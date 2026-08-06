Enflasyon ve vergilerin işçilere toplam faturası 1,5 trilyon TL

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR), Temmuz 2026 dönemini ele alan Ücret Kayıpları İzleme Raporu’nu yayımladı.

5 Ağustos’ta kamuoyuyla paylaşılan raporda, işçi ücretlerinin vergi ve kesintiler nedeniyle daha işçinin eline geçmeden azaldığı, yüksek enflasyonun da harcanabilir ücretlerin alım gücünü aşındırdığı belirtildi. Araştırma, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamında çalışan yaklaşık 17 milyon işçiyi kapsıyor.

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Enflasyonun faturası 798,6 milyar TL

Raporun ayrıntılı hesaplamalarına göre sigortalı işçilerin Ocak-Temmuz 2026 döneminde enflasyon nedeniyle yaşadığı birikimli parasal kayıp 798 milyar 567 milyon TL oldu.

Gelir ve damga vergilerinden kaynaklanan birikimli kayıp ise 688 milyar 260 milyon TL olarak hesaplandı. Böylece vergi ve enflasyonun kayıtlı işçilere toplam faturası 1 trilyon 486 milyar 827 milyon TL’ye ulaştı.

Hesaba sosyal güvenlik primleri ile işsizlik sigortası primleri ve tüketim üzerinden alınan dolaylı vergiler dahil edilmedi.

DİSK-AR’ın karşılaştırmasına göre 2025’in ilk yedi ayında 982,5 milyar TL olan toplam kayıp, 2026’nın aynı döneminde yüzde 51,3 artarak 1,5 trilyon TL’ye yaklaştı. Enflasyondan kaynaklanan kayıp yüzde 54,4, gelir ve damga vergisi kaynaklı kayıp ise yüzde 47,9 arttı.

Ortalama işçi 17 bin 141 TL kaybetti

Raporda, SGK verilerinden hareketle ortalama aylık brüt işçi ücreti 65 bin 850 TL kabul edildi.

Bu ücret düzeyinde Temmuz ayında gelir ve damga vergisi kaynaklı kayıp 6 bin 906 TL, enflasyon kaynaklı kayıp ise 10 bin 236 TL olarak hesaplandı. Sosyal güvenlik ve işsizlik sigortası primleri hariç tutulduğunda, ortalama işçi ücretindeki toplam kayıp 17 bin 141 TL oldu.

Prim kesintileri de dahil edildiğinde brüt ücretin 16 bin 783 TL’si vergi ve kesintilere gitti. Rapora göre ücretin alım gücü 38 bin 831 TL’ye kadar geriledi; işçinin brüt ücretinin yüzde 41’i vergi, kesinti ve enflasyon nedeniyle eridi.

DİSK-AR bu oranı, “İşçiler temmuz ayının 31 gününün en az 13 gününü vergi, kesinti ve enflasyon için çalıştı” ifadeleriyle açıkladı.

Asgari ücretin alım gücü 22 bin 500 TL’ye geriledi

Rapora göre 33 bin 30 TL’lik brüt asgari ücretten SGK ve işsizlik sigortası primleri düşüldüğünde işçinin eline nominal olarak 28 bin 76 TL geçiyor.

DİSK-AR, esas aldığı birikimli enflasyon oranı sonucunda asgari ücretin Temmuz 2026’daki parasal kaybını 5 bin 576 TL olarak hesapladı. Böylece net asgari ücretin alım gücü 22 bin 500 TL’ye geriledi.

Prim kesintileri ve enflasyon birlikte değerlendirildiğinde brüt asgari ücretteki toplam kayıp 10 bin 530 TL’ye, kayıp oranı ise yüzde 31,9’a ulaştı.

Raporda, asgari ücrete temmuz ayında ara zam yapılmamasının yalnızca asgari ücretlilerin değil, diğer ücret düzeylerinde çalışanların da kayıplarını büyüteceği belirtildi.

“Ücrette ve vergide adalet yakıcı bir talep”

DİSK-AR raporda şu yorumu yaptı:

"Enflasyon ve adaletsiz vergi-kesinti yükü emek gelirlerinde büyük kayıplara yol açıyor.Uzun süredir devam eden yüksek enflasyonun ve vergi yükünün işçi ücretlerine 2026’ın yedinci ayındaki faturası yaklaşık 1,5 trilyon TL olarak tahmin edildi.

Ücretlerin sabit, fiyatların serbest olması nedeniyle emek gelirleri enflasyonun altında ezilmektedir. Hükümetin izlediği alım gücünü ve ücretleri bastırmayı amaçlayan ekonomi politikası enflasyonun faturasının emek gelirleri üzerine yüklenmesine yol açmaktadır. Enflasyon ve adaletsiz vergi-kesinti sistemi emek gelirlerini eriterek gelir bölüşümü daha da adaletsiz hale getirmekte ve yoksulluğu artırmaktadır. Bu nedenle ücrette ve vergide adalet çok somut ve yakıcı bir taleptir.”

(HA)