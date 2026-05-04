Dört aylık enflasyon, Merkez Bankası'nın yıl sonu hedefini yakaladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan 2026’ya ilişkin tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerini açıkladı.

TÜFE, Nisan’da bir önceki aya göre yüzde 4,18 arttı. Endeksteki artış bir önceki yılın aynı ayına göre de yüzde 32,37. Aralık 2025’ten bu yana da yüzde 14,64 arttı.

Kira artışlarının hesaplamasında kullanılan on iki aylık ortalama ise yüzde 32,43 olarak hesaplandı.

Nisan enflasyonundaki yüksek artışta, İran savaşıyla birlikte yükselen petrol ve enerji fiyatlarının da etkili olduğu değerlendiriliyor. Küresel piyasalarda Hürmüz Boğazı’na ilişkin arz endişeleri petrol fiyatlarını yukarı çekerken, bu baskı Türkiye’de özellikle ulaştırma, konut/enerji ve gıda fiyatları üzerinden enflasyona yansıdı.

Gıda enflasyonu yıllık yüzde 34,55

TÜİK verilerine göre, en yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunda yıllık artışlar şöyle gerçekleşti:

Gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 34,55, ulaştırmada yüzde 35,06, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 46,60.

Bu üç grubun yıllık enflasyona katkısı ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 8,72 puan, ulaştırmada 5,66 puan, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 6,30 puan oldu.

Konutta aylık artış yüzde 7,99

Nisan ayında aylık bazda da en yüksek ağırlığa sahip üç grupta artış yaşandı.

Gıda ve alkolsüz içeceklerde aylık artış yüzde 3,70, ulaştırmada yüzde 4,29, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 7,99 olarak hesaplandı.

Bu grupların aylık TÜFE’ye katkısı gıda ve alkolsüz içeceklerde 0,95 puan, ulaştırmada 0,73 puan, konutta ise 0,90 puan oldu.

174 alt sınıfın 147’sinde artış

Endekste kapsanan 174 alt sınıftan 147’sinin fiyat endeksinde artış kaydedildi. 19 alt sınıfta düşüş olurken, 8 alt sınıfta değişim olmadı.

Ayrıca TÜİK, sonuncusunu 4 Nisan 2022’de yayımladığı madde sepeti fiyat listesini mahkeme kararın rağmen bu ayda da yayımlamadı.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), TÜİK’i bu konuda dava etmiş, Ankara 6. İdare Mahkemesi de 31 Mart 2023 tarihli kararında bilgi edinme hakkı çerçevesinde DİSK’in TÜİK'ten istediği bilgilerin işçi konfederasyonunun görevi gereği elinde bulunması gereken bilgilerden olduğuna hükmetmişti. TÜİK temyiz davasını da kaybetmişti. Fakat aradan geçen 4 yıla rağmen TÜİK madde sepeti fiyat listesi hiçbir enflasyon verisinde açıklamadı.

Hedef tutmayacak

Öte yandan Merkez Bankası'nın son Enflasyon Raporu’nda 2026 yıl sonu enflasyon tahmin aralığı yüzde 15-21 olarak açıklanmış, yıl sonu ara hedefi ise yüzde 16’da korunmuştu. Enflasyonun Nisan'da aylık yüzde 4,18 olarak gelmesi ve ilk dört aylık enflasyonun yüzde 14,64 olması, hedefin tutmayacağının bir göstergesi.

