Engelsiz Filmler Festivali 7 Haziran'da Ankara'da başlıyor

*Fotoğrafta ’Suyun üstü’ filminden bir kare var. İki kadın denizde yüzüyor. Kadınlardan biri sırt üstü yatmış, siyah bir mayo giymiş ve kollarını iki yana açmış. Diğer kadın ise yüzüstü yüzüyor ve mavi desenli bir bikini altı giymiş. İki kadın el ele tutuşmuş durumda. Su berrak ve mavi renkte.

“Bir arada film izlemek mümkün” sloganıyla on iki yıldır izleyiciyle buluşan Engelsiz Filmler Festivali, 7-13 Haziran tarihleri arasında Ankaralı sinemaseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor.

Ulusal Uzun Film Yarışması’nda bu yıl Mete Gümürhan’ın “Beraber”, Aslı Özge’nin “Kara Kutu”, Büşra Bilginer’in “Kıyıda”, Aslıhan Ünaldı’nın “Suyun Üstü” ve Nehir Tuna’nın “Yurt” filmleri yer alıyor.

Yarışmanın jürisinde ise sinema yazarı Evrim Kaya, yönetmen Somnur Vardar ve akademisyen Ali Karadoğan bulunuyor.

Festivalde tüm gösterimler, sesli betimleme ve ayrıntılı altyazı ile erişebilir olarak gerçekleşiyor. Gösterimlerin ardından film ekipleriyle yapılan söyleşilerde, atölye ve Ödül Töreni’nde işaret dili tercümesi yapılıyor. Çocuklar İçin ve Ayla Algan özel gösterimi dışındaki tüm gösterim ve etkinliklerde İngilizce çeviri de bulunuyor.

ANKAmall ve Goethe-Institut salonlarında izleyiciyle buluşacak festivalde jüri üyeleri, kategorisini belirleyecekleri bir ödül ile birlikte En İyi Yönetmen ve Jüri ödüllerinin sahiplerini seçerken; Seyirci Özel Ödülü’nün sahibini ise her yıl olduğu gibi gösterimler sonrası kullandıkları oylarla izleyiciler belirleyecek. (AÖ)