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YT: Yayın Tarihi: 02.08.2026 18:22 2 Ağustos 2026 18:22
 ~  SG: Son Güncelleme: 02.08.2026 18:30 2 Ağustos 2026 18:30
Okuma Okuma:  2 dakika

NATO Zirvesi öncesi tutuklananlar için eylem: Arkadaşlarımızla gurur duyuyoruz

Ankara Emek ve Demokrasi Güçleri, NATO Zirvesi öncesi tutukluların serbest bırakılmasını istedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
NATO Zirvesi öncesi tutuklananlar için eylem: Arkadaşlarımızla gurur duyuyoruz
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Ankara Emek ve Demokrasi Güçleri, 7-8 Temmuz’da Ankara’da gerçekleştirilen NATO Zirvesi öncesinde tutuklananların serbest bırakılması için Sakarya Caddesi’nde bir araya geldi.

Açıklamada “NATO tutsaklarına özgürlük” pankartı açılırken “Katil Nato Ortadoğu'dan defol” , “Katil ABD işbirlikçi AKP” sloganları atıldı. Emek ve Demokrasi Güçleri Adına basın açıklamasını Koralp Selçuk okudu.

"NATO Zirvesi fiili OHAL ortamında yapıldı"

Selçuk, yaptığı açıklamada, NATO Zirvesi’nde alınan kararların, hak ve özgürlüklerin askıya alındığı bir “Fiili OHAL” ortamında yapıldığının altını çizdi.

Mezopotamya Ajansı'ndan yer alan habere göre NATO Zirvesi kapsamında yapılan 13 Milyar liralık harcamayı hatırlatan Selçuk, “Sabah koşularını rahatça yapsın diye parklar kapatıldı. Halkımızın yoksulluğu ‘reklam panoları’, ‘badana-boya yapılarak’ gizlenmeye çalışıldı. İktidar, sanki NATO’ya yeni giriyorlar gibi, ‘canını dişine taktı’, emperyalist-siyonist katillere yaranmak adına elinden geleni yaptı. Öyle ki İstanbul’da Boğaz Köprüsü hologramlar ile ABD bayrağının renklerine büründürüldü, Ankara’da yeni yapılan Havalimanı’nın salonuna dünya halklarının katili, pedofili sapıklığı ile anılan Trump’ın ismi verildi” şeklinde konuştu.

"Mücadeleyi büyütmeye devam edeceğiz"

Zirve öncesi gerçekleşen gözaltı ve tutuklamalara tepki gösteren Selçuk, “Onlarca arkadaşımız, NATO’nun askeri olmayı reddettikleri için bugün bu haksız, hukuksuz koşullara maruz bırakılmaktadırlar. Bugün buradan bir kez daha tutsak arkadaşlarımızla gurur duyduğumuzu, arkadaşlarımızı sahiplendiğimizi, anti-emperyalist mücadeleyi büyütmek için mücadele edeceğimizi haykırıyoruz. Ülkemizin devrimci tarihi, anti-emperyalist mücadelenin tarihidir. Bizler, bu mücadeleyi her alanda büyütmeye devam edeceğiz” diye kaydetti.

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
NATO operasyon tutuklama Ankara NATO Zirvesi protestoları
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