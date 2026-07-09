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YT: Yayın Tarihi: 09.07.2026 08:45 9 Temmuz 2026 08:45
 ~  SG: Son Güncelleme: 09.07.2026 08:48 9 Temmuz 2026 08:48
Okuma Okuma:  1 dakika

Deniz Göktaş'ın 'Ölü Deniz' gösterisine erişim engeli

Video, YouTube tarafından henüz Türkiye'den görünmez kılınmadı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Deniz Göktaş'ın 'Ölü Deniz' gösterisine erişim engeli

İfade Özgürlüğü Derneği , tutuklu komedyen Deniz Göktaş'ın 'Ölü Deniz' gösterisinin 5651 sayılı Kanunun 8/A maddesi kapsamında erişime engellendiğini duyurdu. 

Video şimdilik YouTube tarafından kaldırılmadı.

 Derneğin açıklaması şöyle:

"Deniz Göktaş'ın yaklaşık 12,5 milyon kez izlenen "Ölü Deniz" adlı stand-up gösterisinin YouTube videosu, 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi kapsamında erişime engellendi. Video, YouTube tarafından henüz Türkiye'den görünmez kılınmadı.”

Muhafazakar ve iktidara yakın kesimler Göktaş’ı önce hedef göstermiş, yurtdışından döndüğü gibi 2 Temmuz’da İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alınmış, 3 Temmuz’da ise ‘cumhurbaşkanına hakaret’ ve ‘dini değerleri aşağılama’ suçlamalarıyla tutuklanmıştı.
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(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Deniz Göktaş İfade Özgürlüğü Derneği ifade özgürlüğü ihlalleri komedyen
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