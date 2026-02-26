33 düşün insanından umut hakkı çağrısı
"Abdullah Öcalan için Uluslararası Umut Hakkı" başlığını taşıyan çağrı metninde, İmralı Heyeti, Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Michael O'Flaherty, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas, Avrupa Parlamentosu Türkiye Daimi Raportörü Nacho Sánchez Amor, Avrupa Komisyonu Genişleme Komiseri Marta Kos ile Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Gabriel Munuera-Viñals'e iletildi.
33 düşün insanı tarafından imzalanan metinde şu ifadelere yer verildi:
"Öcalan; Türk, Kürt, Arap ve Fars halklarının tarihsel birliğinden güç alan barışçıl ve demokratik bir ulusal özgürleşme öneriyor. Şiddeti mutlak bir şekilde reddeden Öcalan'ın çağrısı sınırları aşıyor ve tüm dünyada yankılanıyor.
PKK kendisini feshetti ve silahlı mücadeleye son verdi. Suriye'deki çatışma, Öcalan'ın çağrısıyla son buldu ve entegrasyon süreci başladı. Türkiye'deki Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin de yüksek sesle dile getirdiği Umut Hakkı'nın uygulanmasının zamanı artık gelmiştir. Öcalan özgür bir şekilde çalışabilmeli ve Kürt Halkı kendi liderinin sesini duyabilmelidir. Dünyadaki tüm demokratik, seküler ve ilerici güçleri Öcalan'a kulak vermeye çağırıyoruz."
İmzacılar:
EDGAR MORİN KİMDİR?
(Edgar Nahoum), 8 Temmuz 1921 doğumlu Fransız filozof, sosyolog ve düşünürdür. 20. yüzyılın en etkili entelektüellerinden biri olarak kabul edilir; özellikle "kompleks düşünce" (pensée complexe) fikrini geliştirmesiyle bilinir ve disiplinlerarası bakışla bilgi, toplum, kültür ve insan doğası üzerine özgün katkılar sunmuştur. II. Dünya Savaşı’nda Fransız Direnişi’ne katılmış, daha sonra ulusal bilimsel araştırma merkezinde (CNRS) ve École des hautes études en sciences sociales’da (EHESS) akademik çalışmalar yürütmüştür. Morin’in çalışmaları, yalnızca felsefe ve sosyoloji değil, eğitim, medya çalışmaları ve ekoloji gibi alanları da etkilemiştir; eserleri dünya çapında birçok dile çevrilmiştir.
Edgar Morin'den barış sürecine destek
ALAIN BADIOU KİMDİR?
Alain Badiou, 17 Ocak 1937 doğumlu Fransız filozof, matematikçi ve siyasal düşünürdür. Çağdaş felsefenin en etkili isimlerinden biri olarak, ontolojiyi matematikle temellendirme girişimi ve “hakikat süreçleri” kavramıyla tanınır. Felsefesinde özellikle varlık, çokluk, özne ve olay kavramlarını merkeze alır; siyaset, aşk, sanat ve bilimi hakikatin ortaya çıktığı alanlar olarak ele alır. Uzun yıllar École normale supérieure’de ders vermiş, radikal siyasal düşünce ile kuramsal felsefeyi bir araya getiren çalışmalarıyla uluslararası ölçekte etkili olmuştur.
GIORGIO AGAMBEN KİMDİR?
Giorgio Agamben, 22 Nisan 1942 doğumlu İtalyan filozof ve siyasal düşünürdür. 20. yüzyıl sonu ve 21. yüzyıl başının en etkili kıta Avrupası düşünürlerinden biri olarak kabul edilir; özellikle egemenlik, istisna hali (state of exception) ve “çıplak hayat” (bare life) kavramlarıyla tanınır. Akademik kariyeri boyunca İtalya ve Fransa’da çeşitli üniversitelerde ders vermiş; düşüncesini Aristoteles, Benjamin ve Foucault gibi isimlerle eleştirel bir diyalog içinde geliştirmiştir. En kapsamlı çalışması olan Homo Sacer projesinde, modern siyasal düzenin hukuk ile şiddet arasındaki ilişki üzerinden nasıl kurulduğunu analiz etmiştir. Agamben’in çalışmaları, yalnızca siyasal felsefe değil, hukuk teorisi, teoloji, biyopolitika ve kültürel çalışmalar alanlarında da geniş etki yaratmış; modern egemenlik biçimlerinin krizini kavramsallaştırma çabasıyla çağdaş eleştirel düşüncenin merkezinde yer almıştır.
