Hiranur Vakfı istismar davasında karar bozuldu

İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya G.’in, kızı H.K.G.’yi 6 yaşındayken 29 yaşındaki Kadir İ. ile "evliliğe" zorlayarak istismara maruz bırakmasına dair açılan davada verilen karar bozuldu. Yargıtay istinaf mahkemesinin dosyayı yeniden yerel mahkemeye göndermesini "usul hatası" olarak değerlendirdi.

Daha önce 36 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir İ.’ye 37 yıl, 18 yıl 9 ay hapis cezası alan baba Yusuf Ziya G.’in cezası ise 19 yıl 9 aya çıkarıldı.

Hiranur Vakfı'ndaki istismar davasında gerekçeli karar açıklandı

Cezalar yeniden belirlendi

Hürriyet'ten Aziz Özen'in haberine göre sanıklara verilen cezaları inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 20’nci Ceza Dairesi, yerel mahkemece kurulan hükmü bozmuştu. Yargıtay 9’uncu Ceza Dairesi tarafından istinafın duruşma açıp hüküm kurması gerektiği belirtilerek onama kararını bozmasının ardından İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi sanıklara verilen cezaları birer yıl artırdı.

Tutuklu sanıklardan Kadir İ. 'zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı' suçundan 22 yıl, 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan da 15 yıl olmak üzere toplam 37 yıl hapis cezasına çarptırdı. Aynı davada vakfın kurucusu ve H.K.G'nin babası tutuklu sanık Yusuf Ziya G.’e ise 'zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı' suçundan 19 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Yargıtay, Hiranur Vakfı'ndaki çocuk istismarı davasında mahkûmiyeti usulden bozdu

Ne olmuştu? BirGün yazarı Gazeteci Timur Soykan, 3 Aralık'taki "Karanlık dünya bir çocuğu yuttu: Tarikat karanlığında henüz 6 yaşında..." başlıklı yazısında, İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya G.'nin kızı H.K.G.'yi 2002'de altı yaşındayken imam nikahıyla 'evlendirdiğini', kadının çocukluğu boyunca cinsel istismarda bulunduğunu yazmıştı. Yaşananlar, H.K.G.'nin şikayetiyle ortaya çıkmıştı. Soykan, 7 Aralık'ta BirGün'de yayımlanan "Utancın fotoğrafları" başlıklı yazısında da H.K.G.'nin çocuk yaşta gelinlik giydirildiği ve 'nişan'ına ait dehşet verici fotoğrafları yayımlamıştı. Sosyal medyada tepki yağan olaya ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıklama yapmış ve davaya müdahil olunduğunu bildirmişti. Çocuk istismarıyla ilgili geçtiğimiz günlerde kabul edilen iddianamede Kadir İ. hakkında 30 yıldan az olmamak, baba Yusuf Ziya G. ve anne Fatıma G. hakkında da 18 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası istenmişti.

