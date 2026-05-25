DEM Parti’den CHP’ye ziyaret: "Partilerin kaderi mahkeme koridorlarında belirlenmez"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM’deki makamında DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Görüşme, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin “mutlak butlan” kararının ardından, CHP Genel Merkezi’ne yönelik polis müdahalesi ve partinin Meclis’teki odalarını geçici genel merkez olarak kullanmaya başlamasının ardından yapıldı.

DEM Parti heyetinde Tuncer Bakırhan’ın yanı sıra Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Grup Başkanvekili Sezai Temelli ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Rüştü Tiryaki yer aldı.

Heyeti Özgür Özel, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu karşıladı.

Görüşmenin ardından açıklama yapan Özel, CHP’nin kuruluş sürecine ve Meclis tarihine atıf yaptı.

Özel, CHP’nin ilk genel merkez odasının Birinci Meclis’te olduğunu hatırlatarak, mevcut koşullar nedeniyle partinin TBMM’deki odalarının genel merkez olarak işlev gördüğünü söyledi:

"O gün, şartlar öyle gerektirdi. Bugün de Meclis’te Genel Başkan odamız, grup yönetim kurulu odamız partimizin Genel Merkezi olarak işlev görüyor."

Özel, bir önceki akşam milletvekilleriyle ilk grup toplantısını yaptıklarını, bugün de ilk mesai gününe başladıklarını belirtti.

“Bu dayanışma ziyareti kıymetli”

DEM Parti heyetinin ziyaretini “çok önemli ve kritik bir günde” yapılan dayanışma ziyareti olarak nitelendiren Özel, görüşmenin kendileri açısından kıymetli olduğunu söyledi.

Özel, Meclis’te CHP’den sonra en çok sandalyeye sahip parti olan DEM Parti’nin ziyaretinin tarihsel bir anlam taşıdığını belirtti:

"Biz istiyoruz ki Cumhuriyet Halk Partisi’nin 29 Ekim 1923’ten ve 23 Nisan 1920’den beri ilk kez dönüp de Meclis’e gelip, Meclis’te kendine ayrılan bir odayı Genel Merkez ilan etmesi ve DEM Parti’nin de bu tarihi ziyareti yaptığı bu görüşme gündemde yer alsın."

Özel, AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in açıklamaları ve diğer gündemlere ilişkin soruları daha sonra yanıtlayacaklarını belirterek, bu aşamada soru almayacağını ifade etti.

Bakırhan: Mutlak butlan kararı siyasi kriz yarattı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ise açıklamasında "mutlak butlan" kararıyla Türkiye’de demokrasinin bir kez daha siyasi krizle karşı karşıya kaldığını söyledi.

Bakırhan, kararın uygulanması sırasında ortaya çıkan polis müdahalesi görüntülerini "utanç verici ve kabul edilemez" olarak nitelendirdi:

Ana muhalefet partisine biber gazı, tazyikli su ve plastik mermilerle gidilmesi bir demokrasi ayıbı ve hukuk skandalıdır.

CHP’ye yönelik müdahaleyi kınadıklarını söyleyen Bakırhan, Türkiye halklarının bugüne kadar siyasete yapılan müdahalelere rıza göstermediğini belirtti.

"Müdahaleleri meşru görmüyoruz"

DEM Parti olarak demokratik mekanizmaların dışındaki hiçbir müdahaleyi meşru görmediklerini belirten Bakırhan, "Siyasi partilerin kaderi mahkeme koridorlarında değil üyelerin iradesi, delegelerin kararı, seçmenlerin tercihi ile belirlenir. Demokratik mekanizmaların dışındaki hiçbir müdahaleyi DEM Parti olarak meşru görmüyoruz." dedi.

CHP’nin bu süreci demokratik zeminde yapılacak bir kurultay iradesiyle aşacağına inandıklarını ifade eden Bakırhan ayrıca CHP’nin bu süreçten bütünlüğünü koruyarak çıkmasını dilediklerini, DEM Parti olarak bu dönemde üzerlerine düşen sorumluluğu almaya hazır olduklarını söyledi.