GAYATRİ CHAKRAVORTY SPİVAK KİMDİR?
Gayatri Chakravorty Spivak, 24 Şubat 1942 doğumlu Hintli edebiyat kuramcısı, filozof ve postkolonyal düşünürdür. Özellikle postkolonyal teori ve altkültürel (subaltern) çalışmalar alanındaki katkılarıyla tanınır. “Madun konuşabilir mi?” sorusunu merkeze alan yaklaşımıyla, temsil, iktidar ve bilgi ilişkilerini eleştirel biçimde analiz etmiştir. Akademik kariyeri boyunca ABD’de önemli üniversitelerde görev yapmış; edebiyat teorisi, feminizm ve dekolonyal düşünce alanlarında disiplinlerarası etkiler yaratmıştır. Çalışmaları, sömürgecilik sonrası toplumlarda özne, kimlik ve direniş meselelerini yeniden düşünmeye çağırır.
ANGELA DAVIS KİMDİR?
Angela Davis, 26 Ocak 1944 doğumlu Amerikalı siyaset aktivisti, akademisyen ve yazardır. Özellikle ırk, cinsiyet ve ceza adaleti konularındaki çalışmaları ve sivil haklar hareketindeki aktif rolüyle tanınır. 1970’lerde ABD’deki hapishane sistemi, siyah özgürlük mücadelesi ve kadın hakları üzerine yürüttüğü çalışmalarla uluslararası bir figür haline gelmiş; Marksist feminist perspektifi ve radikal eleştirileriyle toplumsal adalet tartışmalarına yön vermiştir. Ayrıca, New York Üniversitesi ve San Diego Eyalet Üniversitesi’nde öğrencisi olduğu dönemde Herbert Marcuse’in düşüncelerinden yoğun biçimde etkilenmiş ve bu etki, onun felsefi ve politik vizyonunu şekillendirmiştir. Angela Davis, siyasal aktivizmi ve akademik çalışmalarıyla 20. yüzyılın en etkili sivil haklar ve feminist figürlerinden biri olarak kabul edilir.
NANCY FRASER KİMDİR?
Nancy Fraser, 20 Mayıs 1947 doğumlu Amerikalı filozof ve eleştirel kuramcıdır. Çağdaş siyaset felsefesinin önde gelen isimlerinden biri olarak, özellikle adalet, tanınma, yeniden dağıtım ve temsil kavramları üzerine geliştirdiği kuramsal çerçeveyle tanınır. Feminist teori ile eleştirel teoriyi buluşturan
Fraser, kapitalizmin yapısal krizlerini toplumsal cinsiyet, bakım emeği ve demokrasi bağlamında analiz etmiştir. Ayrıca toplumsal eşitsizliklerin yalnızca tek bir eksende değil, cinsiyet, sınıf, ırk ve statü gibi birbiriyle kesişen yapılar içinde oluştuğunu vurgulayan kesişimsel adalet tartışmalarına önemli katkılar sunmuştur. Uzun yıllar New School for Social Research’te akademik çalışmalar yürütmüş; sosyal adalet tartışmalarına küresel ölçekte yön veren düşünürlerden biri olmuştur.
JACQUES RANCIÊRE KİMDİR?
Jacques Rancière, 10 Haziran 1940 doğumlu Fransız filozof ve siyasal düşünürdür. 20. yüzyıl sonu ve 21. yüzyıl başının en etkili kıta Avrupası düşünürlerinden biri olarak kabul edilir; özellikle demokrasi, eşitlik ve estetik siyaset kuramı üzerine geliştirdiği özgün yaklaşımlarla tanınır. Akademik kariyerine Université de Paris VIII’de devam etmiş; düşünsel gelişiminde başlangıçta Louis Althusser’le çalışmış, ancak daha sonra yapısalcı Marksizm’e eleştirel bir mesafe almıştır. Rancière’in çalışmaları, siyaseti toplumsal düzenin yönetimi olarak değil, eşitlik iddiasının ortaya çıkışı ve “payı olmayanların pay talebi” olarak kavramsallaştırır.
