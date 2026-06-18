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YT: Yayın Tarihi: 18.06.2026 15:32 18 Haziran 2026 15:32
 ~  SG: Son Güncelleme: 18.06.2026 15:36 18 Haziran 2026 15:36
Okuma Okuma:  2 dakika

DEM Parti'den “cezasızlık istismarı büyütüyor” uyarısı

"6 yaşındaki bir çocuğun istismara sürüklendiği iddia edilen olayda sanığın ev hapsiyle tahliyesinin gerekçesi nedir?"

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
DEM Parti'den “cezasızlık istismarı büyütüyor” uyarısı
*Halide Türkoğlu

*DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Halide Türkoğlu, Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya G.'nin ev hapsiyle tahliyesini Adalet Bakanı'na soru önergesiyle sordu. Yusuf Ziya G., kızı H.K.G.'yi 6 yaşındayken 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikâhla evlendirmekle suçlanıyor.

*İlk yargılamada Kadir İstekli'ye 30 yıl, Yusuf Ziya G.'ye 20 yıl ceza verilmişti. İstinaf sonrası yeniden yapılan yargılamada Kadir İstekli'ye 37 yıl, Yusuf Ziya G.'ye 19 yıl 9 ay hapis cezası hükmedildi. Dosya istinafa taşınırken Yusuf Ziya G.'nin hastalık gerekçesiyle ev hapsine alınması tepki topladı.

*Türkoğlu, tahliye gerekçesini, kemik yaşı tespitine ilişkin iddiaları, sahte rapor iddialarını ve son 10 yılda çocuk istismarı davalarındaki ceza ve serbest bırakılma oranlarını sorguladı.

DEM Parti Kadın Meclisi Sözcüsü ve Diyarbakır Milletvekili Halide Türkoğlu, Hiranur Vakfı davasında yargılanan Yusuf Ziya G.'nin  ev hapsiyle tahliye edilmesini Adalet Bakanı Akın Gürlek’e soru önergesiyle sordu.

Türkoğlu, çocuklara yönelik erken yaşta evlilik adı altında gerçekleşen istismar vakalarında cezaların uygulanış biçiminin ve cezasızlık algısının, benzer suçların artmasına ve meşrulaşmasına zemin hazırladığına dikkat çekti.

İsmail Ağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya G.’nin, kızı H.K.G.’yi 6 yaşındayken 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikâhla “evlendirdiği” iddiası kamuoyunda geniş tepki toplamıştı. Dosyaya yansıyan bilgilere göre H.K.G, 17 Ağustos 2012’de hastaneye başvurmuş, burada 17 yaşında olduğunu ve Kadir İstekli ile gönüllü evlendiğini söylemiş; yapılan kemik yaşı tespitinde 21 yaşında olduğu raporlanmış ve bu aşamada soruşturma takipsizlikle sonuçlanmıştı.

H.K.G’nin 21 Ocak 2022’de İzmir’de alınan ifadesinde ise kemik yaşı tespitine kendisinin girmediğini belirttiği, bu beyanın da dosyaya girdiği kamuoyuna yansımıştı. Daha sonra 14 yaşında hastaneye yaptığı başvuru sonrası yeniden başlatılan soruşturmada Gümüşel ve Kadir İstekli gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

23 Ekim 2023’teki ilk karar duruşmasında Kadir İstekli’ye 30 yıl, Yusuf Ziya G. ile 20 yıl, anne Fatma G.’ye ise 16 yıl 8 ay hapis cezası verilmişti. Bölge istinaf mahkemesi kararı usul yönünden bozmuş, yeniden yapılan yargılamada Kadir İstekli’ye 37 yıl, Yusuf Ziya G.'’ye 19 yıl 9 ay hapis cezası hükmedilmişti.

Dosya istinafa taşınırken Yusuf Ziya G.'nin ağlık gerekçesiyle ev hapsine alınması ve tahliyesinin kamuoyunda tepkiyle karşılandığı belirtildi.

Halide Türkoğlu soru önergesinde şu başlıkları gündeme taşıdı:

  • 6 yaşındaki bir çocuğun istismara sürüklendiği iddia edilen olayda sanığın ev hapsiyle tahliyesinin gerekçesi nedir?
  • Tahliyeye dayanak gösterilen sağlık sorunları nelerdir?
  • Kemik yaşı tespitine ilişkin iddialar doğru mudur, bu konuda bir soruşturma yürütülmüş müdür?
  • Sahte rapor düzenlendiği iddia edilen sağlık kuruluşuna yönelik işlem yapılmış mıdır, kaç kişi hakkında inceleme yürütülmüştür?
  • Bu tür davalarda ceza ve tahliye süreçlerinin denetimine ilişkin Bakanlığın bir çalışması var mıdır?
  • Son 10 yılda çocuk istismarı kapsamında açılan davalar, verilen cezalar ve serbest bırakılma oranları nedir?

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
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