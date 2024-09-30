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Yayın Tarihi: 30 Eylül 2024 17:26
 ~ Son Güncelleme: 30 Eylül 2024 17:46
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Dün konser verdiler bugün gözaltına alındılar

Diyarbakır'da konser veren Koma Hevra üyeleri, seslendirdikleri şarkılar gerekçesiyle gözaltına alındı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Dün konser verdiler bugün gözaltına alındılar
*Fotoğraf: Bilal Güldem

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin dün (29 Eylül) Şeyh Said Meydanı’nda (Dağkapı Meydanı) düzenlediği etkinlikte sahne alan Koma Hevra üyeleri Zeynep Doğan, Gencay Morkoç, Yusuf Keleş gözaltına alındı.

MA'nın haberine göre; Grup üyeleri bugün Mezopotamya Dil ve Kültür Araştırma Derneği’ne (MED-DER) dayanışma ziyareti gerçekleştirdi.

Polis, dernekten çıkan grup üyelerinin yolunu kesti ve haklarında gözaltı kararı olduğunu ifade etti.

Gözaltına alınan Doğan, Morkoç ve Keleş İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Grup üyelerinin dün seslendirdikleri Kürtçe şarkılar nedeniyle gözaltına alındığı öğrenildi.

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
kürtçe şarkı Koma Hevra DİYARBAKIR Gözaltı
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