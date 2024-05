Nehir Tuna'nın yazıp yönettiği 'Yurt' gösterimde

43. İstanbul Film Festivali’nde En iyi Film ödülüne değer görülen, Nehir Tuna’nın ilk uzun metraj filmi “Yurt” bugün gösterime girdi.

14 yaşındaki lise hazırlık öğrencisi Ahmet’in yaşadıklarına odaklanan film, 80. Venedik Film Festivali’nde ilk gösterimini gerçekleştirmiş ve burada Bisato d’Oro En İyi Senaryo ödülüne değer görülmüştü.

90’lı yıllardaki siyasi kutuplaşma ve gergin politik atmosferi arka plan olarak alan “Yurt”ta, Doğa Karakaş, Can Bartu Arslan, Ozan Çelik, Tansu Biçer, Didem Ellialtı rol alıyor.

Film temelde, babasını mutlu etme çabalarıyla kendi olma arayışı arasında savrulan bir çocuğun büyüme hikayesine odaklanıyor.

Yakın zamanda kendini İslam’a adamış babasının zoruyla, erkeklerin kaldığı bir tarikat yurduna yerleştirilen Ahmet, alıştığı sıcak aile ortamından koparılmanın çaresizliğini yaşar. Bir yandan babasının beklentilerini karşılamanın ağırlığı altında ezilirken, bir yandan da gittiği özel okul ve yurt arasındaki ikili hayatında izolasyon ve baskılarla karşılaşır. Aidiyet duygusunu hepten yitiren Ahmet’in tek sığınağı ise yurdun tecrübeli öğrencisi Hakan olur.

Birlikte kuralları çiğnedikleri bu genç adamın yarattığı heyecan ve özgürlük onu ilk kez kendi seçimlerini yapacağı bir yola sürükler. Ahmet aşkı, cinselliği, arkadaşlığı ve kendi benliğini keşfetmeye başlar.

Nehir Tuna’nın yazıp yönettiği, yapımcılığını Tanay Abbasoğlu’nun üstlendiği filmin görüntü yönetmenliğini İstanbul Film Festivali’nde En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü’nü alan Florent Herry yaparken, kurgusunu Ayris Alptekin, müziklerini de Avi Medina üstlendi. Yurt, Venedik Film Festivali’nin Bisato d’Oro Ödülleri’nde En İyi Senaryo Ödülü, Saint-Jean-de-Luz Film Festivali’nde En İyi Yönetmen Ödülü ile SFCC Film Eleştirmenleri Ödülü’nü, Marakeş Film Festivali’nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü ve Annonay İlk Filmler Festivali’nde En İyi Film Ödülü’nü kazandı.

Nehir Tuna hakkında

Yönetmen, senarist. Tekirdağ doğumlu. Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu ve film üstüne ilk yüksek lisansını 2013’te ABD’de Rochester Institute of Technology’de yönetmenlik alanında tamamladı. New York merkezli bağımsız film stüdyosu Greencard Pictures’da çalıştı ve New York Üniversitesi Profesörü Marilyn Horowitz’in kreatif asistanlığını yaptı. 2016’da Columbia Üniversitesi’nde film yüksek lisansına başladı. 2007’de ilk kısa filmi “Bakire Ada”yı yönetti. “18” (2010) ve “Mary's Bathroom Camp” (2010) adlı kısa filmlerin ardından çektiği “Dedeler En İyisini Bilir” (2012), Moondance’ta Calypso Ödülü’nü, Williamsburg’da Seyirci Ödülü’nü aldı.

2015’te “Basur” ile, !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali’nde Seyirci Ödülü’nü kazanırken; 2018’de yazıp yönettiği “Ayakkabı” adlı kısa filmi, Adana Altın Koza Film Festivali’nin Uluslararası Kısa Film Yarışması’nda En İyi Film seçildi. 2018’de Berlin’de Nipkow Programı’nın sanatçı rezidansına davet edildi. (AÖ)