Aynı zamanda estetik ve sanat kuramı üzerine önemli eserler vermiş; sanat ile siyaset arasındaki ilişkiyi “duyumsanabilir olanın paylaşımı” (partage du sensible) kavramı üzerinden yeniden düşünmüştür. Rancière’in düşüncesi, siyasal felsefe, estetik teori ve radikal demokrasi tartışmalarında geniş yankı uyandırmış; çağdaş eleştirel teorinin temel referans noktalarından biri haline gelmiştir.
SLAVOJ ZIZEK KİMDİR?
Slavoj Zizek, 21 Mart 1949 doğumlu Sloven filozof, kültür kuramcısı ve psikanalitik düşünürdür. Çağdaş eleştirel teorinin en görünür isimlerinden biri olarak, Hegelci diyalektik ile Lacancı psikanalizi birleştiren özgün yaklaşımıyla tanınır. İdeoloji, popüler kültür, siyaset ve sinema üzerine yaptığı keskin analizlerle geniş bir okur kitlesine ulaşmıştır. Marksist geleneği yeniden yorumlayarak kapitalizm, özne ve arzu kavramlarını radikal bir perspektifle ele alır; provokatif üslubu ve üretken yazın hayatıyla küresel entelektüel tartışmalarda etkili bir figürdür.
GRETCHEN DUTSCHKE-KLOTZ KİMDİR?
Gretchen Dutschke-Klotz, 6 Mart 1942 doğumlu Amerikalı-Alman yazar ve siyasal aktivisttir. 1960’ların öğrenci hareketlerinin önde gelen isimlerinden Rudi Dutschke’nin eşi olarak tanınmış, ancak kendi başına da barış hareketi, demokratik katılım ve toplumsal dönüşüm üzerine çalışmalarıyla öne çıkmıştır. 1968 kuşağının siyasal mirasının korunması ve arşivlenmesine katkıda bulunmuş; özellikle Almanya’daki öğrenci hareketlerinin tarihsel belleğinin oluşturulmasında aktif rol üstlenmiştir. Yazıları ve konuşmaları, radikal demokrasi, sivil direniş ve toplumsal sorumluluk temalarına odaklanır.
ELISABETH ROUDINESCO KİMDİR?
Élisabeth Roudinesco, 10 Eylül 1944 doğumlu Fransız tarihçi, psikanalist ve düşünürdür. Özellikle psikanaliz tarihi ve Jacques Lacan üzerine yaptığı kapsamlı çalışmalarla tanınır. Freud’dan Lacan’a uzanan psikanalitik geleneği tarihsel, entelektüel ve siyasal bağlamı içinde ele almış; psikanalizin modern kültür ve kimlik tartışmalarındaki yerini analiz etmiştir. Akademik üretimi ve kamusal müdahaleleriyle, psikanalizi yalnızca klinik bir alan değil, çağdaş düşüncenin merkezî unsurlarından biri olarak konumlandırmıştır.
MARTIN JAY KİMDİR?
Martin Jay, 2 Aralık 1944 doğumlu Amerikalı tarihçi ve düşünürdür. Özellikle Frankfurt Okulu ve eleştirel teori üzerine yaptığı kapsamlı çalışmalarla tanınır. En bilinen eserlerinden The Dialectical Imagination, Frankfurt Okulu’nun entelektüel tarihini ayrıntılı biçimde inceleyerek alanın temel başvuru kaynaklarından biri haline gelmiştir. Görme kültürü, deneyim, Marksizm ve Avrupa düşünce tarihi üzerine çalışmalarıyla modern düşüncenin kavramsal dönüşümlerini analiz etmiş; uzun yıllar California Üniversitesi, Berkeley’de ders vererek eleştirel teori çalışmalarına önemli katkılar sunmuştur.
FREI BETTO KİMDİR?
Frei Betto (asıl adıyla Carlos Alberto Libânio Christo), 25 Ağustos 1944 doğumlu Brezilyalı Dominiken rahip, ilahiyatçı ve yazardır. Latin Amerika’daki kurtuluş teolojisinin (teología de la liberación) önde gelen temsilcilerinden biri olarak kabul edilir. Hristiyan inancı ile sosyal adalet mücadelesini birleştiren yaklaşımıyla tanınmış; özellikle yoksulluk, eşitsizlik ve insan hakları konularında aktif bir entelektüel ve siyasal figür olmuştur.
