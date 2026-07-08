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YT: Yayın Tarihi: 08.07.2026 08:47 8 Temmuz 2026 08:47
 ~  SG: Son Güncelleme: 08.07.2026 08:52 8 Temmuz 2026 08:52
Okuma Okuma:  2 dakika

Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 685'e yükseldi

Arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü ülkede, enkaz altında hâlâ ulaşılamayan kişilerin bulunabileceği belirtilirken, yetkililer can kaybı ve yaralı sayısının artmasından endişe ediyor.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 685'e yükseldi
Fotoğraf:AA

Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki depremin ardından bilanço ağırlaşmaya devam ediyor. Yetkililer, yaşamını yitirenlerin sayısının 3 bin 685'e, yaralı sayısının ise 16 bin 740'a yükseldiğini açıkladı.

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, deprem bölgesindeki son duruma ilişkin bilgi verdi. Rodriguez, evlerini kaybeden yurttaşlar için kurulan geçici barınma merkezlerinin sayısının 87'ye ulaştığını, afetzedelere şimdiye kadar 9 bin 603 tondan fazla gıda yardımı ulaştırıldığını söyledi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, depremlerden en ağır şekilde etkilenen La Guaira eyaletinde enkaz kaldırma çalışmaları yoğun şekilde sürüyor. Gönüllüler ise çadır kentlerde barınan depremzedelere gıda, sağlık ve temel ihtiyaç desteği sağlamaya devam ediyor.

AA'nın geçtiği habere göre, Bölgedeki insani yardım çalışmalarına uluslararası kuruluşlar da destek veriyor. Türk Kızılayı, Venezuela Kızılhaçı ile iş birliği içinde La Guaira eyaletinin Playa Grande bölgesinde kurulan çadır kampta 500 hijyen paketini depremzedelere dağıttı.

İki büyük deprem peş peşe meydana geldi

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 24 Haziran'da Venezuela'da yalnızca 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki depremin meydana geldiğini duyurmuştu.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ise depremlerin yol açtığı doğrudan fiziksel hasarın maliyetini yaklaşık 6,7 milyar dolar olarak hesapladı.

Arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü ülkede, enkaz altında hâlâ ulaşılamayan kişilerin bulunabileceği belirtilirken, yetkililer can kaybı ve yaralı sayısının artmasından endişe ediyor.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Venezuela'da deprem venezuella
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