8 NATO tutuklusuna tahliye

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından NATO 2026 Ankara Zirvesi öncesinde yürütülen ve "NATO operasyonları" olarak bilinen soruşturma kapsamında tutuklanan 8 kişi, yaklaşık 4 hafta sonra serbest bırakıldı.

Tahliye edilenler arasında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Emel Memiş ve Umut-Sen sözcüsü Burcu Arıkan ve TEMA gönüllüleri de var.

Tahliye edilenlerin yargılanmaları tutuksuz olarak sürecek. Dosya kapsamında yeni tahliye kararları da bekleniyor.

23 Haziran operasyonu ve kitlesel tutuklamalar

Soruşturma 7-8 Temmuz’daki NATO Zirvesi öncesinde 23 Haziran sabahı yapılan ev baskınlarıyla başladı. Başsavcılık talimatıyla yürütülen operasyonlarda aralarında akademisyenler, gazeteciler, avukatlar ile çevre ve emek örgütü temsilcileri de olan 225 kişi gözaltına alındı. 178 kişi tutuklandı, 34 kişi ev hapsine gönerildi, yalnızca 6 kişi serbest kaldı.

NATO Zirvesi öncesi operasyon: Tutuklu sayısı 178’e çıktı

Başsavcılık, operasyonların amacını "terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi" olarak açıklarken, sorgularda şüphelilere dernek/sendika üyelikleri, katıldıkları eylemler ve NATO karşıtı gösteriler hakkında sorular soruldu.

Çevre ve emek etkinlikleri dosyaya girdi

Soruşturmada en çok tartışılan nokta, yasal çevre ve emek etkinliklerinin suçlama konusu yapılması oldu. Gözaltına alınanlara Doruk Madencilik işçilerinin yürüyüşüne katılımları ve katıldıkları basın açıklamaları soruldu. Savcılık, gözlatına alınanların zirve sırasında "eylem gerçekleştirebileceği" değerlendirmesinde bulunurken, savunma avukatları somut delil yerine geleceğe dönük varsayımlara dayanılarak değerlendirme yapıldığını belirtti.

Ayrıca KAOS GL Genel Yayın Yönetmeni ve LGBT hakları savunucusu Yıldız Tar, TEMA Vakfı gönüllüleri, ve Doç. Memiş'in "silahlı örgüt üyeliği" iddiasıyla tutuklanması tepki çekti, hak savuncuları tutuklamaların haksızlığını protesto eden açıklamalar yaptılar.

EŞİK: Emel Memiş ve tüm hak savunucuları serbest bırakılsın

Zirve öncesi kentte olağanüstü önlemler

Operasyonlar, Ankara Valiliği'nin NATO Zirvesi gerekçesiyle kent genelinde ilan ettiği 13 günlük eylem ve gösteri yasağının hemen öncesinde gerçekleşti. Hak savunucuları, valiliğin uzun süreli yasağının barışçıl protesto hakkını orantısız şekilde ihlal ettiğini vurguladı.

Ankara Valiliği NATO Zirvesi gerekçesiyle 13 gün yurttaşlık haklarını askıya aldı

Ankara Valiliği daha önce de 9 ilçede kamu çalışanlarının NATO Zirvesi döneminde işyerlerine gelmemeleri için tatil ilan etmişti.

Ankara Valiliği 9 ilçede kamu personeline "NATO Zirvesi süresince işe gelmeyin" dedi

(AEK)