Brezilya’daki askerî diktatörlük döneminde muhalif faaliyetleri nedeniyle hapis yatmış; daha sonra toplumsal hareketler ve sol siyasetle ilişkisini sürdürmüştür. Özellikle Luiz Inácio Lula da Silva döneminde sosyal programlar çerçevesinde danışmanlık yapmıştır. Frei Betto’nun çalışmaları, yalnızca teoloji alanında değil, siyasal düşünce ve toplumsal adalet tartışmalarında da geniş etki yaratmış; dinin özgürleştirici potansiyelini vurgulayan yaklaşımıyla küresel ölçekte yankı uyandırmıştır. Eserleri birçok dile çevrilmiştir.
GÖRAN THERBORN KİMDİR?
Göran Therborn, 23 Eylül 1941 doğumlu İsveçli sosyolog ve Marksist düşünürdür. Özellikle sınıf, ideoloji, devlet kuramı ve küresel eşitsizlikler üzerine yaptığı çalışmalarla tanınır. Marksist geleneği çağdaş toplumsal dönüşümler ışığında yeniden yorumlayan Therborn, kapitalizmin yapısal değişimlerini ve modernitenin farklı coğrafyalardaki gelişimini karşılaştırmalı bir perspektifle analiz etmiştir. 2010 yılında İsveç’te verilen Lenin Ödülü’ne layık görülmüş; eleştirel sosyal teori alanındaki katkılarıyla uluslararası ölçekte etkili bir akademisyen olmuştur.
FRANÇOISE VERGES KİMDİR?
Françoise Vergès, 1952 doğumlu Fransız siyasal kuramcı, tarihçi ve dekolonyal feminist düşünürdür. Postkolonyal teori, ırk, hafıza politikaları ve sömürgecilik sonrası toplumlar üzerine çalışmalarıyla tanınır. Özellikle “dekolonyal feminizm” yaklaşımıyla, küresel kapitalizm, ırksallaştırılmış emek ve cinsiyet rejimleri arasındaki ilişkileri eleştirel biçimde analiz etmiştir.
Akademik ve entelektüel çalışmalarını Fransa ve uluslararası kurumlarda sürdürmüş; sömürgecilik mirasının çağdaş Avrupa toplumlarındaki izlerini incelemiştir. Vergès’in çalışmaları, yalnızca siyasal teori ve tarih alanlarında değil, sanat, kültürel çalışmalar ve aktivizm bağlamında da etkili olmuş; hafıza, şiddet ve adalet meselelerini disiplinlerarası bir çerçevede yeniden düşünmeye katkı sunmuştur. Eserleri birçok dile çevrilmiş ve küresel ölçekte dekolonyal tartışmaların önemli referansları arasında yer almıştır.
MICHAEL HARDT KİMDİR?
Michael Hardt, 17 Ağustos 1960 doğumlu Amerikalı filozof ve siyaset teorisyenidir. Özellikle antropoloji, siyaset felsefesi ve küresel kapitalizm konularında yaptığı çalışmalarla tanınır. Antonio Negri ile birlikte yazdığı Empire, Multitude ve Commonwealth gibi eserlerle çağdaş küresel iktidar ilişkilerini, direniş biçimlerini ve kolektif eylem olanaklarını analiz etmiş; kapitalizm, demokrasi ve ortak mülkiyet kavramlarını radikal bir perspektifle ele almıştır. Hardt’ın çalışmaları, siyaset kuramı ve eleştirel teori alanlarında uluslararası ölçekte önemli etki yaratmıştır.
MICHAEL HARDT İLE SÖYLEŞİ
"Kürt hareketi, dünya genelindeki hareketler için bir ilham kaynağı"
MICHAEL HARDT’LA SÖYLEŞİ
Dünyada Ayaklanmalar
LEONARDO BOFF KİMDİR?
Leonardo Boff, 14 Aralık 1938 doğumlu Brezilyalı teolog, yazar ve çevre aktivistidir. Özellikle kurtuluş teolojisi ve ekoloji alanındaki çalışmalarıyla tanınır. Latin Amerika’da yoksulluk, insan hakları ve çevresel adalet meselelerini Hristiyan etik çerçevesinde ele almış; “Teoloji ve Ekoloji”yi birleştiren düşünceleriyle dünya çapında etki yaratmıştır. Boff, toplumsal adalet, sürdürülebilirlik ve etik liderlik konularında aktif bir düşünür ve kamu entelektüeli olarak öne çıkmıştır.
