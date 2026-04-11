Cumartesi Anneleri / İnsanları 34 yıl önce kaybedilen Nezir Acar’ın akıbetini sordu

Cumartesi Anneleri/İnsanları, gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin cezalandırılması için her Cumartesi gerçekleştirdikleri eylemlerinin 1098’incisi için Galatasaray Meydanı’nda bir araya geldi.

Karanfil ve kaybettikleri yakınlarının fotoğraflarını taşıyan Cumartesi Anneleri/İnsanları bu hafta 8 Nisan 1992’de Mardin Dargeçit’e bağlı Yanılmaz (Gûrîza) köyünde gözaltına alındıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Nezir Acar’ın akıbetini sordu.

Eylemde, İnsan Hakları Derneği (İHD) Eş Genel Başkanı Oya Ersoy, Acar’ı ve süreci anlattı.

Acar’ın 28 yaşında olduğunu, hayvan alım satımıyla geçimini sağladığını ve üç çocuk babası olduğunu söyledi. Sonrasında da şunları ekledi:

“8 Nisan 1992’de hayvan alımı için görüşme yapmak üzere Kerboran’daki (Dargeçit) H.K.’nin evine gitti. Aynı saatlerde, bir astsubayın komutasındaki askerler evlere baskın düzenledi; evler tek tek arandı. Saat 20.00 sularında Nezir Acar’ın bulunduğu eve yapılan baskında üç erkek gözaltına alındı. Gözleri bağlanarak Dargeçit İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldüler. Burada işkence gördüler. İki kişi serbest bırakıldı. Nezir Acar’dan ise bir daha haber alınamadı.”

Ailenin yıllar süren arayışı ve baskılar

Acar’ın babası Halil Acar’ın, oğlunu bulamak için Dargeçit Kaymakamlığı’na, Mardin Valiliği’ne ve Mardin Alay Komutanlığı’na başvurduğunu aktaran Oya Ersoy şöyle devam etti:

“Ancak Nezir Acar’ın gözaltına alındığı inkâr edildi, arayışların sürmesinden kaynaklı aileye yönelik baskılar arttı. Eşi Celile Acar gözaltına alındı, aynı gün serbest bırakıldı. Baba Halil Acar ise beş gün boyunca gözaltında tutuldu, işkence gördü, ‘oğlunu nasıl öldürdüysek seni de öyle öldürürüz’ sözleriyle tehdit edildi.

Dargeçit Cumhuriyet Başsavcılığı etkin bir soruşturma yürütmedi. Dargeçit Jandarma Komutanlığında görevli şüpheliler hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Ailenin yıllar sonra yaptığı başvurular da sonuçsuz bırakıldı. İtirazlar reddedildi. 16 Kasım 2012 tarihinde Nezir Acar dosyası, zamanaşımı gerekçesiyle kapatıldı. Ailenin Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı başvuru da, ‘zaman bakımından yetkisizlik’ gerekçesiyle kabul edilmedi.”

Zamanaşımı kararına tepki

Hakikatin bir kez daha zamana gömülmek istendiğini söyleyen Oya Ersoy sözlerini “Nezir Acar’ın gözaltında kaybedilişinin 34. yılında bir kez daha sesleniyoruz: Zamanaşımı, hukuki güvenlik için vardır; hakikati ortadan kaldırmak için değil. Gözaltında kaybetmeler gibi süreklilik arz eden suçlarda uygulanamaz. Hukukun amacını tersine çevirmeyin. Zamanı; gerçeği gizlemenin, delilleri karartmanın, tanıkları susturmanın ve failleri korumanın aracı olmaktan çıkarın.” ifadeleriyle bitirdi.

