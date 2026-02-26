33 düşün insanından umut hakkı çağrısı

"Abdullah Öcalan için Uluslararası Umut Hakkı" başlığını taşıyan çağrı metninde, İmralı Heyeti, Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Michael O'Flaherty, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas, Avrupa Parlamentosu Türkiye Daimi Raportörü Nacho Sánchez Amor, Avrupa Komisyonu Genişleme Komiseri Marta Kos ile Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Gabriel Munuera-Viñals'e iletildi.

33 düşün insanı tarafından imzalanan metinde şu ifadelere yer verildi:

"Öcalan; Türk, Kürt, Arap ve Fars halklarının tarihsel birliğinden güç alan barışçıl ve demokratik bir ulusal özgürleşme öneriyor. Şiddeti mutlak bir şekilde reddeden Öcalan'ın çağrısı sınırları aşıyor ve tüm dünyada yankılanıyor.

PKK kendisini feshetti ve silahlı mücadeleye son verdi. Suriye'deki çatışma, Öcalan'ın çağrısıyla son buldu ve entegrasyon süreci başladı. Türkiye'deki Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin de yüksek sesle dile getirdiği Umut Hakkı'nın uygulanmasının zamanı artık gelmiştir. Öcalan özgür bir şekilde çalışabilmeli ve Kürt Halkı kendi liderinin sesini duyabilmelidir. Dünyadaki tüm demokratik, seküler ve ilerici güçleri Öcalan'a kulak vermeye çağırıyoruz."