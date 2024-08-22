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Yayın Tarihi: 22 Ağustos 2024 21:13
 ~ Son Güncelleme: 22 Ağustos 2024 21:13
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Balıkesir'de Kürtçe müzik dinleyen 3 işçi tutuklandı

Bir parkta Kürtçe müzik dinledikleri esnada gözaltına alınan 3 inşaat işçisi, "örgüt propagandası" ve "polise mukavemet" suçlamalarıyla tutuklandı.

BİA Haber Merkezi

ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Balıkesir'de Kürtçe müzik dinleyen 3 işçi tutuklandı
Fotoğraf: MA

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde 3 inşaat işçisi, bir parkta Kürtçe müzik dinledikleri gerekçesiyle tutuklandı.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, 3 işçi akşam saatlerinde Altıeylül ilçesinde bulunan Atatürk Parkı'nda Kürtçe müzik dinlediği sırada polisler "çevreden şikayet var" diyerek kimliklerini istedi.

Polis, kimliklerini vermek istemeyen yurttaşları darp ederek gözaltına aldı.

Darp raporu almaları engellendi

Gözaltına alınan işçilerden birinin kardeşinin aktardıklarına göre, ağabeyi ve arkadaşları darp edilerek gözaltına alındıkları sırada çevredeki bazı kişilerin de saldırısına uğradı.

Darp edilerek gözaltına alınan 3 kişi için şiddet nezarethanede de devam etti ancak darp raporu almalarına izin verilmedi.

22 Ağustos sabahı emniyetteki işlemleri biten işçiler, Balıkesir Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgusunda "örgüt propagandası" ve "polise mukavemet" suçlamaları yöneltilen 3 işçi, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan işçiler tutuklandı.

(NK)

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