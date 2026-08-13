DEM Parti İmralı Heyeti: Erdoğan’la görüşmenin ardından hızlıca Öcalan’la görüşmeliyiz

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Meclis’ten ayrıldı.

Heyet, Meclis Başkanlığı Binası E Blok önünde gazetecilerin sorularını yanıtladıktan sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne geçti.

Görüşme, saat 16.30 sıralarında Külliye’de başladı.

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“Süreç zamana yayılmamalı”

Mezopotamya Ajansı’ nın aktardığına göre Pervin Buldan, Erdoğan’la yapacakları görüşmede yeni yasanın ardından gelinen aşamayı ve bundan sonraki adımları ele alacaklarını söyledi:

Cumhurbaşkanı ile bugün bir görüşme daha gerçekleştireceğiz. Yasanın hemen ertesinde belli konuları görüşmek üzere bir araya geleceğiz. Birkaç başlığımız var; yazılı açıklamada ifade etmeye çalışacağız. Elbette yaşananların, beklentilerin ve olması gerekenlerin hepsi bu başlıklar arasında olacak. Belli bir aşamadan sonra her aşamasında görüşmeler yapılıyor ama şimdi başka bir aşamaya geçildi. Yasanın Meclis’te oylanmasının ardından görüşmenin kıymetli olduğunu ifade etmek istiyoruz. Süreç hızlı bir şekilde ilerlemeli. Zamana yayılmadan sürecin enfekte edilmesini istemeyiz. Böyle bir şeye izin verilmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Yol alınması gerektiğini düşünüyoruz. Umarız en kısa zamanda sonuca ulaşırız.

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“Fikir ve önerilerimizi ileteceğiz”

Ardından söz alan Mithat Sancar, barışın zorlu bir yol olduğunu belirterek, Meclis’te kabul edilen yasanın “barış hukukunun temel taşı” olduğunu söyledi:

Barış hukuku bu yolu sağlıklı yürümenin de zeminini oluşturur. Meclis’te tarihi bir mutabakatla kabul edilen yasa barış hukukunun temel taşı oldu. Barış hukukunun başka unsurlara da ihtiyacı vardır. İlk önemli adımın uygulanması gerekiyor. Uygulama aşaması ve bu adımın nasıl uygulanacağı konusunda görüş alışverişinde bulunacağız. Bizim fikirlerimiz ve önerilerimiz var, onları da ileteceğiz. Barış hukukunun diğer unsurları için nasıl bir yol haritası oluşturulması gerektiğine dair fikirlerimizi de paylaşacağız.

“Sürecin en kısa zamanda tamamlanması gerek”

Yasanın uygulanmasına ilişkin soruyu yanıtlayan Sancar, gerekli kurulların hızla oluşturulması gerektiğini söyledi:

Kanun kurullarının oluşturulması gerektiğini belirtiyoruz. Çıkan yasa kurumsallaşmanın da temel unsurlarını içeriyor. Bunların da hızla devreye girmesi gerekiyor. Sürecin kurumsal ve hukuki zeminde ilerlemesinin ilk adımı kurulların oluşturulmasıdır. MGK’nin de karar vermesi ve bu kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasıyla olacaktır. Bu sürecin en kısa sürede tamamlanması gerektiğini söylüyoruz ve bu konuyu da Cumhurbaşkanı’yla görüşeceğiz.

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“Öcalan ile hızlıca görüşmemiz gerekiyor”

Gazetecilerin “İmralı Adası’na gidecek misiniz?” sorusuna yanıt veren Buldan, “İmralı ziyareti de planlanacak. En kısa zamanda adaya gitmeyi planlıyoruz” dedi.

Buldan, Erdoğan’la görüşmenin ardından Abdullah Öcalan’la da görüşmek istediklerini belirterek şöyle devam etti:

Sayın Cumhurbaşkanı’ndan sonra bizim hızlı bir şekilde Sayın Öcalan ile bir görüşme gerçekleştirmemiz gerekiyor. Belki daha sonrasında Meclis Başkanımız Numan Bey’le bir görüşme yapabiliriz. Çünkü bir izleme kuruluna da ihtiyaç var bu dönemde. Meclis’te kurulacak olan bir izleme kurulu ile ilgili bir görüşme gerçekleştirebiliriz. Siyasi partilerle rutin olan görüşmelerimiz devam ediyor. Planlanmış bir şey yok. MGK kararı beklenmeden AYM ve AİHM kararlarının uygulanması noktasında toplumda büyük bir beklenti var. Bunların hayata geçmesini elbette ki isteyeceğiz. Önemli bir başlık olarak önümüzde duruyor. İdari ve hukuki düzenlemelere ihtiyaç var. İzleme kurulunu Meclis tatile girse bile Numan Bey [Kurtulmuş] isterse yapabilir.

(FY)