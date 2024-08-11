Esenyurt'ta düğüne 'Kürtçe' baskını: 8 gözaltı

İstanbul’un Esenyurt ilçesine bağlı Pınar mahallesinde polisler dün (10 Ağustos) bir düğüne baskın düzenledi.

MA'nın haberine göre “Siyasi şarkılar” gerekçesiyle yapılan baskında düğün sahipleri ve müzisyenlerin de aralarında olduğu 8 kişi gözaltına alındı.

“Örgüt propagandası yapmak” iddiası yöneltilen 8 kişi, Kıraç Karakolu’na götürüldü. 8 kişiden 5’i ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 3 kişinin halen gözaltında olduğu öğrenildi.

Düğün sırasında polis baskınının görüntülerini paylaşan DEM Parti İstanbul İl Örgütü sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada, "Bu görüntüler, Kürt'e, Kürtçe'ye ve Kürt düğünlerine tahammülsüzlüğün görüntüleri" dedi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bu görüntüler, Kürt'e, Kürtçe'ye ve Kürt düğünlerine tahammülsüzlüğün görüntüleri. Esenyurt'ta kendi sokaklarında düğün yapan Karçık ailesinin düğününü onlarca resmi ve sivil araçlarla basan yüzlerce polis, düğün sahibi 5 kişiyi gözaltına aldı. Yaşanan bu saldırının takipçisi olacağız.

Düğünlerimizden Defolun"

Bu görüntüler, Kürt'e, Kürtçe'ye ve Kürt düğünlerine tahammülsüzlüğün görüntüleri. Esenyurt'ta kendi sokaklarında düğün yapan Karçık ailesinin düğününü onlarca resmi ve sivil araçlarla basan yüzlerce polis, düğün sahibi 5 kişiyi gözaltına aldı.

Yaşanan bu saldırının takipçisi… pic.twitter.com/sZp7HQDX3V — DEM Parti İstanbul (@dempartistanbul) August 10, 2024

(AD)