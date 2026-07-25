Çiğdem Mater ve Mine Özerden Şakran’dan Silivri’ye sevk ediliyor

Gezi Parkı davası hükümlüleri Çiğdem Mater ve Mine Özerden’in cezaevi bir kez daha değiştiriliyor.

Mater ve Özerden, bugün İzmir Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan (Şakran Cezaevi) alınarak İstanbul’un Silivri ilçesindeki Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na götürülüyor.

Mater ve Özerden, dört yıldır tutuldukları Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan 20 Temmuz’da Şakran Cezaevi’ne sevk edilmiş, aynı gün kuruma giriş işlemleri yapılmıştı.

Böylece Mater ve Özerden, Şakran Cezaevi’ne götürülmelerinden beş gün sonra yeniden sevk edilmiş oldu.

AVUKAT SÖNMEZ: YASAL YOLLARA BAŞVURACAĞIZ Çiğdem Mater ve Mine Özerden'in İzmir Şakran Cezaevi’ne girişleri yapıldı

Ne olmuştu? İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 25 Nisan 2022’de açıkladığı Gezi davası kararında Çiğdem Mater ve Mine Özerden’e “hükûmeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” suçlamasıyla 18’er yıl hapis cezası verdi ve tutuklanmalarına hükmetti. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 28 Eylül 2023’te Mater ve Özerden hakkındaki 18’er yıllık hapis cezalarını onadı. İki isim, tutuklandıkları Nisan 2022’den 20 Temmuz 2026’ya kadar Bakırköy

Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuldu. Mater’in avukatı Hürrem Sönmez, Şakran’a yapılan sevkin ardından bianet’e yaptığı açıklamada ailelerin ve avukatların İstanbul’da bulunduğunu hatırlatmış; sevkin ziyaretleri zorlaştıracağını ve müvekkillerinin “cezaevinin ötesinde ayrı bir izolasyon” yaşayacağını söylemişti.

(NÖ)