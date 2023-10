Ciwanên Ewropî yên li Rihayê hatibûn desteserkirin, behsa tundkariya polîsan kirin

Navenda Ciwanan a Ronahiyê ya li Almanyayê, derbarê ciwanên ewropî yên li Rihayê hatibûn desteserkirin daxuyaniyeke nivîskî weşandiye.

15 ciwanên ewropî, vîdeoyok weşandiye û behsa pêvajoya xwe ya desteserkirinê kirin ku ji ber xwestibûn li Rihayê beşdarî “çalakiya Rojava” bibin, hatibûn desteserkirin.

Navendê ragihand ku, polîsên Almanyayê, pişî vegera wan a Almanyayê jêpirsîna ciwanan kiriye. Her weha diyar kir ku di sê rojên desteserkirinê de li Tirkiyeyê him tacîza laşî him jî ya psikolojîk li wan bûye.

“Li me dan, dest xistin qirika me”

Di daxuyaniyê de hate gotin ku Baskê Ciwanan ê Partiya Çepên Kesk ciwan vexwendine û ew jî li ser vê vexwendinê çûne. Di berdewama daxuyaniyê de hat diyarkirin ku “Ji ber tundkariya wezîfedarên ewlekariyê yên tirk, birînên berbiçav li ser laşên delegeyan çêbûne.”

Ciwanên almanyayî jî vîdeoyek weşand û behsa pêvajoya desteserkirinê kir: “Me bi xwe tecrûbe kir û dît ku kesên li dijî şer derdikeven çawa tên çewisîn.”

Ciwanek ku di vîdeoyê de axiviye, dibêje: “Li me dan, dest xistin qirika me, pehîn li me xistin, hevalên mêr şilfîtazî kirin û li wan dan.”

Wan got ku nava wan sê rojên desteserkirî de, nehiştin ew ne bi parêzerên xwe re ne jî bi wergêrên xwe re biaxivin û bi darê zorê û bêyî alîkariya hiqûqî werbigirin dokûman bi wan hatine îmzekirin.

Jineke ciwan jî bal kişand li ser helwesta polîsan a ne qanûnî û got: “Hemû êşên ku di vê pêvajoyê de me kişand, ji ber helwesta kêfî ya polîsan bû. Ev helwesta kêfî, ev hovîtî her roj bandorê li niştecihên wir, bi taybet jî li gelê kurd dike.”

Jina ciwan bertek nîşanî hevdîtina Wezîrê Karûbarên Derve ya bi Wezîrê Karûbarên Derve yê Tirkiyeyê Hakan Fîdanî re da. Wê bang li rayedarên almanyayî kir û got, “Ka piştevanî li ku ma?”

Di 12ê Çiriya Pêşiyê de Partiya Demokratîk a Gelan (HDP), Partiya Herêmên Demokratîk (DBP) û Partiya Çepên Kesk li Rihayê xwestibû li dijî êrîşên asmanî yên Tirkiye li Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê dike, civîna çapemeniyê li dar bixe. 15 ciwanên ewropî jî beşdarî vê civînê bûbûn û di wê civînê de hatibûn desteserkirin. (TY/FD)