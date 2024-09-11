ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HAKLAR
Yayın Tarihi: 11 Eylül 2024 09:00
 ~ Son Güncelleme: 11 Eylül 2024 09:22
2 dk Okuma

Bayram Bozyel: “Kürtçe eğitim Kürtlerin ortak talebidir”

Anadilinde eğitim hakkını bianet’e yorumlayan Kürt Dil Platformu Üyesi Bayram Bozyel, Milli Eğitim Bakanlığı’nın Kürtçe seçmeli derslerle ilgili sorumluluğunu yerine getirmediğini söyledi.

Mizgin Tabu

Mizgin Tabu

Mizgin Tabu

2024-2025 eğitim-öğretim yılı 9 Eylül’de başladı.

Eğitim yılının başlamasıyla anadilinde eğitim tartışmaları da bir kez daha gündeme geldi.

Kürdistan Sosyalist Partisi (PSK) Genel Başkanı ve Kürt Dil Platformu Üyesi Bayram Bozyel, anadilinde eğitim hakkını bianet’e yorumladı.

Kürtçe anadilinde eğitim hakkının karşılık bulmamasını eleştiren Bozyel, Milli Eğitim Bakanlığı’nın, 2012’de yayımladığı yönetmenlikle yaşayan dil ve lehçe adı altında müfredata giren Kürtçe seçmeli derslerle ilgili de sorumluluğunu yerine getirmediğini söyledi.

“Sadece iki-üç öğretmen atanıyor”

Bozyel, Kürtçe seçmeli ders başvurusunda bulunan ailelerin taleplerinin farklı gerekçelerle reddedildiğini söyledi.

“Okul müdürleri, öğretmen yok, derslik yok, bundan dolayı başvurular Milli Eğitim Bakanlığına ulaştırılmıyor” diyen Bozyel, “Binlerce öğretmen Kürdoloji bölümünden mezun olduğu halde atamaları yapılmıyor, Türkçe öğretmeni ya da farklı branşların öğretmenleri atanırken Kürtçeyle ilgili bölümlerde sadece iki, üç tane öğretmen atanıyor,” dedi.

Bu durumun anti-demokratik ve ayrımcı bir politika olduğunu ifade eden Bozyel, şöyle konuştu:

“Bugün seçmeli ders hakkı işlevsiz duruma getirilmiştir. Bu siyaseten izlenen bir tercihin sonucudur. Hükümet, Kürt politikasındaki karşıtlık ve çatışma politikasına bağlı olarak bütün bu hakları işlemez hale getiriyor. Bu hakların başında ise seçmeli ders hakkı geliyor.”

“Kürt diline karşı topyekûn bir saldırı var”

Son günlerde Kürt diline ve kültürüne artan saldırılara dikkat çeken Bozyel, Batı’da Kürtlerin Kürtçe konuştuğu için saldırıya uğradıklarını belirtti:

“Belediyenin trafik için koyduğu ‘Pêşî peya’ uyarılarına tahammül edilemiyor. Korsanca yöntemlerle yazılar siliniyor. Ülkenin çeşitli yerlerinde Kürtler Kürtçe konuştuğu için veya Amedspor flaması taktığı için linç ediliyor. Kürt diline karşı topyekûn bir saldırı var.”

“Kürtçe eğitim Kürtlerin ortak talebidir,” diyen Bozyel, sözlerini şöyle tamamladı:

“Hükümet Kürt halkının taleplerini meşru yollardan karşılık veremediği gibi engelliyor. Parlamentoda Kürtçe konuşulduğu zaman ‘bilinmeyen bir dil’ olarak yazıyorlar, o halde bilinmeyen bir dilde televizyon kanalında yayın yapıyorsun, bilinmeyen dil olarak tanımladığın dille üniversitelerde bölümler açıyorsun, bilinmeyen dil dediğini seçmeli ders müfredatına koyuyorsun.

“Hayatın bir alanında Kürtçenin bir dil olduğunu kabul edeceksin ve gereklerini yerine getireceksin, diğer taraftan ise adını koymayıp, onu bilinmez bir dil olarak tanımlayacaksın. Bu çelişki kabul edilemez.” (MT/TY)

Haber Yeri
İstanbul
anadilinde eğitim kürtçe eğitim kürt dili Bayram Bozyel Kürt Dil Platformu Kürdistan Sosyalist Partisi
Mizgin Tabu
Mizgin Tabu
tüm yazıları
2012 Yılında JINHA’da gazeteciliğe başladı. Muhabir, Kurgu, Kameramanlık yaptı. Ardından Independent Türkçe ve Artı TV’de muhabirlik, kurgu ve kameramanlık yaptı. BBC Türkçe ve Amerikanın Sesi...

2012 Yılında JINHA’da gazeteciliğe başladı. Muhabir, Kurgu, Kameramanlık yaptı. Ardından Independent Türkçe ve Artı TV’de muhabirlik, kurgu ve kameramanlık yaptı. BBC Türkçe ve Amerikanın Sesi için kameranlık yapıyor.

