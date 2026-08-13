DEM Parti Sözcüsü Doğan: 100 yıllık Kürt sorununda ilk kez hukuki bir adım atıldı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, Kürt sorununun çözümüne ilişkin yürütülen süreç kapsamında TBMM’de kabul edilen çerçeve yasanın ardından partisinin değerlendirmelerini açıkladı.

Doğan, yasanın bütün sorunları çözen nihai bir düzenleme olmadığını ancak çatışmadan demokratik siyasete geçiş açısından yeni hukuki ve siyasi olanaklar yarattığını belirtti. Yasanın Meclis’te 467 oyla kabul edilmesine dikkat çeken Doğan, düzenlemeyi toplumsal barış ve demokratik çözüm açısından önemli bir başlangıç olarak nitelendirdi.

Kurtulmuş: Hiçbir Kürt gencinin dağa çıkmayı düşünmeyeceği bir bütünleşme sağlanmalı

“Eksikleri nedeniyle yasaya sırt çevrilmemeli”

Yasanın DEM Parti’nin bütün beklentilerini karşılamadığını söyleyen Doğan, buna rağmen düzenlemenin yalnızca eksikleri üzerinden değerlendirilmesine karşı çıktı.

Doğan’a göre, bir yandan yasanın kabul edilmesiyle Kürt sorununun ve Türkiye’nin demokrasi sorunlarının çözüldüğünü ileri sürmek, diğer yandan bütün talepleri karşılamadığı gerekçesiyle düzenlemeyi bütünüyle reddetmek doğru değil.

Yasanın kapsamlı bir demokratik çözümün “ilk aşaması” olarak görülmesi gerektiğini ifade eden Doğan, Türkiye’de Kürt sorununa ilişkin ilk kez somut bir hukuki mekanizmanın devreye girdiğini söyledi.

"Kadın siyasetçilere yalnızca ‘sürecin vicdanı’ rolü biçilemez”

“Bu bir al-ver süreci değil”

Sürece yönelik “gizli pazarlık” ve “gizli ajanda” eleştirilerine de yanıt veren Doğan, yürütülen görüşmelerin bir “al-ver” süreci olmadığını söyledi.

Doğan, uzun yıllardır sürdürülen güvenlikçi politikaların çatışmayı sona erdirmediğini belirterek, çözümün hukuk, siyaset, diyalog ve müzakere yoluyla aranması gerektiğini savundu.

Süreçte ayrılıkçı bir talebin gündeme gelmediğini söyleyen Doğan, çatışmanın sona ermesinin devleti zayıflatmayacağını, demokratikleşmenin ve toplumsal barışın güçlenmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

“Yasa binlerce insan için tahliye ve dönüş yolu açacak”

Çerçeve yasanın uygulamaya geçmesiyle binlerce kişi açısından tahliye ve özgürlük yolunun açılacağını söyleyen Doğan, yurt dışında bulunan kişilerin dönüşünü sağlayabilecek hukuki imkanların da oluşacağını belirtti.

Temel hak ve özgürlüklere ilişkin taleplerin yasanın doğrudan kapsamında bulunmadığını hatırlatan Doğan, düzenlemenin esas olarak “çatışmadan demokratik siyasete geçiş hukukunu” oluşturmayı amaçladığını ifade etti.

Doğan, uygulama sürecinde teyit ve tespit mekanizmaları ile çeşitli kurulların oluşturulmasının beklendiğini, bunların çalışma biçiminin önümüzdeki günlerde netleşeceğini söyledi.

KÜLLİYE'DE GÖRÜŞME BAŞLADI DEM Parti İmralı Heyeti: Erdoğan’la görüşmenin ardından hızlıca Öcalan’la görüşmeliyiz

“Uygulama zamana yayılmamalı”

Sürecin bundan sonraki aşamasında uygulamanın hızla başlaması gerektiğini belirten Doğan, gecikmelerin yeni riskler yaratabileceği uyarısında bulundu.

DEM Parti İmralı Heyeti’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacağı görüşmede son gelişmelerin ele alınacağını aktaran Doğan, uygulama takviminin teyit ve tespit mekanizması ile Milli Güvenlik Kurulu kararının ardından şekillenmesinin beklendiğini söyledi.

Doğan, “sürecin enfekte olmaması” için gerekli adımların zamanında atılması gerektiğini ifade etti.

Demirtaş ve Yüksekdağ çağrısı

Doğan, eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın durumuna ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Demirtaş ve Yüksekdağ’ın tahliye edilmesi için yeni bir yasal düzenlemeye ihtiyaç olmadığını belirten Doğan, AİHM ve AYM kararlarının uygulanması gerektiğini söyledi.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun ortak raporunda da bağlayıcı yargı kararlarının uygulanmasına ilişkin mutabakat bulunduğunu hatırlatan Doğan, Demirtaş ve Yüksekdağ’ın “çoktan tahliye edilmiş olması gerektiğini” ifade etti.

Doğan ayrıca DEM Parti’nin olağan kongresinin 6 Eylül’de Ankara’daki Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde gerçekleştirileceğini duyurdu.

(NÖ)