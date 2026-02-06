“Umut Hakkı”ndan Kavala ve Demirtaş yararlanabilecek mi?

Gazeteci Murat Yetkin, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin “umut hakkı”na ilişkin olası bir yasal düzenlemesinin kapsamına dair dikkat çekici kulis bilgileri aktardı. Yetkin’in aktardığına göre, Meclis’te gündeme gelebilecek düzenleme yalnızca Abdullah Öcalan’ı değil, hukuki statüleri benzer olan diğer mahkûmları da kapsayacak.

Yetkin, yazısında ilgili kişilerden edindiği bilgilere dayanarak, kesinleşmiş müebbet hapis ya da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bulunan isimlerin de bu düzenlemeden yararlanabileceğini belirtti. Bu çerçevede Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala’nın durumu da kulislerde değerlendiriliyor.

Umut hakkı nedir?

Aktarılan bilgilere göre, Meclis böyle bir düzenlemeyi hayata geçirirse, örgütlü suçlardan müebbet ya da ağırlaştırılmış müebbet cezası alan mahkûmlar 36 yıl, örgütlü suç kapsamı dışında kalanlarda ise 30 yıl cezaevinde kaldıktan sonra “umut hakkı”ndan yararlanabilecek.

Yetkin’in yazısında, Demirtaş ve Kavala’ya ilişkin değerlendirmede mevcut hukuki tabloya da dikkat çekiliyor. Buna göre, her iki isim hakkında kesinleşmiş müebbet ya da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bulunması halinde, düzenleme kapsamına girmeleri mümkün olacak. Ancak cezaların süreli hapis cezası olarak kesinleşmesi durumunda, Demirtaş ve Kavala hâlihazırda mevcut mevzuat çerçevesinde bu imkândan zaten yararlanabiliyor.

