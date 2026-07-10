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YT: Yayın Tarihi: 10.07.2026 10:52 10 Temmuz 2026 10:52
 ~  SG: Son Güncelleme: 10.07.2026 10:59 10 Temmuz 2026 10:59
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NATO protestosu haberi paylaştı, X hesabı sansürlendi

Hüseyin Küçükbalaban’ün X hesabı Ankara’daki NATO karşıtı protestoya yönelik polis müdahalesini konu alan bianet haberini paylaşmasının ardından erişime engellendi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
NATO protestosu haberi paylaştı, X hesabı sansürlendi

İnsan Hakları Derneği’nin (İHD) önceki dönem Eş Genel Başkanı Hüseyin Küçükbalaban’ın sosyal medya platformu X’teki hesabı erişime engellendi.

X, erişim engelinin gerekçesine ilişkin Küçükbalaban’a henüz bir bildirimde bulunmadı. Ancak muhtemel gerekçe Küçükbalaban’ın Ankara’daki NATO zirvesine ilişkin yaptığı paylaşım.

Küçükbalaban en son 7 Temmuz’da binaet’in “Ankara’da NATO toplantısını protesto etmek isteyen yurttaşlar gözaltına alındı” haberini paylaşmış ve “Demokratik protesto hakkı demokratik rejimlerin olmazsa olmaz kuralıdır. Gözaltına alınanlar derhal serbest bırakılmalıdır. NATO savaş örgütüdür. Savaşa hayır” diye yazmıştı.

Erişim engeli bu paylaşımın ardından geldi. Küçükbalaban’ın bu tarihten önceki son paylaşımı 2 Temmuz’da Madımak katliamı ile ilgili. İHD’nin gönderisini alıntılayan Küçükbalaban “2 Temmuz 1993 yılında Madımak Otelinde 35 can diri diri yakıldı. Aradan geçen 33 yılda ne hakikat ortaya kondu, ne de adalet sağlandı. Failler cezasızlık ve zamanaşımı ile korundu. Hakikat ve Adalet talebimiz devam ediyor.” ifadelerini kullanmıştı.

Küçükbalaban, 2023’te İHD Eş Genel Başkanlığına seçilmiş, derneğin Kasım 2025’te düzenlenen 22. Olağan Genel Kurulu’na kadar bu görevi yürütmüştü. Ayrıca Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Kurucular Kurulu üyesi.

NATO Zirvesi öncesindeki erişim engelleri

Ankara’da 7-8 Temmuz’da düzenlenen NATO Zirvesi öncesinde çok sayıda siyasi oluşumun, gençlik örgütünün, yayın kuruluşunun ve kişisel hesabın X’te Türkiye’den görünmez kılındığı bildirilmişti.

Bu hesaplara yönelik kararların “millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesine dayandırıldığı açıklanmıştı. Küçükbalaban’ın hesabına yönelik işlemle söz konusu kararlar arasında doğrudan bir bağlantı olup olmadığı ise bilinmiyor.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
NATO NATO 2026 Ankara Zirvesi sansür erişim engeli
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