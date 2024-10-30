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Yayın Tarihi: 30 Ekim 2024 09:48
 ~ Son Güncelleme: 30 Ekim 2024 13:02
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Koma Hevra’nın solisti Zeynep Doğan gözaltına alındı

Zeynep Doğan, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile aynı soruşturma kapsamında ev baskınıyla gözaltına alındı.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Koma Hevra’nın solisti Zeynep Doğan gözaltına alındı
Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in de gözaltına alındığı soruşturma kapsamında bu sabahki ev baskınlarında Koma Hevra'nın solisti Zeynep Doğan gözaltına alındı.

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği’nin (MLSA) aktardığına göre, Doğan'ın gözaltına alınmasına neden olan soruşturmanın içeriği henüz bilinmiyor.

Koma Hevra'dan Gencay Morkoç da 25 Ekim'de yapılan ev baskınında gözaltına alınmış ve dün (29 Ekim) tutuklanmıştı. Morkoç’un tutuklanmasına gerekçe olarak ise Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin (DEM Partisi) İstanbul’da düzenlediği bir pikniğe katılması gösterildi. Mahkeme, pikniğin “örgütsel faaliyet” çerçevesinde düzenlendiğini iddia etti. (TY)

Koma Hevra'nın tecrit ile ilgili bestelediği şarkıyı dinlemek için aşağıdaki linkle tıklayabilirsiniz.

Haber Yeri
İstanbul
Koma Hevra Gözaltı Ahmet Özer'in gözaltına alınması
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