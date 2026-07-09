Deniz Göktaş'ın 'Ölü Deniz' gösterisine erişim engeli

İfade Özgürlüğü Derneği , tutuklu komedyen Deniz Göktaş'ın 'Ölü Deniz' gösterisinin 5651 sayılı Kanunun 8/A maddesi kapsamında erişime engellendiğini duyurdu.

Video şimdilik YouTube tarafından kaldırılmadı.

Derneğin açıklaması şöyle:

"Deniz Göktaş'ın yaklaşık 12,5 milyon kez izlenen "Ölü Deniz" adlı stand-up gösterisinin YouTube videosu, 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi kapsamında erişime engellendi. Video, YouTube tarafından henüz Türkiye'den görünmez kılınmadı.”

Muhafazakar ve iktidara yakın kesimler Göktaş’ı önce hedef göstermiş, yurtdışından döndüğü gibi 2 Temmuz’da İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alınmış, 3 Temmuz’da ise ‘cumhurbaşkanına hakaret’ ve ‘dini değerleri aşağılama’ suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

Deniz Göktaş İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı

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(EMK)