayan Arslan Ailesi, "Sizin hiç mi canınız yanmadı. Sizin adaletiniz bu mu? Biz bu kararı kabul etmiyoruz" diye seslendi.

Avukat Sezin Uçar, "Daha bitmedi üst mahkemeye gideceğiz" dedi.

Duruşma öncesi açıklama yapan kadınlar, "yerrel mahkemenin kararına direnmesi" çağrısını yineledi. Ayrıca Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu temsilcisi Şirin Yalıncakoğlu ve Sosyalist Kadın Meclisleri (SKM) temsilcisi Leyla Can da açıklama yaptı, “adalet” istedi.

“Emsal karar olacak” Duruşma öncesinde Nurcan Arslan’ın Ailesi ve Arkadaşları adliye önünde basın açıklaması yaptı. Kardeşi Gülcan Arslan’ın okuduğu açıklama şöyle: Nurcan Arslan 2016 yılında katil Abdullah Melih Barış tarafından sokak ortasında 11 kurşunla arkadaşlık İsteğini reddettiği gerekçesiyle katledildi. Bu cümleyi 8 yıldır kaçıncı defa duyuyorsunuz bilmiyorum bizler Nurcan Arslan'ın ailesi olarak kaçıncı kez bu cümleyi tekrarlıyoruz bilmiyorum! Katile verilen Müebbet hapis cezası 8 yılda Yargıtay tarafından 3 kez bozuldu. Yerel mahkeme bu yargılamada son kez bu dava hakkında kararını verecek. 8 yılda bu ülkede Nurcan'dan sonra birçok kadın cinayeti daha işlendi verilen kararların hiçbiri caydırıcı olmadı. Nurcan Arslan davasında diğer kadın cinayetlerinden farklı olarak yargılama sürecinin defalarca kez yargıtaya taşınması ve kararın Yargıtay tarafından bozulması yerel mahkemenin Yargıtay kararına direnmesi sebebiyle bu dava sonuçlandığında emsal karar değeri taşıyacaktır. Bizler Nurcan Arslan'ın ailesi ve Arkadaşları olarak Nurcan Arslan davasında verilecek kararın adaletli ve katilin hak ettiği müebbet hapis cezası olarak kalmasını hem nurcan'ın adaletini sağlamak hem de bu ülkede katledilen tüm kadın cinayetleri davasında Emsal bir karar oluşturması için ısrarla istiyoruz. Katil Abdullah Melih Barış'a verilen Müebbet hapis cezasında indirim yapılmamasını istiyoruz. Herkesi kadın cinayetleri dursun, katillere verilen cezalarda emsal bir karar artık çıksın diye 8 yıldır olduğu gibi Nurcan Arslan davasını sahiplenmeyer çağırıyoruz. Hep birlikte daha güçlüyüz!

(EMK)