ENZO TRAVERSO KİMDİR?
Enzo Traverso, 14 Ekim 1957 doğumlu İtalyan tarihçi ve düşünürdür. Modern Avrupa tarihi, totalitarizm, faşizm, devrimci gelenekler ve kolektif bellek çalışmaları alanındaki eserleriyle tanınır. 20. yüzyıl siyasal şiddeti, soykırım ve sol düşünce tarihi üzerine yaptığı analizlerle çağdaş tarih yazımının önemli isimlerinden biri olarak kabul edilir. Akademik kariyerini Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri’nde sürdürmüş; özellikle entelektüel tarih ile siyasal teori arasında kurduğu bağlarla dikkat çekmiştir. Traverso’nun çalışmaları, faşizmi yalnızca bir rejim biçimi olarak değil, modernitenin krizleri bağlamında tarihsel bir fenomen olarak ele alır. Aynı zamanda solun yenilgileri, melankoli ve hafıza politikaları üzerine geliştirdiği yorumlarla disiplinlerarası tartışmalara katkı sunmuştur. Eserleri birçok dile çevrilmiş ve küresel ölçekte geniş yankı uyandırmıştır.
JODY WILLIAMS KİMDİR?
Jody Williams, 9 Eylül 1950 doğumlu Amerikalı insan hakları aktivisti ve barış savunucusudur. Özellikle küresel ölçekte kara mayınlarının yasaklanması kampanyasıyla tanınır ve bu çalışmaları nedeniyle 1997 yılında Nobel Barış Ödülü’ne layık görülmüştür. Silahsızlanma, barış inşası ve insan güvenliği konularında aktif olarak çalışan Williams, sivil toplum hareketlerini uluslararası siyasete bağlama çabalarıyla öne çıkmış ve barış diplomasisi alanında kalıcı etkiler yaratmıştır.
VICTOR WALLIS KİMDİR?
Victor Wallis, 16 Eylül 1938 doğumlu Amerikalı siyaset bilimci, akademisyen, yazar ve aktivisttir. Kapitalizm, ekoloji ve sosyalizm arasındaki ilişkileri teorik ve pratik düzeyde irdeleyen çalışmalarıyla tanınır; özellikle ekososyalizm kavramını geliştiren ve bu çerçevede Red-Green Revolution: The Politics and Technology of Ecosocialism gibi eserler üretmiştir. Uzun yıllar Socialism and Democracy dergisinin genel yayın yönetmenliğini yapmış, Berklee College of Music’in Liberal Arts & Sciences bölümünde profesör olarak ders vermiş ve Marksist eleştirel teori ile çevresel mücadelelerin sentezlenmesine odaklanmıştır. Wallis’in çalışmaları, sosyalizmin ekolojik krizle nasıl bütünleştirilebileceğine dair küresel sol tartışmalarda önemli bir referans noktasıdır.
DONATELLA DELLA PORTA KİMDİR?
Donatella della Porta, 19 Aralık 1956 doğumlu İtalyan siyaset bilimci ve sosyologdur. Özellikle toplumsal hareketler, siyasal şiddet, demokrasi kuramı ve sivil toplum çalışmaları alanındaki araştırmalarıyla tanınır. Avrupa’daki protesto hareketleri, küreselleşme karşıtı mobilizasyonlar ve radikal siyasal örgütlenmeler üzerine yaptığı ampirik ve kuramsal çalışmalarla çağdaş siyaset sosyolojisinin önde gelen isimlerinden biri olarak kabul edilir.
Akademik kariyeri boyunca İtalya ve Almanya’da çeşitli üniversitelerde görev yapmış; özellikle Scuola Normale Superiore bünyesinde toplumsal hareketler üzerine araştırma merkezlerinin kurulmasına öncülük etmiştir. Della Porta’nın çalışmaları, demokratik katılım biçimlerinin dönüşümünü, protesto repertuarlarının evrimini ve kamusal alanın yeniden yapılanmasını disiplinlerarası bir çerçevede ele alır. Eserleri, siyaset bilimi ve sosyolojinin yanı sıra Avrupa çalışmaları ve insan hakları tartışmaları üzerinde de etkili olmuş; özellikle kriz dönemlerinde demokrasinin yeniden düşünülmesi gerektiğine dair katkılarıyla geniş yankı uyandırmıştır.
