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Yayın Tarihi: 11 Ağustos 2024 11:35
 ~ Son Güncelleme: 11 Ağustos 2024 11:49
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Esenyurt'ta düğüne 'Kürtçe' baskını: 8 gözaltı

Esenyurt ilçesinde bir düğüne baskın düzenleyen polisler, düğün sahipleri ve müzisyenlerin de aralarında olduğu 8 kişiyi gözaltına aldı.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
Esenyurt'ta düğüne 'Kürtçe' baskını: 8 gözaltı
Fotoğraf: MA

İstanbul’un Esenyurt ilçesine bağlı Pınar mahallesinde polisler dün (10 Ağustos) bir düğüne baskın düzenledi.

MA'nın haberine göre “Siyasi şarkılar” gerekçesiyle yapılan baskında düğün sahipleri ve müzisyenlerin de aralarında olduğu 8 kişi gözaltına alındı.

“Örgüt propagandası yapmak” iddiası yöneltilen 8 kişi, Kıraç Karakolu’na götürüldü. 8 kişiden 5’i ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 3 kişinin halen gözaltında olduğu öğrenildi. 

Düğün sırasında polis baskınının görüntülerini paylaşan DEM Parti İstanbul İl Örgütü sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada, "Bu görüntüler, Kürt'e, Kürtçe'ye ve Kürt düğünlerine tahammülsüzlüğün görüntüleri" dedi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bu görüntüler, Kürt'e, Kürtçe'ye ve Kürt düğünlerine tahammülsüzlüğün görüntüleri. Esenyurt'ta kendi sokaklarında düğün yapan Karçık ailesinin düğününü onlarca resmi ve sivil araçlarla basan yüzlerce polis, düğün sahibi 5 kişiyi gözaltına aldı. Yaşanan bu saldırının takipçisi olacağız.

Düğünlerimizden Defolun"

(AD)

Kürtçe düğünde gözaltı
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