Devamını Göster
ilgili haberler
Kürt Dil Platformu: Kürtçe kırmızı çizgimizdir, anadilinde eğitim istiyoruz
6 Eylül 2024
/haber/kurt-dil-platformu-kurtce-kirmizi-cizgimizdir-anadilinde-egitim-istiyoruz-299384
Meclis, anadilinde eğitim hakkı için verilen soru önergesini reddetti
1 Ağustos 2024
/haber/meclis-anadilinde-egitim-hakki-icin-verilen-soru-onergesini-reddetti-298103
Kürtlerin yüzde 86,7’si çocuklarının anadilinde eğitim görmesini istiyor
10 Kasım 2023
/haber/kurtlerin-yuzde-86-7si-cocuklarinin-anadilinde-egitim-gormesini-istiyor-287726
Türkiye'de anadilinde eğitim: Bir hak mı?
9 Eylül 2023
/yazi/turkiye-de-anadilinde-egitim-bir-hak-mi-283721
Anadilinde yaz(a)mamak *
20 Mayıs 2023
/yazi/anadilinde-yaz-a-mamak-279020
Eğitim Sen’den yıl sonu raporu: Anadilinde eğitim alamayan çocuklar başarısız
17 Haziran 2022
/haber/egitim-sen-den-yil-sonu-raporu-anadilinde-egitim-alamayan-cocuklar-basarisiz-263463
Kürtler anadilinde eğitim ve belediyede Kürtçe hizmet istiyor
7 Nisan 2022
/haber/kurtler-anadilinde-egitim-ve-belediyede-kurtce-hizmet-istiyor-260163
Anadilinde eğitim: “Benim Dilim, Benim Tercihim”
16 Ocak 2022
/haber/anadilinde-egitim-benim-dilim-benim-tercihim-256290
21 Şubat 2021 Uluslararası Anadili Günü - DHİBRA'dan Türkiye’nin 19 anadilinde 99 imzalı 4 talep
2 Ocak 2000
/dosya/21-subat-2021-uluslararasi-anadili-gunu-dhibra-dan-turkiyenin-19-anadilinde-99-imzali-4-talep-285272
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Kürt Dil Platformu: Kürtçe kırmızı çizgimizdir, anadilinde eğitim istiyoruz
6 Eylül 2024
/haber/kurt-dil-platformu-kurtce-kirmizi-cizgimizdir-anadilinde-egitim-istiyoruz-299384
Meclis, anadilinde eğitim hakkı için verilen soru önergesini reddetti
1 Ağustos 2024
/haber/meclis-anadilinde-egitim-hakki-icin-verilen-soru-onergesini-reddetti-298103
Kürtlerin yüzde 86,7’si çocuklarının anadilinde eğitim görmesini istiyor
10 Kasım 2023
/haber/kurtlerin-yuzde-86-7si-cocuklarinin-anadilinde-egitim-gormesini-istiyor-287726
Türkiye'de anadilinde eğitim: Bir hak mı?
9 Eylül 2023
/yazi/turkiye-de-anadilinde-egitim-bir-hak-mi-283721
Anadilinde yaz(a)mamak *
20 Mayıs 2023
/yazi/anadilinde-yaz-a-mamak-279020
Eğitim Sen’den yıl sonu raporu: Anadilinde eğitim alamayan çocuklar başarısız
17 Haziran 2022
/haber/egitim-sen-den-yil-sonu-raporu-anadilinde-egitim-alamayan-cocuklar-basarisiz-263463
Kürtler anadilinde eğitim ve belediyede Kürtçe hizmet istiyor
7 Nisan 2022
/haber/kurtler-anadilinde-egitim-ve-belediyede-kurtce-hizmet-istiyor-260163
Anadilinde eğitim: “Benim Dilim, Benim Tercihim”
16 Ocak 2022
/haber/anadilinde-egitim-benim-dilim-benim-tercihim-256290
21 Şubat 2021 Uluslararası Anadili Günü - DHİBRA'dan Türkiye’nin 19 anadilinde 99 imzalı 4 talep
2 Ocak 2000
/dosya/21-subat-2021-uluslararasi-anadili-gunu-dhibra-dan-turkiyenin-19-anadilinde-99-imzali-4-talep-285272
diğer yazıları
Kürt Dil Platformu: Kürtçe kırmızı çizgimizdir, anadilinde eğitim istiyoruz
6 Eylül 2024
Kürt Dil Platformu: Kürtçe kırmızı çizgimizdir, anadilinde eğitim istiyoruz
Diyarbakır’da polis ablukası altında açıklama: "Özgür basın susturulamaz"
25 Ağustos 2024
Diyarbakır’da polis ablukası altında açıklama: "Özgür basın susturulamaz"
Amedspor yönetimi ve Yüksek İstişare Kurulu’ndan açıklama
24 Ağustos 2024
Amedspor yönetimi ve Yüksek İstişare Kurulu’ndan açıklama
Bağlar Belediyesi'nden kampanya: Sağlıklı Köyler Sağlıklı Toplum
21 Ağustos 2024
Bağlar Belediyesi'nden kampanya: Sağlıklı Köyler Sağlıklı Toplum
Mısır üreticileri: Zarar ediyoruz, traktörleri satıp faize yatıracağız
20 Ağustos 2024
Mısır üreticileri: Zarar ediyoruz, traktörleri satıp faize yatıracağız
Sayfa Başına Git