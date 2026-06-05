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YT: Yayın Tarihi: 05.06.2026 10:53 5 Haziran 2026 10:53
 ~  SG: Son Güncelleme: 05.06.2026 11:02 5 Haziran 2026 11:02
Okuma Okuma:  2 dakika

TÜİK verilerinde konut ve fatura kalemi yıllık enflasyonun üzerinde

TÜİK’e göre TÜFE mayısta aylık yüzde 1,71, yıllık yüzde 32,61 arttı. Konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar grubundaki yıllık artış yüzde 45,59 oldu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
TÜİK verilerinde konut ve fatura kalemi yıllık enflasyonun üzerinde

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs 2026 Tüketici Fiyat Endeksi’ni (TÜFE) açıkladı. TÜİK verilerine göre tüketici fiyatları mayısta bir önceki aya göre yüzde 1,71, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32,61 arttı.

Bununla birlikte kira artış oranı da belli oldu. Kira artış oranını belirlemede kullanılan 12 aylık ortalama yüzde 32,24 olarak belirlendi.

Yılbaşından bugüne de TÜFE’deki artış yüzde 16,61 olarak ölçüldü.

Konutta yıllık artış yüzde 45,59

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunda yıllık artış gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 34,86, ulaştırmada yüzde 34,29, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 45,59 oldu.

Bu grupların yıllık enflasyona katkısı gıda ve alkolsüz içeceklerde 8,60 puan, ulaştırmada 5,63 puan, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 6,07 puan olarak hesaplandı.

Gıda aylık bazda geriledi

Mayıs ayında gıda ve alkolsüz içecekler grubunda fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 0,48 azaldı. Ulaştırmada aylık artış yüzde 2,03, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar grubunda ise yüzde 2,28 oldu.

Aylık değişime katkı gıda ve alkolsüz içeceklerde eksi 0,12 puan, ulaştırmada 0,35 puan, konutta ise 0,27 puan olarak açıklandı.

TÜİK’e göre endekste kapsanan 174 alt sınıftan 28’inde düşüş, 9’unda değişim olmadı, 137 alt sınıfta ise artış kaydedildi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) geçtiğimiz günlerde İstanbul Tüketici Fiyat İndeksinin aylık yüzde 1,53, yıllık yüzde 36,77 arttığını açıklamıştı.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
TÜİK tüfe enflasyon
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