Cumartesi Anneleri 1106. hafta: Savaş Buldan, Adnan Yıldırım ve Hacı Karay için adalet çağrısı

Cumartesi Anneleri/İnsanları, Galatasaray Meydanı’nda 1106’ncı hafta buluşmasında gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve sorumluların yargılanmasını talep etmek için toplandı. Eyleme kayıp yakınları ve insan hakları savunucuları katıldı; alanda kayıpların fotoğrafları taşındı, karanfiller bırakıldı.

MA'nın haberine göre, Bu haftaki eylemde 32 yıl önce öldürülen Kürt iş insanları Savaş Buldan, Adnan Yıldırım ve Hacı Karay için adalet çağrısı öne çıktı.

Basın metnini kayıp yakını Besna Tosun okudu. Tosun, 3 Haziran 1994 sabahı Yeşilyurt’taki Çınar Oteli’nden ayrılan Buldan, Yıldırım ve Karay’ın silahlı, telsizli ve çelik yelekli kişiler tarafından durdurulduğunu söyledi. Tosun, tanıkların otel önünde bekleyen araçlardan inen kişilerin kendilerini polis olarak tanıttığını ve üç ismi “ifade alma” gerekçesiyle zorla araçlara bindirerek götürdüğünü anlattı.

Tosun, ailelerin olayın ardından savcılık, emniyet ve hükümet yetkililerine başvurduğunu ancak gözaltı işleminin kabul edilmediğini dile getirdi. Tosun’a göre üç iş insanı ertesi gün işkenceyle sorgulandıktan sonra ateşli silahla öldürüldü ve Bolu’nun Yığılca ilçesinde köylüler tarafından bulundu. Tosun, cesetlerin kimlik belirleyici hiçbir belge taşımadığını ve bölgenin daha önce benzer cinayetlerle anılan “ölüm üçgeni” olarak bilindiğini söyledi.

Tosun, dosyanın yıllarca sonuçsuz bırakıldığını, 19 yıl sonra yeniden açılarak Ankara JİTEM davasına dahil edildiğini anlattı. Tosun, yargılama sürecinde eski MİT Kontrterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür’ün, içinde bu üç ismin de bulunduğu bir “Kürt iş insanlarına yönelik ölüm listesi”ni mahkemeye sunduğunu hatırlattı. Tosun, Eymür’ün bu infazların Mehmet Ağar’ın yönettiği ve Korkut Eken, İbrahim Şahin ile Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Emin Aslan’ın yer aldığı yapılar kapsamında gerçekleştirildiğini söylediğini aktardı. Tosun, buna rağmen 13 Aralık 2019’da görülen karar duruşmasında tüm sanıkların beraat ettiğini belirtti.

"Vazgeçmeyeceğiz"

Tosun, istinaf mahkemesinin kararı bozmasına rağmen yerel mahkemenin yeniden beraat kararı verdiğini söyledi. Tosun, dosyanın böylece Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından mahkûmiyetle, iç hukukta ise cezasızlıkla sonuçlanan davalar zincirine eklendiğini dile getirdi. Tosun, tüm delillere rağmen adalet talebinden vazgeçmeyeceklerini söyledi.

DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, yıllardır tüm başvurulara rağmen faillerin yargılanmadığını, itiraflara rağmen sonuç alınamadığını söyledi. Buldan, tüm faili meçhul cinayetlerin açığa çıkarılması gerektiğini ve geçmişle yüzleşmenin zorunlu olduğunu dile getirdi.

Adnan Yıldırım’ın kızı Leyla Yıldırım, sorumlular ortaya çıkana kadar adalet mücadelesini sürdüreceklerini ve bu arayıştan vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Bakırhan, Savaş Buldan anmasında: Faili meçhuller aydınlatılırsa gerçek bir barış olur

(EMK)