HAUKE BRUNKHORST KİMDİR?
Hauke Brunkhorst, 24 Ekim 1945 doğumlu Alman siyaset sosyoloğu, akademisyen ve düşünürdür. Avrupa anayasal düzeni, siyaset teorisi ve eleştirel teori alanlarındaki çalışmalarla tanınır; Theodor W. Adorno, Hannah Arendt ve Herbert Marcuse gibi düşünürlerin eserleri üzerine derinlemesine analizler yapmıştır. Uzun yıllar Universität Flensburg’da sosyoloji profesörü olarak görev yapmış ve küresel toplumda dayanışma, hukuk ve demokratik yapıların evrimi üzerine önemli kitaplar yayımlamıştır. Brunkhorst’un çalışmaları, modern demokratik kurumların eleştirel bir bakışla yeniden değerlendirilmesine katkı sağlar.
CATHERINE MALABOU KİMDİR?
Catherine Malabou, 15 Ekim 1959 doğumlu Fransız filozoftur. Özellikle Hegel yorumları ve “plastisite” kavramı etrafında geliştirdiği özgün yaklaşımıyla tanınır. Malabou, Hegel’in diyalektiğini çağdaş felsefe ve sinirbilimle ilişkilendirerek öznenin oluşumunu ve dönüşümünü yeniden düşünür. “Plastisite” kavramını hem beynin nörobiyolojik esnekliğini hem de kimliklerin, toplumsal yapıların ve politik biçimlerin dönüşebilirliğini açıklamak için kullanır. Derrida ve Heidegger sonrası kıta felsefesi tartışmalarında önemli bir konuma sahip olan Malabou, felsefe ile nörobilim arasındaki diyaloğa öncülük eden isimlerden biridir.
YANN MOULLER-BOUTANG KİMDİR?
Yann Moulier-Boutang, 19 Haziran 1949 doğumlu Fransız ekonomist, deneme yazarı ve gazetecidir. Bilişsel kapitalizm (cognitive capitalism) kavramını geliştiren ve kapitalizmin bilgi, emek ve teknolojiyle dönüşümünü ele alan çalışmalarıyla tanınır; Cognitive Capitalism gibi eserleri, ekonomik üretimin güncel dinamiklerini kavramsallaştırmada önemli bir referans olmuştur. Paris École normale supérieure’de eğitim görmüş, Multitudes dergisini kurmuş ve uzun yıllar akademik hayatta ekonomi teorisi, küreselleşme ve emeğin dönüşümü üzerine araştırmalar yürütmüştür; ekolojik siyasetle ilişkili düşünce ve evrensel temel gelir gibi konulara da katkı sağlamıştır.
REBECCA GOLDSTEIN KİMDİR?
Rebecca Newberger Goldstein, 23 Şubat 1950 doğumlu Amerikalı filozof ve yazardır. Analitik felsefe geleneği içinde yetişmiş olmakla birlikte, felsefi meseleleri edebiyatla buluşturan çalışmalarıyla tanınır. Özellikle bilinç, kimlik, ahlak ve rasyonalizm üzerine düşünceleriyle öne çıkar. Akademik çalışmalarının yanı sıra romanlar kaleme almış; felsefi fikirleri geniş kitlelere ulaştırma konusunda önemli bir rol oynamıştır. Aydınlanma düşüncesinin çağdaş savunucularından biri olarak görülür ve bilim ile hümanist değerler arasında köprü kurmaya çalışır.
ALEX CALLINICOS KİMDİR?
Alex Callinicos, 24 Temmuz 1950 Rhodesia (bugünkü Zimbabwe) doğumlu Britanyalı siyaset teorisyeni, akademisyen ve Marksist düşünürdür. Troçkist geleneğe yakın politik konumuyla bilinen Callinicos, Marxizm, siyaset felsefesi, uluslararası siyasi ekonomi ve eleştirel teori üzerine kapsamlı eserler üretmiş; Against Postmodernism, Social Theory ve An Anti-Capitalist Manifesto gibi kitaplarıyla çağdaş sol düşünce içinde etkili bir ses olmuştur. Bir dönem Socialist Workers Party (SWP) merkez komitesinde yer almış ve uzun süreli olarak partinin teorik dergisi International Socialism’in editörlüğünü üstlenmiştir; akademik kariyerini ise University of York ve King's College London’da sürdürerek Marksist teori ile küresel siyasal ekonomi tartışmalarına katkı sağlamıştır.
FRANCO 'BIFO' BERARDI KİMDİR?
Franco “Bifo” Berardi, 1949 doğumlu İtalyan filozof, medya kuramcısı ve siyasal düşünürdür. Özellikle otonomist Marksizm geleneği ve dijital kapitalizm eleştirileriyle tanınır. 1970’lerde İtalya’daki radikal sol hareketler içinde yer almış, özellikle Bologna merkezli Autonomia hareketiyle ilişkili olmuştur. Çalışmalarında geç kapitalizmin ruhsal, kültürel ve bilişsel etkilerini analiz etmiş; iletişim teknolojileri, emek dönüşümü ve toplumsal yabancılaşma üzerine özgün katkılar sunmuştur. Berardi’nin düşüncesi, medya çalışmaları, kültürel teori ve çağdaş siyasal felsefe alanlarında geniş yankı uyandırmıştır.
MICHAEL LOWY KİMDİR?
Michael Löwy, 6 Mayıs 1938 doğumlu Brezilya asıllı Fransız sosyolog ve düşünürdür. Marksist teori, eleştirel kuram ve din sosyolojisi alanındaki çalışmalarıyla tanınır. Özellikle romantik antikapitalizm, ütopya düşüncesi ve devrimci gelenekler üzerine geliştirdiği yorumlarla 20. ve 21. yüzyılın önemli eleştirel entelektüelleri arasında yer alır. Uzun yıllar boyunca CNRS bünyesinde araştırmalar yürütmüş; düşüncesini Marx, Lukács ve Walter Benjamin gibi isimlerle diyalog içinde geliştirmiştir. Löwy’nin çalışmaları, siyasal düşünce ile kültürel analiz arasında köprü kurarak din, mesihçilik ve devrim fikri arasındaki ilişkileri incelemiş; özellikle Latin Amerika’daki kurtuluş teolojisi üzerine yaptığı çözümlemelerle geniş yankı uyandırmıştır. Eserleri birçok dile çevrilmiş ve küresel ölçekte eleştirel teori tartışmalarında etkili olmuştur.
CRAIG CALHOUN KİMDİR?
Craig John Calhoun, 1952 doğumlu Amerikalı sosyologdur. Küreselleşme, milliyetçilik, kamusal alan ve toplumsal hareketler üzerine çalışmalarıyla tanınır. Akademik kariyeri boyunca çeşitli üniversitelerde görev almış, ayrıca önemli araştırma kurumlarının yöneticiliğini üstlenmiştir. Çalışmalarında modern toplumun dönüşümünü, demokratik meşruiyet krizlerini ve küresel eşitsizlikleri analiz etmiştir. Sosyoloji ile siyasal teori arasında kurduğu köprü sayesinde, çağdaş toplumsal kuramın önemli isimlerinden biri olarak kabul edilir.
HANS JORG SANDKUHLER KİMDİR?
Hans Jörg Sandkühler, 1940 doğumlu Alman filozoftur. Bilgi kuramı, hukuk felsefesi ve insan hakları teorisi alanlarında çalışmalarıyla bilinir. Özellikle eleştirel realizm, kültürlerarası felsefe ve normatif düşünce üzerine katkılar sunmuştur. Akademik yaşamı boyunca Almanya’da çeşitli üniversitelerde görev yapmış; felsefi kavramların tarihsel ve toplumsal bağlamlarını analiz eden disiplinlerarası bir yaklaşım geliştirmiştir. Çalışmaları, çağdaş Alman felsefesinde normatif teori ile toplumsal eleştiri arasındaki ilişkiye odaklanır.
MAURICE GODELIER KİMDİR?
Maurice Godelier, 28 Şubat 1934 doğumlu Fransız antropolog ve düşünürdür. 20. yüzyılın ikinci yarısında Fransız antropolojisinin önde gelen isimlerinden biri olarak kabul edilir; özellikle Marksist antropoloji ve akrabalık kuramı alanındaki çalışmalarıyla tanınır. Uzun yıllar boyunca CNRS bünyesinde araştırmalar yürütmüş ve École des hautes études en sciences sociales (EHESS) çatısı altında akademik faaliyetlerde bulunmuştur.
