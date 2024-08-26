Kürtçe müzik dinledikleri için tutuklanan işçiler Meclis gündeminde

Balıkesir'de 21 Ağustos’ta parkta Kürtçe müzik dinledikleri gerekçesiyle gözaltına ve tutuklanan üç inşaat işçisi Meclis gündemine taşındı.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Diyarbakır Milletvekili Serhat Eren, işçilerle ilgili Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Ayrıca TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'na başvurdu.

Önergede sürece değinen Eren, şu ifadelere yer verdi: “Görüştüğümüz Mehmet Argın, ‘Hepimize Kürt olduğumuz için saldırdılar. İftira attılar, slogan da atmadık, mukavemet de etmedik. Kamera görüntüleri incelensin her şey ortaya çıkacak’ demiştir.

Kendilerinin avukatlarıyla görüşmeleri sağlanmamış, sadece tutuklama isteminde bulunulan Cemal Güzel için barodan avukat tayin edilmiştir. Şikayetçi olduklarını bildirmelerine rağmen işkenceci bekçi ve polisler hakkında şüpheli sıfatıyla yürütülen bir soruşturma bulunmamaktadır."

Balıkesir'de Kürtçe müzik dinleyen 3 işçi tutuklandı

'BU ÜLKEDE KÜRTÇE ŞARKI DİNLEMEK SUÇ MUDUR?'

Eren, önergede şu soruları yöneltti:

Kürtçe şarkı dinlemek suç mudur?

Kürtçe şarkı dinlediği için işçiler darp ediliyorsa bu Kürt düşmanlığı ve ayrımcılık değil midir?

İşçilere işkence yapan kolluk görevlileri hakkında idari ve cezai soruşturma başlatıldı mı, akıbeti nedir? Kamera görüntüleri zamanında istenip incelendi mi?

İşçilere işkence yapan lunapark sahibi şahıs hakkında cezai soruşturma başlatıldı mı?

Balıkesir Devlet Hastanesi’nde işçilere darp raporu vermeyerek Kürt düşmanlığı yapan, görevini ihmal eden doktor hakkında idari ve cezai soruşturma başlatıldı mı?

İşçilere gözaltındayken yasal haklarını kullandırmayan ve ailelerine haber vermeyen, avukat temin etmelerine imkan tanımayan kamu görevlileri hakkında idari ve cezai soruşturma başlatıldı mı?

İşkencecilere yönelik hiçbir yaptırım uygulanmayıp cezasızlık politikası uygulanmasının sebepleri nelerdir? Bugün yaşananlar cezasızlık politikasının bir sonucu değil midir?

Tutuklanan işçi Cemal Güzel’in tutuklanma sebebi nedir?

Tutukluluğu işkenceyi örtbas etmek için midir?

Kürtlerin ana dillerini yasaklayan iktidar zihniyetiyle ve söylemleriyle sokaklarda yaşanan ırkçılık, linç ve işkencelerin arasındaki bağ nedir?

Bu yaşananlarda sorumluluğunuzun olduğunu düşünerek Kürtlerin anadilleri üzerindeki yasakçı, tekçi ve nefreti körükleyen politikalarınıza bir son verecek misiniz?

Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmekten ne zaman vazgeçeceksiniz?

Ne olmuştu? İnşaat işçileri Özgür İpek, Mehmet Argın ve Cemal Güzel, 22 Ağustos akşam saatlerinde Altıeylül ilçesindeki Atatürk Parkı'nda Kürtçe müzik dinlediği sırada polisler, "Çevreden şikayet var" gerekçesiyle kimliklerini istedi. Sadece müzik dinlediklerini söyleyen işçiler, kimliklerini vermek istemeyince, polisler tarafından darp edilerek gözaltına alındı. Üç işçi emniyet ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından İpek, Argın ve Güzel, "örgüt propagandası" ve "polise mukavemet" suçlamaları gerekçe gösterilerek tutuklandı.

(RT)