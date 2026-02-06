ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 06.02.2026 14:30 6 Şubat 2026 14:30
 ~  SG: Son Güncelleme: 06.02.2026 14:33 6 Şubat 2026 14:33
Okuma Okuma:  1 dakika

“Umut Hakkı”ndan Kavala ve Demirtaş yararlanabilecek mi?

Yetkin, yazısında ilgili kişilerden edindiği bilgilere dayanarak, kesinleşmiş müebbet hapis ya da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bulunan isimlerin de bu düzenlemeden yararlanabileceğini belirtti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
“Umut Hakkı”ndan Kavala ve Demirtaş yararlanabilecek mi?

Gazeteci Murat Yetkin, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin “umut hakkı”na ilişkin olası bir yasal düzenlemesinin kapsamına dair dikkat çekici kulis bilgileri aktardı. Yetkin’in aktardığına göre, Meclis’te gündeme gelebilecek düzenleme yalnızca Abdullah Öcalan’ı değil, hukuki statüleri benzer olan diğer mahkûmları da kapsayacak.

Yetkin, yazısında ilgili kişilerden edindiği bilgilere dayanarak, kesinleşmiş müebbet hapis ya da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bulunan isimlerin de bu düzenlemeden yararlanabileceğini belirtti. Bu çerçevede Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala’nın durumu da kulislerde değerlendiriliyor.

Umut hakkı nedir?
Umut hakkı nedir?
22 Ekim 2024

Aktarılan bilgilere göre, Meclis böyle bir düzenlemeyi hayata geçirirse, örgütlü suçlardan müebbet ya da ağırlaştırılmış müebbet cezası alan mahkûmlar 36 yıl, örgütlü suç kapsamı dışında kalanlarda ise 30 yıl cezaevinde kaldıktan sonra “umut hakkı”ndan yararlanabilecek.

Yetkin’in yazısında, Demirtaş ve Kavala’ya ilişkin değerlendirmede mevcut hukuki tabloya da dikkat çekiliyor. Buna göre, her iki isim hakkında kesinleşmiş müebbet ya da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bulunması halinde, düzenleme kapsamına girmeleri mümkün olacak. Ancak cezaların süreli hapis cezası olarak kesinleşmesi durumunda, Demirtaş ve Kavala hâlihazırda mevcut mevzuat çerçevesinde bu imkândan zaten yararlanabiliyor.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
umut hakkı Selahattin Demirtaş Osman Kavala çözüm çözüm süreci
ilgili haberler
Mehmet Uçum’dan “Umut Hakkı” açıklaması
Bugün 12:58
/haber/mehmet-ucumdan-umut-hakki-aciklamasi-316421
DEM Parti’den “umut hakkı” talebiyle kanun teklifi
21 Ekim 2025
/haber/dem-partiden-umut-hakki-talebiyle-kanun-teklifi-312758
Öcalan’dan ‘umut hakkı’ açıklaması: Devletin bu bagajı kaldırması lazım
17 Ekim 2025
/haber/ocalandan-umut-hakki-aciklamasi-devletin-bu-bagaji-kaldirmasi-lazim-312636
DEM Parti’den “umut hakkı” çağrısı: İnfaz hukukunda düzenleme şart
19 Eylül 2025
/haber/dem-partiden-umut-hakki-cagrisi-infaz-hukukunda-duzenleme-sart-311696
Avrupa Bakanlar Komitesi'nden 'umut hakkı' kararı: Yasa değişiklikleri hızlansın; komisyon görev alsın
18 Eylül 2025
/haber/avrupa-bakanlar-komitesi-nden-umut-hakki-karari-yasa-degisiklikleri-hizlansin-komisyon-gorev-alsin-311644
Bakanlar Komitesi, 'Öcalan’a umut hakkı' konusunda Türkiye'nin eylem planını inceledi: Karar yarın açıklanacak
17 Eylül 2025
/haber/bakanlar-komitesi-ocalana-umut-hakki-konusunda-turkiye-nin-eylem-planini-inceledi-karar-yarin-aciklanacak-311621
DBP'den iktidara 'umut hakkı' çağrısı: Halkın barış ve çözüm umudu hedef alınıyor
17 Eylül 2025
/haber/dbp-den-iktidara-umut-hakki-cagrisi-halkin-baris-ve-cozum-umudu-hedef-aliniyor-311600
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Mehmet Uçum’dan “Umut Hakkı” açıklaması
Bugün 12:58
/haber/mehmet-ucumdan-umut-hakki-aciklamasi-316421
DEM Parti’den “umut hakkı” talebiyle kanun teklifi
21 Ekim 2025
/haber/dem-partiden-umut-hakki-talebiyle-kanun-teklifi-312758
Öcalan’dan ‘umut hakkı’ açıklaması: Devletin bu bagajı kaldırması lazım
17 Ekim 2025
/haber/ocalandan-umut-hakki-aciklamasi-devletin-bu-bagaji-kaldirmasi-lazim-312636
DEM Parti’den “umut hakkı” çağrısı: İnfaz hukukunda düzenleme şart
19 Eylül 2025
/haber/dem-partiden-umut-hakki-cagrisi-infaz-hukukunda-duzenleme-sart-311696
Avrupa Bakanlar Komitesi'nden 'umut hakkı' kararı: Yasa değişiklikleri hızlansın; komisyon görev alsın
18 Eylül 2025
/haber/avrupa-bakanlar-komitesi-nden-umut-hakki-karari-yasa-degisiklikleri-hizlansin-komisyon-gorev-alsin-311644
Bakanlar Komitesi, 'Öcalan’a umut hakkı' konusunda Türkiye'nin eylem planını inceledi: Karar yarın açıklanacak
17 Eylül 2025
/haber/bakanlar-komitesi-ocalana-umut-hakki-konusunda-turkiye-nin-eylem-planini-inceledi-karar-yarin-aciklanacak-311621
DBP'den iktidara 'umut hakkı' çağrısı: Halkın barış ve çözüm umudu hedef alınıyor
17 Eylül 2025
/haber/dbp-den-iktidara-umut-hakki-cagrisi-halkin-baris-ve-cozum-umudu-hedef-aliniyor-311600
Sayfa Başına Git