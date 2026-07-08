TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 08.07.2026 09:18 8 Tîrmeh 2026 09:18
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 08.07.2026 09:23 8 Tîrmeh 2026 09:23
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Erdheja Venezuelayê: Hejmara kesên di erdhejê de mirine gihîşt 3685an

Li Venezûelayê xebatên lêgerîn û rizgarkirinê berdewam dikin. Rayedar bi fikarin ku hejmara mirî û birîndaran zêdetir bibe.

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Erdheja Venezuelayê: Hejmara kesên di erdhejê de mirine gihîşt 3685an
Fotograf: AA

Di 24ê Hezîrana 2026an de du erdhejên bi pileya 7,2 û 7,5an ku li nêzî Karakasê paytexta Venezuelayê pêk hatin. Rayedaran aşkere kirin ku di erhejan de hejmara qurbaniyan gihîşt 3 hezar û 685an û ya birîndaran jî derketiye 16 hezar û 740an.

Serokê Meclisa Neteweyî ya Venezuelayê Jorge Rodriguez, li ser hesabê xwe yê medyaya civakî peyamek parve kir û derbarê rewşa dawî ya herêma erdhejê de agahî dan. 

Rodriguez diyar kir ku hejmara navendên stargehên demkî yên ku ji bo welatiyên xaniyên wan hilweşiyane hatine avakirin gihîştiye 87an û heta niha zêdetirî 9 hezar û 603 ton alîkariya xwarinê gihandiye mexdûrên erdhejê.

Li Venezuelayê bi pileya 7.5 û 7.2an li pey hev du erhejên mezin çêbûn
Li Venezuelayê bi pileya 7.5 û 7.2an li pey hev du erhejên mezin çêbûn
25 Hezîran 2026

Li gorî nûçeyên ku di çapemeniya herêmî de cih girtine, li eyaleta La Guairayê ya ku herî zêde erdhejê lê bandor kiriye, xebatên rakirina kavina berdewam dikin. Xwebexş jî piştgiriya xwarin, tenduristî û hewcedariyên bingehîn digihînin mexdûrên erdhejê yên ku di konan de dimînin.

Li gorî nûçeya Ajansa Anadoluyê saziyên navdewletî jî piştgiriyê didin xebatên alîkariya mirovî yên li herêmê. Heyva Sora Tirk, bi hevkariya Xaça Sora Venezuelayê, li kampa konan a ku li herêma Playa Grandeyê ya ser bi eyaleta La Guairayê ve hatiye avakirin, 500 pakêtên hîjyenê li mexdûrên erdhejê belav kirin.

Li Venezûêlayê ji bo qurbaniyên erdhejê 7 roj şîn hat ragihand
Li Venezûêlayê ji bo qurbaniyên erdhejê 7 roj şîn hat ragihand
2 Tîrmeh 2026

Çi bûbû?

Di 24ê Hezîranê de Navenda Lêkolînên Jeolojîk a DYAyê (USGS) ragihandibû ku li Venezuelayê du erdhejên li pey hev ên bi pileya 7,5 û 7,2an rû dabûn. Her weha di navbera her du erdhejan de tenê 39 çirke hebûn.

USGSê piştî erdheja ku pêşî ragihandibû mezinahiya wê 7,1 e, agahiyên nû parve kiribû.

USGSê eşkere kir ku li Venezuelayê, 23 kîlometre li başûrê rojhilatê bajarê Yumare yê ser bi eyaleta Yaracuyê ve bi mezinahiya 7,5 û 24 kîlometre li bakurê rojhilatê bajarê San Felipe yê ser bi heman eyaletê ve jî bi mezinahiya 7,2 du erdhejên li pey hev rû dane.

Hate zanîn ku kûrahiya erdheja Yumareyê 10 kîlometre û ya San Felipeyê jî 21,9 kîlometre ye.

Seroka Dewletê ya Demkî ya Venezuelayê Rodriguez, piştî du erdhejên mezin rewşa awarte (OHAL) ragihandibû.

(EMK/AY)






Cihê Nûçeyê
Stenbol
venezûela erdhej
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê