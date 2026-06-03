Dadgehê 6 sal û 3 meh cezayê girtîgehê li Rojnameger Cîhan Berk birî
Danişîna duyem a doza nûçegihanê Ajansa Nûçeyan a Pîrê (PÎRHA) yê Dêrsimê Cîhan Berk li 1emîn Dadgeha Cezayê Giran a Tunceliyê ku li Dêrsimê ye hat lidarxistin.
Cîhan Berk ê ku bi îdiaya ku endamê rêxistinê ye” hatibû girtin li salona danişînê amade bû. Her wiha li gel parêzer û malbata wî gelek kes beşdarî danişînê bûn.
Dozgerê dozê nêrîna xwe ya berê dubare kir û daxwaz kir ku Berk bê cezakirin.
Rojnameger Cîhan Berk hat desteserkirin
Rojnamevan Berk, di parastina xwe de tawanbariyên li dijî xwe qebûl nekir û diyar kir ku xebatên wî di çarçoveya rojnamevaniyê de ne û got: “Rojnamevanî ne sûç e”.
Parêzer Kenan Çetin û Doğa İncesu anîn ziman ku divê dozger ne li gorî guman û pêşbîniyan, li gorî delîlên berbiçav îdîanameyê amade bike û weha axivîn: “Ji tawanbariyên li dijî Cihan Berk, sûcê endamtiya rêxistinê dernakeve.” Parêzeran xwest Berk bê berdan.
Piştî parastinan şandeya dadgehê 6 sal û 3 meh cezayê girtîgehê li Berk birî û bi şertê qedexeya derketina derveyî welat serbest berda.
(HA/AY)