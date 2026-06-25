Li Venezuelayê bi pileya 7.5 û 7.2an li pey hev du erhejên mezin çêbûn
Navenda Lêkolînên Jeolojîk a DYAyê (USGS) ragihand ku li Venezuelayê du erdhejên li pey hev ên bi pileya 7,5 û 7,2an rû dane. Di navbera her du erdhejan de tenê 39 çirke hene.
USGSê piştî erdheja ku pêşî ragihandibû mezinahiya wê 7,1 e, agahiyên nû parve kirin.
USGSê eşkere kir ku li Venezuelayê, 23 kîlometre li başûrê rojhilatê bajarê Yumare yê ser bi eyaleta Yaracuyê ve bi mezinahiya 7,5 û 24 kîlometre li bakurê rojhilatê bajarê San Felipe yê ser bi heman eyaletê ve jî bi mezinahiya 7,2 du erdhejên li pey hev rû dane.
Hate zanîn ku kûrahiya erdheja Yumareyê 10 kîlometre û ya San Felipeyê jî 21,9 kîlometre ye.
Rewşa awarte hat ragihandin
Seroka Dewletê ya Demkî ya Venezuelayê Rodriguez, piştî du erdhejên mezin rewşa awarte (OHAL) ragihand.
Rodriguez a ku di civîneke çapemeniyê ya li paytext Caracasê de peyivî, ragihand ku di çarçoveya têkoşîna li dijî krîzê de mekanizmayên rewşa awarte yên di bin banê Serokatiya Serfermandariyê de hatine aktîfkirin û Balafirgeha Navneteweyî ya Simon Bolivar heta daxuyaniyeke din hatiye girtin.
Venezuela’da olağanüstü hal ilan edildi— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) June 25, 2026
Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodríguez, depremlerin ardından ülkede olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı
🔴 Rodríguez, şu ana kadar 20 artçı sarsıntının kaydedildiğini, başkent Karakas’ın çeşitli ilçelerinde bazı binaların… pic.twitter.com/asKZnIwGf6
Rodriguez bal kişand ser erdhejên bi mezinahiya 7,2 û 7,5 ku li pey hev li welat rû dane û wiha got:
“Du erdhejên li pey hev çêbûn û heta niha 20 paşhejan hatine qeydkirin. Ev rewşek e ku encamên giran li pey xwe tîne. Li çend navçeyên Caracasê avahî hilweşiyan; hilweşînên bi vî rengî li eyaletên Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo û Falconê jî rû dan. Wekî ku di makezagona me de hatiye diyarkirin, em rewşa awarte radigihînin.”
Rodriguez da zanîn ku dibistan hatine betalkirin, hemû çalakiyên ne mecbûrî hatine sekinandin û divê avahiyên zirar dîtine bi lezgînî werin kontrolkirin û wiha domand:
"Pêşengiya me rizgarkirina jiyana mirovan e, em ê mijara avakirina madî ya ji nû ve piştre bigirin dest. Niha dema yekîtiya neteweyî ye. Ji bo rizgarkirina jiyanan divê em bi hev re tevbigerin û vê pişgiriya hevdu biparêzin."
Înternet qut bûye
Medyaya Venezuelayê jî ragihand ku gelek tîmên lêgerîn û rizgarkirinê çûne cihên ku avahî lê hilweşiyane. Di nûçeyan de hat gotin ku li hinek bajaran binesaziya înternetê qut bûye. Ji ber vê yekê zanyariyên zelal ên li ser ziyanên canî û madî nînin.
Venezuela çifte depremle sarsıldı— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) June 25, 2026
➜ ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), ülkede 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiğini bildirdi
➜ Sosyal medyada paylaşılan ilk görüntüler, depremin şiddetini gözler önüne serdi. Sarsıntı sırasında bazı… pic.twitter.com/w9Kum6R3Wf
Hinek avahî hilweşiyan e
Wezîrê Karên Navxwe yê Venezuelayê Diosdado Cabello li ser karesatê daxuyaniyek da.
Cabello got, "Bûyereke sîsmîk çêbûye. Her tişt nîşan dide ku mezinahiya erdhejê ji 7 pileyan gelekî zêdetir e."
Cabello da zanîn ku erdhej li parêzgehên Trujillo, Yaracuy, Carabobo, Aragua, Miranda, Karakas û La Guairayê bi awayekî tund hatiye hîskirin.
Wezîrê Karên Navxwe diyar kir ku li Karakasa paytext hinek avahî hilweşiyane. Her wiha banê Balafirgeha Navneteweyî ya Maiquetiayê jî herifiye û hemû firîn hatine betalkirin. Cabello ji ber metirsiya erdhejên paşekî hişyarî da welatiyan. Wî xwest ku welatî nekevin malên xwe û li derve bimînin.
Heta niha li ser hejmara birîndar û miriyan ti daxuyaniyeke fermî nehatiye dayîn.
(AY)