Ödüllü yapımlar Engelsiz Filmler Festivali'nde

Puruli Kültür Sanat’ın 7-13 Haziran tarihleri arasında düzenleyeceği Engelsiz Filmler Festivali’nde önemli yapımlara programında yer vermeye devam ediyor.

Paribu Cineverse ANKAmall ve Goethe-Institut salonlarında seyircisiyle buluşacak festivalde, tüm gösterimler ayrıntılı altyazı ve sesli betimleme ile de takip edilebilecek.

Festivalin Paribu Cineverse ANKAmall gösterimleri için biletler, biletinial.com üzerinden satışa çıktı. Goethe-Institut’taki tüm gösterim ve etkinlikler ise ücretsiz olarak gerçekleşecek.

Kaleydoskop ve sesin ön planda olduğu hikâyelere odaklanan Oditoryum bölümlerinde bu yıl 8 ödüllü film yer alıyor.

Kaleydoskop seçkisinde yer alan filmler:

Jianjie Lin’e Pekin Film Festivali’nde En İyi Yönetmen Ödülü kazandıran, ergenlik çağındaki oğullarının esrarengiz arkadaşının etkisine kapılan bir aileyi konu alan “Bir Ailenin Kısa Hikâyesi” (Brief History of a Family).

Yönetmen Bruno Dumont’un, bu yıl Berlin Film Festivali’nden Jüri Ödülü ile ayrılan “ İmparatorluk” (The Empire).

Ödüllü yönetmenler Małgorzata Szumowska ve Michał Englert’in, komünizmden kapitalizme geçiş sürecindeki Polonya’da kimliğini arayan bir karakteri odaklarına aldıkları “… Kadın” (Woman of…).

Pekin Film Festivali’nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ve En İyi Müzik ödüllerini kazanan, Finlandiyalı yönetmen Teemu Nikki’nin, yeni bir başlangıcın peşinde olan iki arkadaşın arayışlarını kara mizahla perdeye taşıdığı “ Ölüm Yaşayanların Sorunudur” (Death is a Problem for the Living).

Geçen yıl Nordic Docs’ta En İyi Görüntü Yönetimi Ödülü kazanan Margreth Olin’in yönettiği “ Toprağın Şarkıları” (Songs of Earth).

Oditoryum Seçkisi’nde yer alan filmler: