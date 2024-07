"Keçe Kurdan" ve "Şervano"yu söyleyen Koma Özgün'ün üyeleri tutuklandı

Hakkari merkezde dün (28 Temmuz) akşam bir düğüne yapılan polis baskınında üç müzisyen ve düğün sahibi gözaltına alındı.

Polisler sabaha karşı aynı düğüne katılan iki müzisyeni de evlerinden gözaltına aldı.

Gözaltına alınan düğün sahibi bugün öğlen saatlerinde ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken; beş müzisyen emniyet ifadesinin ardından savcılığa sevk edildi.

Grup üyelerinden dördü savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Bir kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Müzisyenlerin gözaltı gerekçesi olarak ise söyledikleri Kürtçe şarkılar "Keçe Kurdan" ve "Şervano" gösterildi.

Emniyet ve savcılık, sorgusunda grup üyelerine "Keçe Kurdan ve Şervano şarkılarını çaldınız, bunları çalma amacınız neydi?" diye soruldu.

Hakimlik sorgusunun ardından grup üyesi N.T., B. U., İ. A. ve A.O. T., "örgüt propgandası" yaptıkları iddiasıyla tutuklandı.

bianet'e konuşan Özgürlük için Hukukçular Derneği (ÖHD) Hakkari Şube üyesi Azad Özer, Hakkari'de düğünlerde Kürtçe dışında başka bir dilde müzik yapılmadığını söyledi.

Avukat Özer, emniyet görevlileri, savcı ve hakimlerin katıldığı düğünlerde dahi suçlama konusu yapılan şarkıların çalındığını söyledi ve ekledi:

"Hakkari'de emniyet yetkililerinin, savcının, hakimin katıldığı düğünler devlet televizyonunda gösteriliyor. Bütün düğünlerde çalan şarkılar şimdi suç sayılıyor. Şayet suçsa devleti temsil eden bu kişiler de suça ortak oluyorlar. Fakat durum bu değil, 'ben istediğimde yasaklar, istediğimde serbest bırakırım' deniyor. Şu ana kadar hiçbir düğünde şu veya bu şarkı çalındı diye gözaltı olmadı."

31 Mart seçimlerinde DEM Parti seçim bürosunda çalınan "Le Amedi" şarkısı nedeniyle de iki yöneticinin gözaltına alındığını belirten Özer, "Yöneticilerden birine beraat bir diğerine ise propagandadan ceza verildi. Bu ceza bozulacak, bozulması da çünkü bu konuda Yargıtay, AYM kararları var."

Hakkari Baro Başkanı Ergün Canan ise; 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nu hatırlattı ve şöyle dedi:

“TMK değiştirilmişti ama belli ki anlayış değişmiyor. Kanun, bir suçun örgüt propagandası sayılması için 'örgütün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru göstermeli veya bu yöntemlere başvurmayı teşvik etmeli' diyor. Düğünün coşkusu eşliğinde şarkı söyleniyor, halay çekiliyor. Ayrıca kamu düzenine tehdit oluşturan bir durum yok. Yani şu yapılan tüm gözaltılar TMK ile tezat bir durum oluşturuyor.

"Ne oldu da bugün böyle bir ortam yaratıldı, arkasından neler gelecek, bunu sormak gerekiyor. Tüm bu yasaklamalar, gözaltılar, baskılar toplumsal barışı tehdit ediyor. Asıl suç olan budur.”

Canan, son olarak Filistin direniş marşlarına atıf yaptı ve “Filistin direniş marşlarını söylemek veya dinlemek de suç olacak mı?” diye sordu.

Keçe Kurdan'ın sözleri

Keçê biner çerxa cîhan

Zor girêdanê me re zor

Jin çûne pêş pir dixwînin

Êdi qelem ket çûne şûr

Keçê em dixwazin bi me re werin şêwre

Dilo em dixwazin bi me re werin cengê

Haye haye em keçikê kurdan in

Şêrin em cengin em hêviya merdan in

Haye haye em kulîlkê kurdan in

Derdê nezana berbendi serhildanî

Serê xwe rake keça kurdan

Dil û cigerim heliyan

Ka niştiman ka azadî

Ka dayika me sêwîyan

Keçê em dixwazin bi me re werin şêwre

Dilo em dixwazin bi me re werin cengê

Haye haye em keçikê kurdan in

Şêrin em cengin em hêviya merdan in

Haye haye em kulîlkê kurdan in

Derdê nezana berbendi serhildanî

Şervano'nun sözleri

Şervano

Keziya dayikê bi qurbano

Tu nehêlî tola me

Bi destê xwinmijano, Şervano

Şervano, Şervano

Şervano

Çelengo ez gorî te

Dilkê yarê bara te

Tifeng li ser Milano, Şervano

Şervano, Şervano

Şervano

Gur ketî nêv berxano

Lûlî bide sîngano

Bi lez û bez ke heyrano, Şervano

Şervano, Şervano

Şervano

Diyaraiya dostê dizano

Keskesora li ezmano

Yan çeka dijminano, Şervano

Şervano, Şervano