Godelier, Papua Yeni Gine’deki Baruya toplumu üzerine yaptığı saha araştırmalarıyla üretim ilişkileri, iktidar, cinsiyet ve akrabalık yapıları arasındaki bağlantıları incelemiş; ekonomik altyapı ile sembolik ve kültürel sistemler arasındaki karşılıklı belirlenimi analiz etmiştir. Çalışmaları, yalnızca antropoloji değil, sosyoloji ve siyasal teori alanlarında da etkili olmuş; toplumsal yapıların maddi ve simgesel boyutlarını birlikte ele alan yaklaşımıyla disiplinlerarası tartışmalara önemli katkılar sunmuştur.
AXEL HONNETH KİMDİR?
Axel Honneth, 18 Temmuz 1949 doğumlu Alman filozof ve toplumsal kuramcıdır. Çağdaş eleştirel teorinin en önemli temsilcilerinden biri olarak kabul edilir; özellikle “tanınma” (Anerkennung) kuramını geliştirmesiyle tanınır. Çalışmalarında bireysel kimlik, toplumsal adalet ve ahlaki çatışmaların, karşılıklı tanınma ilişkileri üzerinden nasıl şekillendiğini analiz etmiştir.
Uzun yıllar boyunca Goethe University Frankfurt bünyesinde görev yapmış ve Institute for Social Research (Frankfurt Okulu) direktörlüğünü üstlenmiştir. Honneth’in düşüncesi, Hegelci mirası güncelleyerek eleştirel teoriyi normatif bir toplumsal adalet teorisi yönünde yeniden yapılandırma çabasıyla öne çıkar. Eserleri siyasal felsefe, sosyoloji ve etik alanlarında geniş etki yaratmış; çağdaş demokratik toplumların krizlerini tanınma eksikliği ve toplumsal dışlanma bağlamında değerlendirmiştir.
ALENKA ZUPANCIC KİMDİR?
Alenka Zupancic, 1966 doğumlu Sloven filozof ve psikanalitik kuramcıdır. Çağdaş kıta Avrupası felsefesi içinde özellikle Lacancı psikanaliz ile Hegelci diyalektiği birleştiren çalışmalarıyla tanınır. Etik, komedi kuramı, cinsellik ve metafizik üzerine geliştirdiği özgün yorumlarla, felsefe ile psikanaliz arasında üretken bir düşünsel alan açmıştır.
Ljubljana Psikanaliz Okulu’nun önde gelen isimlerinden biri olarak, University of Ljubljana bünyesinde çalışmalar yürütmüş ve uluslararası akademik çevrelerde etkili olmuştur. Zupancic’in düşüncesi, Kant, Hegel ve Lacan arasında kurduğu eleştirel diyalog üzerinden modern özne, arzu ve etik sorunlarını yeniden tartışmaya açar. Çalışmaları, yalnızca felsefe ve psikanaliz alanlarında değil, kültürel teori ve siyasal düşünce bağlamında da geniş yankı uyandırmıştır.
CLODOVIS BOFF KİMDİR?
Clodovis Boff, 1944 doğumlu Brezilyalı Katolik rahip ve ilahiyatçıdır. Latin Amerika’daki kurtuluş teolojisinin önemli temsilcilerinden biri olarak tanınır. Özellikle teoloji ile toplumsal adalet arasındaki ilişkiyi sistematik biçimde ele alan çalışmalarıyla öne çıkmıştır. Uzun yıllar akademik ve pastoral faaliyetlerde bulunmuş; Hristiyan inancı ile yoksulluk, eşitsizlik ve siyasal baskı koşulları arasındaki ilişkiyi analiz etmiştir. Kardeşi Leonardo Boff ile birlikte kurtuluş teolojisinin kuramsal çerçevesinin şekillenmesinde etkili olmuştur.
Clodovis Boff’un çalışmaları, Kilise’nin toplumsal rolü, iman ile tarihsel pratik arasındaki bağ ve teolojinin metodolojisi üzerine yoğunlaşır. Zaman içinde kurtuluş teolojisinin bazı yönlerine eleştirel mesafe almış olsa da, Latin Amerika teolojik düşüncesi içinde önemli ve tartışmalı bir figür olarak kabul edilir.
