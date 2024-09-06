Kürt Dil Platformu: Kürtçe kırmızı çizgimizdir, anadilinde eğitim istiyoruz

Platforma Zimanê Kurdî (Kürt Dil Platformu), 9 Eylül Pazartesi başlayacak yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde anadilinde eğitim için açıklama yaptı.

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti’nde yapılan toplantıya, sendikalar ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.

Açıklamayı Kürtçe yapan Platform Sözcüsü Şerefxan Cizîrî, resmi ideolojinin Kürtçe eğitimin önüne her zaman engeller koyduğunu, bu nedenle okulların açıldığı tarihin Kürt çocukları için hem sevinçli hem de üzüntülü bir gün olduğunu söyledi.

Kürtlerin yüzde 86,7’si çocuklarının anadilinde eğitim görmesini istiyor

"Yasakçı politikalar eşitlik ilkesiyle çelişiyor"

Cizîrî, anadili dışında dil dayatmasının çocuk haklarına aykırı olduğunu belirtti ve “Kürt çocuklarına yine Kürtçe eğitim verilmeyecek. Çocuklarımız yine bir asimilasyon süreciyle karşı karşıya kalacak. Bu tutum çocuk haklarına ve pedagojiye aykırıdır” dedi.

Devletin Kürtçeye sürekli yasakçı bir anlayışla yaklaştığını belirten Cizîrî, “Türkiye şu ana kadar Kürtlerini dilini dikkate almadı. Kürtçe eğitim veren kurumların kapılarını mühürledi. Bu yasakçı politikalar demokrasi, hukuk ve eşitlik ilkeleriyle çelişiyor” diye konuştu.

Spectrum House Direktörü Barış: Milliyetçilik Kürtlerde de yükselişe geçiyor

"İnkar ve asimilasyon sona ermeli"

Uluslararası sözleşmelere dikkat çeken Cizîrî, devamında şunları söyledi: “Kürtçe eğitim hakkı tanınmasını, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesinin tüm yönleriyle uygulanmasını ve Kürt Dil Kurumunun resmi olarak kurulmasını talep ediyoruz. Dokuz siyasi partinin oluşturduğu Kürt Dil Platformu olarak 'Kürt kimliğine yönelik inkar ve asimilasyon sona ermelidir' diyor. Kürtçenin, Kürt halkının özgürlük ve eşitliğinin anahtarı olduğu çok açıktır. Kürtçe kırmızı çizgimizdir. Kürtçe aynı zamanda Kürt halkının varlığının ve statüsünün de simgesidir. Kürt halkının anaokullarından üniversitelere kadar talepleri yerine getirilene ve Kürtçe ‘resmi ve eğitim dili’ olana kadar Kürt halkı mücadelesini sürdürecek.”

Cizîrî, son olarak; milletvekillerine, siyasetçilere, aydınlara, yazarlara Kürtçe konuşma çağrısında bulundu: “Kürt halkı anadilinde konuşmalı, anadilinde yazmalı, anadilinde yaşamalıdır. Gururla söyleyeceğiz; Kürdüz, dilimiz Kürtçe, ülkemiz Kurdistan’dır.”

Kürt Barometresi: Kürtlerin yüzde 61'i Kürtçenin resmi dil olmasını istiyor

(MT/RT)