Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in de gözaltına alındığı soruşturma kapsamında bu sabahki ev baskınlarında Koma Hevra'nın solisti Zeynep Doğan gözaltına alındı.

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği’nin (MLSA) aktardığına göre, Doğan'ın gözaltına alınmasına neden olan soruşturmanın içeriği henüz bilinmiyor.

Koma Hevra'dan Gencay Morkoç da 25 Ekim'de yapılan ev baskınında gözaltına alınmış ve dün (29 Ekim) tutuklanmıştı. Morkoç’un tutuklanmasına gerekçe olarak ise Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin (DEM Partisi) İstanbul’da düzenlediği bir pikniğe katılması gösterildi. Mahkeme, pikniğin “örgütsel faaliyet” çerçevesinde düzenlendiğini iddia etti. (TY)