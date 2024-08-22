Balıkesir'de Kürtçe müzik dinleyen 3 işçi tutuklandı

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde 3 inşaat işçisi, bir parkta Kürtçe müzik dinledikleri gerekçesiyle tutuklandı.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, 3 işçi akşam saatlerinde Altıeylül ilçesinde bulunan Atatürk Parkı'nda Kürtçe müzik dinlediği sırada polisler "çevreden şikayet var" diyerek kimliklerini istedi.

Polis, kimliklerini vermek istemeyen yurttaşları darp ederek gözaltına aldı.

Darp raporu almaları engellendi

Gözaltına alınan işçilerden birinin kardeşinin aktardıklarına göre, ağabeyi ve arkadaşları darp edilerek gözaltına alındıkları sırada çevredeki bazı kişilerin de saldırısına uğradı.

Darp edilerek gözaltına alınan 3 kişi için şiddet nezarethanede de devam etti ancak darp raporu almalarına izin verilmedi.

22 Ağustos sabahı emniyetteki işlemleri biten işçiler, Balıkesir Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgusunda "örgüt propagandası" ve "polise mukavemet" suçlamaları yöneltilen 3 işçi, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan işçiler tutuklandı.

(NK)