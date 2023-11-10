“Kurdistan24 TV yönetimi bizi yıllık izindeyken işten çıkardı”

Irak Kürdistan Bölgesi’nin başkenti olan Erbil’den yayın yapan Kurdistan24 TV, Türkiye’deki ofislerinde çalışan 20 kişinin işine son verdi.

8 yıl önce kurulan Kurdistan24 TV, yönetim değişikliğinin ardından, Ankara, İstanbul ve Diyarbakır ofislerinde çalışan muhabir, kameraman, haber ve sosyal medya editörlerine sigortasız çalışmayı teklif etti. Yeni yönetim ayrıca çalışanlardan Erbil’de çalışmalarını istedi.

Türkiye’deki ofislerinde 26 kişinin çalıştığı Kurdistan24 TV’nin, “şirket değişikliği yapmayı” işten çıkarmalara gerekçe yaptığı belirtiliyor.

Kurdistan Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani’ye yakınlığı ile bilinen Kurdistan24 TV’de Genel Yayın Yönetmenliğine Ahmed el-Zawiti getirilmişti. Abdulhamid Zebari ise web sitesinin sorumlusu olmuştu.

"Evden çalışanlara 'izin kullanmanız saçma' diyorlar"

Yeni Genel Yayın Yönetmeni Ahmed el-Zawiti ve web sitesinin sorumlusu Abdulhamid Zebari’nin web çalışanlarının evden mesai yaptıklarını ve daha fazla iş yapmaları gerektiğini söylediği, ayrıca izin kullanmalarının da “saçma” olduğunu dile getirdikleri belirtiliyor.

Bundan 4 ay önce kurum içinde işten çıkarılmaların söylenti olarak dile getirildiğini belirten çalışanlar, kendilerine bu süre zarfında herhangi bir bilginin verilmediğini ve sürekli işten çıkarılacaklarının kaygısını yaşadıklarını ifade ediyorlar.

Yeni yönetimin taleplerini kabul etmeyen çalışanlar, buna karşılık çalışma şartlarının düzeltilmesini ve üç yıldır zam yapılmayan maaşlarının arttırılmasını isteyince, işten çıkarıldılar.

Çalışanlar ayrıca sorunlarına çözüm bulacak muhatap bulamamaktan şikayet ediyor.

Özgür: Cüzi maaş artışları son dönemde oransal olarak düşürüldü

Adem Özgür işten çıkarılan gazetecilerden biri. Özgür, 1 Mayıs 2018'de Kurdistan24 TV'nin haber sitesinde editör olarak işe başladı. O tarihten itibaren, işten çıkarıldığı güne kadar çok sayıda özel ve dosya habere, söyleşilere, video içerikli haberlere imza attı. Daha çok evde ya da işyerinde çalışan Özgür, seçim dönemlerinde sahada da haber takibi yapıyordu.

Özgür, sitede çalıştığından beri hem Türkiye'de hem Erbil'de sürekli yönetim değişikliği olduğunu ve her yeni yönetimin kendi kurallarıyla geldiğini belirtiyor: “Bu durumdan dolayı haber dilinde sürekli değişiklikler söz konusu oluyordu. Gelen son yönetim ise Kurdistan24'ün Türkçe çalışanları dahil tüm web sitesi editörlerini, merkezde toplamakta ısrar ediyordu. Erbil'e gitmeyi reddettiğimiz için, yakın zamanda tüm Türkçe servisi ve Kürtçe servisi çalışanlarının işine son verildi. Çünkü bunca yoğun mesai ve stresin içerisinde merkezin bize angarya işler dayatacağını biliyorduk.”

Özgür, yaklaşık üç yıldır maaşlarına zam yapılmadığını, geçmiş yıllardaki cüzi maaş artışlarının da son dönemde oransal olarak düşürüldüğünü ve taleplerinin de kabul edilmediğini ifade etti: “Yönetim bizler yıllık izindeyken bizi kovdu.”

Yeni yönetim yeni çalışanlara sigortasız çalışmayı teklif etti

İşine son verilenlerin bir kısmının tazminatlarını aldıkları, bir kısmının ise fazla mesai dahil ödemelerinin eksik hesaplandığını belirterek teklif edilen tazminatları reddettiği belirtiliyor.

Yeni yönetiminin, yeni dönemde birlikte çalışacakları muhabir ve kameramanlara, sigortasız çalışmayı önerdiği ifade ediliyor.