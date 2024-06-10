Hiranur Vakfı'ndaki istismar davası 16 Temmuz'a ertelendi

İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya G.’in, kızı H.K.G.’yi 6 yaşındayken 29 yaşındaki Kadir İ. ile "evliliğe" zorlayarak istismara maruz bırakmasına ilişkin sanıkların yeniden yargılanmaya başlandığı davanın ikinci duruşması görüldü.

İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen "Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı" davasında verilen karar İstanbul Bölge Adliye Mahkemesince yapılan İstinaf incelemesi sonucu sanıklara eksik ceza tayin edildiği gerekçeleriyle bozulmuştu.

İlk duruşma sanık avukatlarının mazeretli şekilde duruşmaya katılmamaları nedeniyle ertelenmişti.

Bugün görülen ve gizlilik kararı olan davada, cezanın artırılması gerekçesiyle bozulan karara ilişkin mütaala verildi.

Duruşma 16 Temmuz saat 10.00'a ertelendi. Üçüncü duruşmada karar çıkması bekleniyor.

Hiranur Vakfı'ndaki istismar davasında karar çıktı: Kadir İ.'ye 30 yıl hapis

Ne olmuştu?

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı kurucularından Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’yi 6 yaşındayken ‘evlendirmesi’ ve H.K.G.’nin yıllarca cinsel istismara maruz bırakılmasına ilişkin sanıkların yeniden yargılanmaya başlandığı davanın ikinci duruşması bugün görüldü.

İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen "Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı" davasında verilen karar İstanbul Bölge Adliye Mahkemesince yapılan İstinaf incelemesi sonucu sanıklara eksik ceza tayin edildiği gerekçeleriyle bozulmuştu.

İlk duruşma sanık avukatlarının mazeretli şekilde duruşmaya katılmamaları nedeniyle ertelenmişti.

Bozma kararı üzerine davanın ikinci duruşması bugün İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesinde saat 10.00’da görüldü.

16 TEMMUZ'A ERTELENDİ

Gizlilik kararı olan davada cezanın artırılması gerekçesiyle bozulan karara ilişkin mütaala verildi.

Sanıkların tutukluluk halleri devam ediyor.

Duruşma 16 Temmuz saat 10.00'a ertelendi. Davada karar çıkması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya G.'nin, kızı H.K.G'yi 6 yaşındayken Kadir İ. ile evlendirdiğine dair haber ilk olarak 3 Aralık 2022'de BirGün gazetesinde yayımlanmıştı.

Haberin ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlatmış ve yayın yasağı getirilmişti.

Ardından açılan davada ise, Kadir İ. “cinsel istismar ve cinsel saldırı” suçlarından 67 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis istemiyle yargılanmıştı. Baba Yusuf Ziya G. ve anne Fatıma G. hakkında da “zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı” suçundan 22 yıl 6 aya kadar ceza istenmişti.

Mahkeme 23 Ekim 2023'de sanık Kadir İ.’ye 30 yıl, Yusuf Ziya G.’ye 20 yıl ve Fatıma G.’nin ise 16 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar vermişti.

Kararın ardından H.K.G.'nin avukatı, sanıkların avukatı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın avukatı ve Cumhuriyet savcısı dosyayı istinafa taşımıştı.

Dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi sanık Kadir İstekli'nin 2004-2013 yılları arası için 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' 2020 yılı için ise 'Eşe karşı nitelikli cinsel saldırı' suçlarından 2 ayrı ceza verilmesi gerekirken, tek bir suçtan cezalandırma yapıldığı değerlendirmişti.

H.K.G.'nin annesi Fatıma G. ve babası Yusuf Ziya G. hakkında verilen hapis cezalarında ise anne ve baba olmaları nedeniyle yasa gereğince artırım yapılması gerektiği belirterek kararın usul ve esas yönünden bozulmasına karar verilmişti.

(RT)