Mehmet Şimşek programında üç yılın sonucu: Enflasyon hâlâ yüzde 31,75

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK), Temmuz 2026 dönemine ilişkin tüketici fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre TÜFE, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 1,78 yükseldi.

Yıllık tüketici enflasyonu yüzde 31,75 olurken, 2025 yılının aralık ayına göre fiyat artışı yüzde 19,86’ya ulaştı.

Kira zam oranını belirleyen on iki aylık ortalama ise 31,90 olarak hesaplandı.

TÜFE değişim oranları (%), Temmuz 2026

TÜFE yıllık değişim oranları (%), Temmuz 2026

Gıda ve konut enflasyonu manşetin üzerinde

Yurttaşın bütçesinde en fazla yer tutan temel harcama gruplarında fiyat artışları genel enflasyonun üzerinde gerçekleşti.

Gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık fiyat artışı yüzde 37,53 olurken, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yıllık artış yüzde 40,32’ye çıktı. Ulaştırma fiyatları ise son bir yılda yüzde 30,83 arttı.

Yıllık enflasyona en büyük katkı 8,94 puanla gıda ve alkolsüz içeceklerden geldi. Ulaştırmanın katkısı 5,22 puan, konut grubunun katkısı ise 5,21 puan oldu. Bu üç temel harcama grubu, yıllık enflasyonun toplam 19,37 puanını oluşturdu.

TÜFE ana harcama gruplarının yıllık değişim oranları ve genel endeks değişimine katkıları, Temmuz 2026

Ulaştırma temmuzun zam şampiyonu

Aylık bazda en yüksek artış, yüzde 2,59 ile ulaştırma grubunda yaşandı. Konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda fiyatlar yüzde 2,25, gıda ve alkolsüz içeceklerde ise yüzde 1,61 yükseldi.

Aylık enflasyona ulaştırmadan 0,44 puan, gıdadan 0,40 puan ve konuttan 0,27 puan katkı geldi. Böylece aylık yüzde 1,78’lik enflasyonun 1,11 puanı yalnızca bu üç gruptan kaynaklandı.

TÜFE ana harcama gruplarının aylık değişim oranları ve genel endeks değişimine katkıları (%), Temmuz 2026

117 kalemde yükseliş

Fiyat artışlarının ekonominin geneline yayıldığı da TÜİK’in alt sınıf verilerine yansıdı. Endekste izlenen 174 alt sınıfın 117’sinde fiyatlar yükseldi. 50 alt sınıfta düşüş görülürken, 7 alt sınıfta fiyatlar değişmedi.

Ayrıca TÜİK, 4 Nisan 2022’den bu yana madde sepeti fiyat listesini mahkeme kararı olmasına rağmen yayımlamıyor.

Şimşek döneminde enflasyon bilançosu

Mehmet Şimşek, son turu 28 Mayıs 2023’teki yapılan seçimlerin ardından 4 Haziran 2023’te Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atandı.

Şimşek’in göreve geldiği Haziran 2023 döneminde yıllık tüketici enflasyonu yüzde 38,21 olarak ölçülmüştü.

Temmuz 2026 itibarıyla yıllık enflasyonun yüzde 31,75’e geriledi ancak Şimşek’in göreve gelişinden bu yana net düşüş yalnızca 6,46 puan oldu. Üstelik enflasyon bu süreçte sıkı para politikası ve yüksek faiz ortamına rağmen doğrudan ve kesintisiz biçimde gerilemedi.

(HA)