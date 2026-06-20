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YT: Yayın Tarihi: 20.06.2026 13:41 20 Haziran 2026 13:41
 ~  SG: Son Güncelleme: 20.06.2026 13:44 20 Haziran 2026 13:44
Okuma Okuma:  2 dakika

Cumartesi Anneleri/İnsanları, Murat Aslan için adalet talep etti

Murat Aslan’ın kardeşi Fatma Aslan ise adalet talebini yineledi, “Devlet eliyle işlenen ilk cinayet Murat Aslan değil. Yıllar geçmesine rağmen failler hesap vermedi. Katiller emekliliklerini yaşarken biz adalet istiyoruz” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Cumartesi Anneleri/İnsanları, Murat Aslan için adalet talep etti
Fotoğraf: Cumartesi Anneleri X

Cumartesi Anneleri/İnsanları, gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve sorumluların yargılanması talebiyle Beyoğlu’ndaki Galatasaray Meydanı’nda bir araya geldi. 1108’inci hafta buluşmasında kayıpların fotoğrafları ve karanfiller taşındı.

Bu haftaki açıklamada, 10 Haziran 1994’te gözaltında kaybedilen Murat Aslan için adalet çağrısı yaptı.  İnsan Hakları Derneği (İHD) Eş Genel Başkanı Oya Ersoy, Aslan’ın Diyarbakır Yenişehir’de iki arkadaşıyla yürüdüğü sırada silahlı ve telsizli, kendilerini polis olarak tanıtan dört kişi tarafından kaçırıldığını hatırlattı. Tanık anlatımlarına göre Aslan’ın beyaz bir Toros’a bindirilerek götürüldüğü belirtildi.

Ersoy, ailenin tüm resmi kurumlara başvurduğunu ancak gözaltına alındığının inkâr edildiğini ve Aslan’dan bir daha haber alınamadığını ifade etti. Aradan geçen yaklaşık 10 yılın ardından JİTEM mensubu Abdülkadir Aygan’ın itiraflarının gerçeği ortaya çıkardığını belirten Ersoy, Aslan’ın Silopi JİTEM İstihbarat Tim Komutanlığı’nda işkenceyle sorgulandığı, ardından Lice kırsalında gizlice gömüldüğünün açığa çıktığını söyledi.

19 Nisan 2004’te Aygan’ın bilgileri doğrultusunda yapılan kazılarda Aslan’ın cenazesine ulaşıldığı, Adli Tıp Kurumu’nun da kimliği doğruladığı aktarıldı. Ailenin dönemin OHAL ve jandarma yetkilileri dahil 30 kişi hakkında suç duyurusunda bulunduğu, ancak tüm bu tespitlere rağmen faillerin yargı önüne çıkarılmadığı vurgulandı.

Açıklamada söz alan Murat Aslan’ın kardeşi Fatma Aslan ise adalet talebini yineledi, “Devlet eliyle işlenen ilk cinayet Murat Aslan değil. Yıllar geçmesine rağmen failler hesap vermedi. Katiller emekliliklerini yaşarken biz adalet istiyoruz” dedi.

Açıklamanın ardından Galatasaray Meydanı’ndaki anıta karanfiller bırakıldı.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
murat aslan cumartesi anneleri cumartesi insanları
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