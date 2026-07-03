Yıllık enflasyon yüzde 32, emekliye en düşük zam yüzde 13,52

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran 2026 Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini açıkladı. TÜİK’e göre TÜFE, Haziran'da bir önceki aya göre yüzde 0,99 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 32,11 oldu.

TÜFE’de 2025 Aralık ayına göre artış yüzde 17,76, 12 aylık ortalamalara göre artış ise yüzde 32,03 olarak gerçekleşti.

TÜİK, yıllık artışta en yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunu paylaştı. Buna göre artışlar şöyle:

Gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 35,45

Ulaştırmada yüzde 31,15,

Konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 45,14.

Bu üç grubun yıllık enflasyona katkısı gıda ve alkolsüz içeceklerde 8,61 puan, ulaştırmada 5,19 puan, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 5,92 puan oldu.

TÜFE ana harcama gruplarının yıllık değişim oranları ve genel endeks değişimine katkıları, Haziran 2026

Aylık bazda ise fiyatlar;

Gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,17

Konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 2,30 arttı.

Ulaştırma ise yüzde 0,05 düştü.

Aylık değişime katkılar gıda ve alkolsüz içeceklerde 0,04 puan, ulaştırmada eksi 0,01 puan, konutta ise 0,27 puan olarak kaydedildi.

TÜFE ana harcama gruplarının aylık değişim oranları ve genel endeks değişimine katkıları (%), Haziran 2026

Endekste kapsanan 174 alt sınıftan 26’sında düşüş, 10’unda değişim olmazken, 138 alt sınıfta artış gerçekleşti.

Emekli zamları belli oldu

Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla emekli aylıklarına Temmuz-Aralık 2026 döneminde yapılacak zam oranları da netleşti.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, yılın ilk altı ayında oluşan enflasyon oranı kadar zam alacak. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yüzde 17,76 artış yapılacak.

Memur emeklileri için zam oranı ise toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı üzerinden hesaplanıyor. Yılın ilk altı ayında enflasyon, yüzde 11’lik toplu sözleşme zammını aştığı için memur emeklilerine enflasyon farkı da yansıtılacak. Buna göre memur emeklilerinin Temmuz zammı yüzde 13,52 olacak.

En düşük emekli aylığında ayrıca bir artış yapılıp yapılmayacağı ise yasal düzenlemeye bağlı olacak.

Kira artış tavanı yüzde 32,03

TÜİK verisiyle Temmuz ayında sözleşmesi yenilenecek konut ve işyeri kiralarında uygulanabilecek azami artış oranı da belli oldu.

Türk Borçlar Kanunu’na göre kira artışında üst sınır, TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına göre belirleniyor. Haziran verisiyle bu oran yüzde 32,03 oldu.

Buna göre Temmuz ayında kira sözleşmesi yenilenecek kiracılar için ev sahibi, sözleşmede daha yüksek oran yazsa bile yüzde 32,03’ün üzerinde artış yapamayacak.

(HA)