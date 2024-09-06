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Yayın Tarihi: 6 Eylül 2024 14:06
 ~ Son Güncelleme: 6 Eylül 2024 14:19
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Kürt Dil Platformu: Kürtçe kırmızı çizgimizdir, anadilinde eğitim istiyoruz

Kürt Dil Platformu Sözcüsü Şerefxan Cizîrî, “Kürtçe eğitim hakkı tanınmasını, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesinin tüm yönleriyle uygulanmasını ve Kürt Dil Kurumunun resmi olarak kurulmasını talep ediyoruz" dedi.

Mizgin Tabu

Mizgin Tabu

Mizgin Tabu

Görseli Büyüt
Kürt Dil Platformu: Kürtçe kırmızı çizgimizdir, anadilinde eğitim istiyoruz
*Fotoğraf: Mizgin Tabu

Platforma Zimanê Kurdî (Kürt Dil Platformu), 9 Eylül Pazartesi başlayacak yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde anadilinde eğitim için açıklama yaptı.

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti’nde yapılan toplantıya, sendikalar ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.

Açıklamayı Kürtçe yapan Platform Sözcüsü Şerefxan Cizîrî, resmi ideolojinin Kürtçe eğitimin önüne her zaman engeller koyduğunu, bu nedenle okulların açıldığı tarihin Kürt çocukları için hem sevinçli hem de üzüntülü bir gün olduğunu söyledi.

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"Yasakçı politikalar eşitlik ilkesiyle çelişiyor"

Cizîrî, anadili dışında dil dayatmasının çocuk haklarına aykırı olduğunu belirtti ve “Kürt çocuklarına yine Kürtçe eğitim verilmeyecek. Çocuklarımız yine bir asimilasyon süreciyle karşı karşıya kalacak. Bu tutum çocuk haklarına ve pedagojiye aykırıdır” dedi.

Devletin Kürtçeye sürekli yasakçı bir anlayışla yaklaştığını belirten Cizîrî, “Türkiye şu ana kadar Kürtlerini dilini dikkate almadı. Kürtçe eğitim veren kurumların kapılarını mühürledi. Bu yasakçı politikalar demokrasi, hukuk ve eşitlik ilkeleriyle çelişiyor” diye konuştu.

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"İnkar ve asimilasyon sona ermeli"

Uluslararası sözleşmelere dikkat çeken Cizîrî, devamında şunları söyledi: “Kürtçe eğitim hakkı tanınmasını, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesinin tüm yönleriyle uygulanmasını ve Kürt Dil Kurumunun resmi olarak kurulmasını talep ediyoruz. Dokuz siyasi partinin oluşturduğu Kürt Dil Platformu olarak 'Kürt kimliğine yönelik inkar ve asimilasyon sona ermelidir' diyor. Kürtçenin, Kürt halkının özgürlük ve eşitliğinin anahtarı olduğu çok açıktır. Kürtçe kırmızı çizgimizdir. Kürtçe aynı zamanda Kürt halkının varlığının ve statüsünün de simgesidir. Kürt halkının anaokullarından üniversitelere kadar talepleri yerine getirilene ve Kürtçe ‘resmi ve eğitim dili’ olana kadar Kürt halkı mücadelesini sürdürecek.”

Cizîrî, son olarak; milletvekillerine, siyasetçilere, aydınlara, yazarlara Kürtçe konuşma çağrısında bulundu: “Kürt halkı anadilinde konuşmalı, anadilinde yazmalı, anadilinde yaşamalıdır. Gururla söyleyeceğiz; Kürdüz, dilimiz Kürtçe, ülkemiz Kurdistan’dır.”

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(MT/RT)

Kürtçe anadilinde eğitim Kürt Dil Platformu Sözcüsü Şerefxan Cizirî Kürt Dil Platformu 2024-2025 eğitim öğretim yılı
Mizgin Tabu
Mizgin Tabu
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2012 Yılında JINHA’da gazeteciliğe başladı. Muhabir, Kurgu, Kameramanlık yaptı. Ardından Independent Türkçe ve Artı TV’de muhabirlik, kurgu ve kameramanlık yaptı. BBC Türkçe ve Amerikanın Sesi...

2012 Yılında JINHA’da gazeteciliğe başladı. Muhabir, Kurgu, Kameramanlık yaptı. Ardından Independent Türkçe ve Artı TV’de muhabirlik, kurgu ve kameramanlık yaptı. BBC Türkçe ve Amerikanın Sesi için kameranlık yapıyor.

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