ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 18.06.2026 09:17 18 Haziran 2026 09:17
 ~  SG: Son Güncelleme: 18.06.2026 15:20 18 Haziran 2026 15:20
Okuma Okuma:  2 dakika

Hiranur Vakfı'nda istismar davası: 19 yıl 9 ay hapis cezası alan Yusuf Ziya G. serbest bırakıldı

Yusuf Ziya G.'nin serbest bırakıldığını cemaat X’te duyurdu: “Emeği geçen yetkililere teşekkür ederiz.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Hiranur Vakfı'nda istismar davası: 19 yıl 9 ay hapis cezası alan Yusuf Ziya G. serbest bırakıldı
Fotoğraf: Nur Kaya (Arşiv)

H.K.G.’nin davasında 19 yıl 9 ay hapis cezası alan İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya G.  serbest bırakıldı.

H.G.K.'nin iddianamesini yazan savcının yeri değiştirildi
HİRANUR VAKFINDA SİSTEMATİK ÇOCUK İSTİSMARI
H.G.K.'nin iddianamesini yazan savcının yeri değiştirildi
21 Ocak 2023

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı kurucusu ve 6 yaşındaki kızı H.K.G.’yi 29 yaşındaki K.İ. ile “dini nikah” adı altında cinsel istismara maruz bırakması nedeniyle 19 yıl 9 ay hapis cezası alan Yusuf Ziya G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi.

G.'nin serbest bırakıldığını cemaat X’te duyurdu: “Emeği geçen yetkililere teşekkür ederiz.”

Kamuoyunda “Cübbeli Ahmet” ismiyle bilinen Ahmet Mahmut Ünlü ise kararı şu ifadelerle karşıladı: “Tahliyesinde emeği geçen yetkili, yetkisiz herkese, bazı konularda mühim görüş ayrılığımız olsa da bu konuda özel emeği geçtiğini bildiğim Yeni Şafak câmiasına ve en büyük yardım olarak duâlarıyla destekte bulunan bütün Müslümanlara bu vesileyle teşekkürü bir borç bilirim.”

TIKLAYIN - bianet erkek şiddeti çetelelerinin tamamı

TIKLAYIN - Çocuk istismarı nasıl engellenir?

Ne olmuştu?

BirGün yazarı Gazeteci Timur Soykan, 3 Aralık'taki "Karanlık dünya bir çocuğu yuttu: Tarikat karanlığında henüz 6 yaşında..." başlıklı yazısında, İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya G.'nin kızı H.K.G.'yi 2002'de altı yaşındayken imam nikahıyla 'evlendirdiğini', kadının çocukluğu boyunca cinsel istismarda bulunduğunu yazmıştı. Yaşananlar, H.K.G.'nin şikayetiyle ortaya çıkmıştı.

Soykan, 7 Aralık'ta BirGün'de yayımlanan "Utancın fotoğrafları" başlıklı yazısında da H.K.G.'nin çocuk yaşta gelinlik giydirildiği ve 'nişan'ına ait dehşet verici fotoğrafları yayımlamıştı.

Sosyal medyada tepki yağan olaya ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıklama yapmış ve davaya müdahil olunduğunu bildirmişti.

İddianamede Kadir İ. hakkında 30 yıldan az olmamak, baba Yusuf Ziya G. ve anne Fatıma G. hakkında da 18 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası istenmişti.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Hiranur Vakfı Hiranur Vakfı davası Hiranur Vakfı'nda çocuk istismar Hiranur Vakfı'nda istismar Hiranur Vakfı'nda sistematik çocuk istismarı H.G.K
ilgili haberler
DEM Parti'den “cezasızlık istismarı büyütüyor” uyarısı
Bugün 15:32
/haber/dem-parti-den-cezasizlik-istismari-buyutuyor-uyarisi-320670
Sera Kadıgil’den “H.K.G. davası”nda tahliye kararına Meclis soru önergesi
Bugün 09:50
/haber/sera-kadigilden-h-k-g-davasinda-tahliye-kararina-meclis-soru-onergesi-320648
KADINLARIN GÜNDEMİ / EVRİM KEPENEK
H.G.K.’nin cesaretli adımı sonuçsuz kalmasın
29 Ocak 2023
/yazi/h-g-k-nin-cesaretli-adimi-sonucsuz-kalmasin-273454
HİRANUR VAKFINDA SİSTEMATİK ÇOCUK İSTİSMARI
H.G.K.'nin iddianamesini yazan savcının yeri değiştirildi
21 Ocak 2023
/haber/h-g-k-nin-iddianamesini-yazan-savcinin-yeri-degistirildi-273131
TARİKATTA ÇOCUK İSTİSMARI
TİP Sözcüsü Kadıgil, H.G.K.’nin sözlerini Meclis tutanaklarına geçirtti
11 Aralık 2022
/haber/tip-sozcusu-kadigil-h-g-k-nin-sozlerini-meclis-tutanaklarina-gecirtti-271262
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
DEM Parti'den “cezasızlık istismarı büyütüyor” uyarısı
Bugün 15:32
/haber/dem-parti-den-cezasizlik-istismari-buyutuyor-uyarisi-320670
Sera Kadıgil’den “H.K.G. davası”nda tahliye kararına Meclis soru önergesi
Bugün 09:50
/haber/sera-kadigilden-h-k-g-davasinda-tahliye-kararina-meclis-soru-onergesi-320648
KADINLARIN GÜNDEMİ / EVRİM KEPENEK
H.G.K.’nin cesaretli adımı sonuçsuz kalmasın
29 Ocak 2023
/yazi/h-g-k-nin-cesaretli-adimi-sonucsuz-kalmasin-273454
HİRANUR VAKFINDA SİSTEMATİK ÇOCUK İSTİSMARI
H.G.K.'nin iddianamesini yazan savcının yeri değiştirildi
21 Ocak 2023
/haber/h-g-k-nin-iddianamesini-yazan-savcinin-yeri-degistirildi-273131
TARİKATTA ÇOCUK İSTİSMARI
TİP Sözcüsü Kadıgil, H.G.K.’nin sözlerini Meclis tutanaklarına geçirtti
11 Aralık 2022
/haber/tip-sozcusu-kadigil-h-g-k-nin-sozlerini-meclis-tutanaklarina-gecirtti-271262
Sayfa Başına Git