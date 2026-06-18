DEM Parti'den “cezasızlık istismarı büyütüyor” uyarısı

DEM Parti Kadın Meclisi Sözcüsü ve Diyarbakır Milletvekili Halide Türkoğlu, Hiranur Vakfı davasında yargılanan Yusuf Ziya G.'nin ev hapsiyle tahliye edilmesini Adalet Bakanı Akın Gürlek’e soru önergesiyle sordu.

Türkoğlu, çocuklara yönelik erken yaşta evlilik adı altında gerçekleşen istismar vakalarında cezaların uygulanış biçiminin ve cezasızlık algısının, benzer suçların artmasına ve meşrulaşmasına zemin hazırladığına dikkat çekti.

İsmail Ağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya G.’nin, kızı H.K.G.’yi 6 yaşındayken 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikâhla “evlendirdiği” iddiası kamuoyunda geniş tepki toplamıştı. Dosyaya yansıyan bilgilere göre H.K.G, 17 Ağustos 2012’de hastaneye başvurmuş, burada 17 yaşında olduğunu ve Kadir İstekli ile gönüllü evlendiğini söylemiş; yapılan kemik yaşı tespitinde 21 yaşında olduğu raporlanmış ve bu aşamada soruşturma takipsizlikle sonuçlanmıştı.

H.K.G’nin 21 Ocak 2022’de İzmir’de alınan ifadesinde ise kemik yaşı tespitine kendisinin girmediğini belirttiği, bu beyanın da dosyaya girdiği kamuoyuna yansımıştı. Daha sonra 14 yaşında hastaneye yaptığı başvuru sonrası yeniden başlatılan soruşturmada Gümüşel ve Kadir İstekli gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

23 Ekim 2023’teki ilk karar duruşmasında Kadir İstekli’ye 30 yıl, Yusuf Ziya G. ile 20 yıl, anne Fatma G.’ye ise 16 yıl 8 ay hapis cezası verilmişti. Bölge istinaf mahkemesi kararı usul yönünden bozmuş, yeniden yapılan yargılamada Kadir İstekli’ye 37 yıl, Yusuf Ziya G.'’ye 19 yıl 9 ay hapis cezası hükmedilmişti.

Dosya istinafa taşınırken Yusuf Ziya G.'nin ağlık gerekçesiyle ev hapsine alınması ve tahliyesinin kamuoyunda tepkiyle karşılandığı belirtildi.