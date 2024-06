Engelsiz Filmler Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

Puruli Kültür Sanat tarafından, herkesin kültürel yaşama katılma hakkına sahip olduğu gerçeğinden yola çıkarak ve “bir arada film izlemek mümkün” diyerek 12. kez düzenlenen Engelsiz Filmler Festivali’nin, Ulusal Uzun Film Yarışması ve Kısa Film Yarışması’nda yarışan filmlerin ödülleri, 13 Haziran Perşembe günü Ankara’da Goethe-Institut salonunda gerçekleşen Ödül Töreni’nde sahiplerini buldu.

Sunuculuğunu Ege Kayacan’ın üstlendiği ödül töreni işaret dili, sesli betimle ve İngilizce tercüme eşliğinde erişilebilir olarak gerçekleşti.

Ödül Töreni’nde açılış konuşmasını Engelsiz Filmler Festivali Yönetmeni Kıvanç Yalçıner yaptı.

Yedi gün boyunca festivalde neler olduğuna dair videonun gösterildiği törende Kısa Film Yarışması ve Ulusal Uzun Film Yarışması’nın kazananları açıklandı.

Kısa Film Yarışması’nın kazananları

İlk olarak Seyirci Ödülü’nün açıklandığı törende, Engelsiz Filmler Festivali izleyicilerinin 440 oyu ile belirlenen ödülün sahibi Otuz Saniye filmi oldu. Festivalin ödül heykelciğini tasarlayan heykeltıraş Hayri Şengün tarafından, film ekibinden Iren Vanidovskaya’ya verildi.

Törenin devamıda ise Jüri Özel Ödülü ve En İyi Senaryo ödülünün sahiplerini kısa film yarışması jüri üyesi, Berat İlk açıkladı. Jüri Özel Ödülü’nün sahibi "Ana Morfoz" (Ana Morphose) olurken, En İyi Senaryo Ödülü’nün sahibi "Örümcek-Kadın" (Spider- Zan) oldu.

Kısa Film Yarışması’nın En İyi Yönetmen Ödülü’nün sahibi ise "Zilden Sonra" (After the Ringing Of the Bell) filmiyle Shahrzad Ebrahimi oldu.

Yarışmanın En İyi Film Ödülü Çağıl Bocut’un yönettiği "Her Gün Biraz Daha Kolay" (Every Day It Gets A Little Easier) filmine gitti.

Ulusal Uzun Film Yarışması’nın kazananları

Ulusal Uzun Film Yarışması’nda 193 oyla Seyirci Ödülü’nün sahibi Nehir Tuna’nın yönettiği "Yurt" filmi oldu.

Umut Veren Yönetmen Ödülü’nün sahibi "Kıyıda" (On the Shore) filmiyle Büşra Bilginer oldu.

Törende En İyi Yönetmen Ödülü’nün sahibi de "Kara Kutu" (Black Box) filmiyle Aslı Özge oldu. (TY)