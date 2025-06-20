Yargıtay, Hiranur Vakfı'ndaki çocuk istismarı davasında mahkûmiyeti usulden bozdu

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya G.'nin 6 yaşındaki kızı H.K.G.'yi 29 yaşındaki Kadir İ. ile "evliliğe" zorlaması ve sistematik olarak istismar etmesine neden olmasına dair açılan davada sanıklara verilen mahkûmiyet kararlarını usul yönünden bozdu.

Now Haber'de yer alan habere göre, Davada sanık Kadir İstekli’ye önce 30 yıl hapis cezası verildi. Ancak İstinaf Mahkemesi bu cezayı yetersiz bularak kararı bozdu ve İstekli'ye iki ayrı suçtan 36 yıl hapis cezası verildi. Baba Gümüşel ise 18 yıl 9 ay ceza aldı; annenin dosyası ayrıldı.

Yargıtay, dosyanın usule aykırı şekilde yerel mahkemeye gönderildiğine hükmederek mahkûmiyet kararlarını bozdu. Bu nedenle dava dosyası, yeniden değerlendirme yapılmak üzere İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi’ne iletilecek.

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Ne olmuştu? BirGün yazarı Gazeteci Timur Soykan, 3 Aralık'taki "Karanlık dünya bir çocuğu yuttu: Tarikat karanlığında henüz 6 yaşında..." başlıklı yazısında, İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya G.'nin kızı H.K.G.'yi 2002'de altı yaşındayken imam nikahıyla 'evlendirdiğini', kadının çocukluğu boyunca cinsel istismarda bulunduğunu yazmıştı. Yaşananlar, H.K.G.'nin şikayetiyle ortaya çıkmıştı. Soykan, 7 Aralık'ta BirGün'de yayımlanan "Utancın fotoğrafları" başlıklı yazısında da H.K.G.'nin çocuk yaşta gelinlik giydirildiği ve 'nişan'ına ait dehşet verici fotoğrafları yayımlamıştı. Sosyal medyada tepki yağan olaya ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıklama yapmış ve davaya müdahil olunduğunu bildirmişti. Çocuk istismarıyla ilgili geçtiğimiz günlerde kabul edilen iddianamede Kadir İ. hakkında 30 yıldan az olmamak, baba Yusuf Ziya G. ve anne Fatıma G. hakkında da 18 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası istenmişti.