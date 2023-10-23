Engelsiz Filmler Festivali'nde İnsan Hakları Forumu düzenlendi

Engelsiz Filmler Festivali’nin bu yıla özel bölümü “İnsanlık Onuru” seçkisinde; Mélanie Trugeon’un “Kubra”, Justine Martin’in “Vaha” (Oasis) ve Santiago Zermeño’nun “Sessizliği Gör” (Regard Silence) filmleri Goethe Institut Ankara’da izleyiciyle buluştu.

Seçkinin gösteriminden sonra düzenlenen Herkes İçin İnsan Hakları forumunda; engelli haklar savunucusu Selen Doğan’ın kolaylaştırıcılığında, gazeteci Gökçer Tahincioğlu ve Türkiye Sağırlar Milli Federasyonu Başkanı Bülent Tekin izleyicilerle bir araya geldi.

Bülent Tekin, İnsanlık Onuru seçkisindeki filmlerin konuları hakkında konuştu. Filmlerin konularında işitme engelli bireylerin hayatlarına yer verilmesinden çok mutlu olduklarını ifade eden Tekin, erişilebilirlik sorunlarının altını çizerek, işaret dilini herkesin bilmesini gerektiğini ve her filmde işaret dili olması gerektiğini belirtti.

Tekin izleyicilerden gelen bir soru üzerine işitme engelli kadınların yaşadığı sorunları yakından takip ettiklerini dile getirerek bu sorunu çözmek üzere çalışmalar sürdürdüklerini belirtti ve ardından bu konunun sürekli göz önünde bulunmasını sağlamak için gerekli şeyleri yapacaklarını ifade etti.

Tahincioğlu ise İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin ilanından bugüne kadar sağladığı temel hak ve özgürlüklere dikkati çekti. Medyadaki insan hakları konularına yer verilmesinin konuşulduğu forumun devamında ise toplumun önemli bölümüne insan haklarını anlatabilmek için medyanın etkili bir araç olduğunu belirten Gökçer, beyannamenin imzalandığı günden bugüne kadarki insan hakları konularındaki eksikliklere değindi.

Engelsiz Filmler Festivali, Ankara'da Paribu Cineverse ANKAmall ve Goethe-Institut salonlarında 26 Ekim’e kadar izleyicilerle buluşacak. Festivalin “Kısa Film Yarışması” kapsamındaki 14 film ise eff2023.muvi.com adresi üzerinden 26 Ekim’e kadar tüm Türkiye’de çevrim içi olarak izlenebiliyor. (AÖ)