TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 03.06.2026 16:53 3 Hezîran 2026 16:53
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 03.06.2026 16:58 3 Hezîran 2026 16:58
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Dadgehê 6 sal û 3 meh cezayê girtîgehê li Rojnameger Cîhan Berk birî

Nûçegihanê PİRHAyê Cîhan Berk, bi îdiaya ku “endamê rêxistinê ye” tê darizandin. Dadgehê di dozê de 6 sal û 3 meh cezayê girtîgehê lê birî û bi şertê qedexeya derketina derveyî welat serbest berda.

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku ENRead in English

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku ENRead in English
Dîmenê mezin bike
Dadgehê 6 sal û 3 meh cezayê girtîgehê li Rojnameger Cîhan Berk birî

Danişîna duyem a doza nûçegihanê Ajansa Nûçeyan a Pîrê (PÎRHA) yê Dêrsimê Cîhan Berk li 1emîn Dadgeha Cezayê Giran a Tunceliyê ku li Dêrsimê ye hat lidarxistin. 

Cîhan Berk ê ku bi îdiaya ku endamê rêxistinê ye” hatibû girtin li salona danişînê amade bû. Her wiha li gel parêzer û malbata wî gelek kes beşdarî danişînê bûn.

Dozgerê dozê nêrîna xwe ya berê dubare kir û daxwaz kir ku Berk bê cezakirin.

Rojnameger Cîhan Berk hat desteserkirin
Rojnameger Cîhan Berk hat desteserkirin
19 Kanûn 2025

Rojnamevan Berk, di parastina xwe de tawanbariyên li dijî xwe qebûl nekir û diyar kir ku xebatên wî di çarçoveya rojnamevaniyê de ne û got: “Rojnamevanî ne sûç e”.

Parêzer Kenan Çetin û Doğa İncesu anîn ziman ku divê dozger ne li gorî guman û pêşbîniyan, li gorî delîlên berbiçav îdîanameyê amade bike û weha axivîn: “Ji tawanbariyên li dijî Cihan Berk, sûcê endamtiya rêxistinê dernakeve.” Parêzeran xwest Berk bê berdan.

Piştî parastinan şandeya dadgehê 6 sal û 3 meh cezayê girtîgehê li Berk birî û bi şertê qedexeya derketina derveyî welat serbest berda. 
(HA/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Cihan Berk dadkirina rojnamegeran pirha
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê