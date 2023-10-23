Hiranur Vakfı'ndaki istismar davasında karar çıktı: Kadir İ.'ye 30 yıl hapis

İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya G.’in, kızı H.K.G.’yi 6 yaşındayken 29 yaşındaki Kadir İ. ile "evliliğe" zorlayarak istismara maruz bırakmasına dair açılan davanın yedinci duruşması Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Gizlilik kararı nedeniyle basına kapalı görülen duruşmada bugün karar çıktı. Kararın açıklanmasından önce yayın yasağı kaldırıldı ve açık yargılamaya geçildi.

Duruşmada savcı, sanıkların cezalandırılmalarını istedi.

4 saat süren duruşmanın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, "Zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan Kadir İ.’ye 30 yıl, baba Yusuf Ziya G.’ye 20 yıl ve Fatıma G.’ye 16 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

Kararın ardından Fatıma G. hakkında tutuklanmaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Tutuklu sanıkların tahliye talepleri ise reddedildi, tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

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Ne olmuştu?

BirGün yazarı Gazeteci Timur Soykan, 3 Aralık'taki "Karanlık dünya bir çocuğu yuttu: Tarikat karanlığında henüz 6 yaşında..." başlıklı yazısında, İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya G.'nin kızı H.K.G.'yi 2002'de altı yaşındayken imam nikahıyla 'evlendirdiğini', kadının çocukluğu boyunca cinsel istismarda bulunduğunu yazmıştı. Yaşananlar, H.K.G.'nin şikayetiyle ortaya çıkmıştı.

Soykan, 7 Aralık'ta BirGün'de yayımlanan "Utancın fotoğrafları" başlıklı yazısında da H.K.G.'nin çocuk yaşta gelinlik giydirildiği fotoğrafları yayımlamıştı.

Sosyal medyada tepki yağan olaya ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıklama yapmış ve davaya müdahil olunduğunu duyurmuştu.

Kadir İ. ve Yusuf Ziya G. tepkiler üzerine, İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararıyla gözaltına alınmış, ardından tutuklanmışlardı.

Hazırlanan iddianamede; "zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı" ve "cinsel saldırı" suçlarından Kadir İ. hakkında 30 yıldan az olmamak, baba Yusuf Ziya G. ve anne Fatma G. hakkında da 18 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası talep edilmişti.

Yargılamanın ilk duruşması 30 Ocak’ta görülmüştü. Mahkeme heyeti dosyaya gizlilik kararı almış ve yayın yasağı getirmişti.

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(RT)