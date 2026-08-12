Mustafa Karasu: Çerçeve yasanın eleştirilecek çok yanı var ama bir kulvara girildi

KCK Yürütme Konseyi Üyesi Mustafa Karasu, Meclis Genel Kurulu’ndaki görüşmelerin ardından 467 kabul, 87 ret ve 7 çekimser oyla kabul edilen, ‘çerçeve yasa’ olarak adlandırılan “Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi” kanun teklifini değerlendirdi.

Karasu, çerçeve yasayı siyasi çözüm sürecinin başlangıcı olarak değerlendirirken, yasanın Kürt sorununa doğrudan çözüm getirmediğini, sürecin ilerlemesi için kullanılan dilin değişmesi ve Abdullah Öcalan’ın aktif rol üstlenmesi gerektiğini savundu.

Medya Haber TV’ye konuşan Karasu’nun açıklamasından satır başları şöyle:

Bu yasa tabii şu an anlamda önemlidir, eleştirilecek çok yanı vardır ama bir kulvara girilmiştir. Türk devleti ile Kürtler arasında yüz yıllık kopukluk var. Zaten demokratik-siyasal çözümün amacı bu kopukluğu gidermektir. Yaklaşımımız böyledir. Bu yasayı böyle hukuki ve siyasi çözüm, siyasi sürece girmenin bir başlangıcı olarak değerlendirmek gerekiyor. Önderliğin dediği gibi ‘bin kilometre bir adımla başlar.’ Böyle değerlendiriyoruz. Yoksa bu yasa Kürt sorununu çözen, çözüm getiren bir yasa değil. Ama hedefi, amacı o olan bir yaklaşımın ilk adımı olarak değerlendirmek gerekiyor.

Tabii yasa ne kadar böyle ifadelerde bulunsa da Kürt sorunundan söz etmemesi, Kürt sorununun çözümünü ortaya koyan, Kürt gerçeğini ortaya koyan bir yasa olmaması tabii ki önemli bir eksikliktir. Bunu zaten açıklamamızda dile getirdik. Ama artık bir başlangıçtır.

Bundan sonraki süreç önemlidir. Gerçekten bunu ilerletecek miyiz? Yoksa bu başlangıç son bir buçuk yıl, iki yıl olduğu gibi yavaşlayacak, gereken hızda, gereken kararlılıkta yürümeyecek mi? Onu tabii zaman gösterecek. Bizim açımızdan şu; biz kesinlikle bu süreci başarıya götürmek istiyoruz. İrademiz bu yöndedir.