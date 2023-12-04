Çiğdem Mater: Vasatın egemenliğine kızgınım

Gezi Davası’ndan 18 yıl hapis cezası verilen yapımcı Çiğdem Mater, T24’ten Murat Sabuncu’ya konuştu.

Yargıtay’ın onama kararı, cezaevi koşulları ve Gezi Parkı eylemi gibi birçok soruya yanıt veren Mater, “En çok neyi özlediniz?” sorusuna, “En çok neyi özledim, bilmiyorum. Sürekli değişiyor bunun yanıtı. Ama en genel cevap sanırım şu: Normalimi özledim. Sıradan, normalde bir günümü. Sevgilimin, annemin, babamın ve şahane arkadaşlarımın olduğu, sıradan, normal bir günümü özledim” dedi.

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"Kırgın ya da kızgın olduğunuz kimse var mı?" sorusuna ise "Kırgın ya da kızgın olduğum kimse yok, durum var. :) Vasatın egemenliğine kızgınım. İnsanlarla ilgili duygularım minnettarlık ve mahcubiyet. O kadar çok insanın gündelik hayatını etkiledi ki bu saçmalık ve tuhaflık. Annem, babam, sevgilim, arkadaşlarım, benimle birlikte hiçbirimizin hakketmediği saçma sapan bir sarmala girdiler, hem çok mahcubum hem de minnettarım" yanıtını verdi.

Söyleşinin bir kısmı şöyle:

78 sayfalık bir Yargıtay kararı var ve kararda diyor ki, “Gezi Parkı eylemlerinin toplumun anlık hareketi değil de iki yıl öncesinden çalışmaları başlatılan planlı kalkışma hareketi olduğunu düşünüyoruz.” Yargıtay’ın bu tespitini nasıl okuyorsunuz?

Yargıtay, 78 sayfalık “Türk milleti” adına aldığı kararın hemen her satırında, sayfasında olduğu gibi, bu tespitinde de yanılıyor. Bunu “düşünmek” için, ellerinde kanıtlar, bilgiler, somut dayanaklar olması gerekir, temel hukuk bunu gerektirir ama yok. Gezi davasının hiçbir aşamasında olmadığı gibi. Polis fezlekesinden iddianameye, gerekçeli karardan, istinaf kararına kadar şu kadar zamanda gördüğümüz her hukuki belgede olan, Yargıtay kararında da var: “HİÇ.” Bunu bizim kadar o dosyaları hazırlayanlar, o dosyalara dayanarak bize ceza verenler ve bu cezaları onayanlar biliyor, HİÇ!

"Çekilmemiş filmle devleti yıkmaya teşebbüs etmişim"

-Yargıtay kararında sizinle ilgili bölümde belgesel çekiminden bahsediliyor, “tamamlanamayan” bu belgesel neydi?

2013 Haziran’ında İstanbul’da ve sonrasında tüm Türkiye’de olanlar, bir sinemacı olarak, haliyle içimde “bunun filmi yapılmalı” hissi doğurdu. Sinemayla ilgilenen herkesin de aynı şeyi düşündüğüne eminim. Görüntünün “demokratikleşmesi”, cep telefonlarıyla gayet iyi çekim yapılabilmesi gibi bir sürü olumlu ilerlemeden ötürü, o zamana kadar hiç karşılaşmadığımız ölçüde görüntü elde edildi. Bunların doğru dürüst bir araya getirilip bir film yapmanın mümkün olup olmadığına kadar kafa yordum, insanlarla konuştum, 2013 Temmuz ve Ağustos’unda bununla ilgili görüşmeler yaptım ve sonra, hayal ettiğimiz pek çok filmde başımıza geldiği gibi, finansal nedenlerle yapamadık. Ancak, üç telefon konuşması ve iki film festivalinden ibaret bu “girişim”, önce iddianamede karşıma “Film çekti” diye çıktı, ilk yargılamada aylarca “çekilmemiş bir filmin yokluğunu” kanıtlamaya çalıştık, bir şeyin olmadığını kanıtlamaya çalışmak pek zor malum, bir de bildiğim kadarıyla hukukta temel ilke benim çekmediğimi değil de iddia makamının filmi çektiğimi ispatlamasıydı. Sonra sanırım ikinci yargılamanın bir aşamasında “Filmi çekecekti, çekemedi, çünkü Gezi kalkışması başarısız oldu” cümlesi çıktı karşıma. Anlayacağınız, çekilmemiş bir filmle, Türkiye Cumhuriyeti’ni yıkmaya teşebbüs etmişim.

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-Yargıtay; 7-14 Temmuz 2013 tarihleri arasında Erivan’da düzenlenen festivali de gerekçe sayıyor. Osman Kavala ile birlikte gidişiniz ve “15 dakikalık amatör görüntü götürüşünüzden” bahsediyor. Burada anlatılmak istenen ne?

Erivan Altın Kayısı Film Festivali, direktörü olduğum Ermenistan-Türkiye Sinema Platformu nedeniyle, 2009’dan bu yana, 2019’a kadar aralıksız gittiğim bir festival. 2019’da yurt dışı çıkış yasağım nedeniyle gidememişimdir. Yani 2013’te gittiğim gibi, 2012’de de 2014’te de gittim. 7-14 Temmuz 2013’te de bu kez festivalin uluslararası belgesel jürisinde, jüri üyesi olan Osman Kavala ile birlikte gittik ve bir hafta kaldık. Yani en alt kademeden en üst mahkemeye kadar, bana 18 yıl, Osman Kavala’ya ağırlaştırılmış müebbet cezası veren yargı sistemi, bizim tam da “hükümeti devirmeye” çalıştığımız sırada, bir haftalığına bir film festivaline gidip, günlerce film izlememizi, sinema konuşmamızı, hayatın olağan akışına uygun, makul ve mantıklı buldu. “Yanımızda götürdüğümüz amatör görüntü”den kasıt da benim o aralar “Acaba bir film yapabilir miyiz?” fikriyle, belgesel dünyasından insanlarla konuşmak için yanıma aldığım internete girseniz bulabileceğiniz türden ham görüntüler, film falan değil yani.

-16-24 Ağustos 2013 tarihleri arasında düzenlenen Saraybosna Film Festivali'ne gidişiniz de Yargıtay kararında. Festivale gidiş bir suç unsuru olarak görülüyor sanırım.

Saraybosna Film Festivali de tıpkı Erivan Altın Kayısı gibi, kriminalize edildi dava boyunca, Yargıtay da geleneği bozmadı. Ben yapımcıyım, işimin, gündelik hayatımın normali festivallere gitmek. Keşke Yargıtay 3. Ceza Dairesi üyeleri de bunları yazmadan önce, Google’a Saraybosna Film Festivali yazsalar da festivalin onca yıldır nasıl TRT ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından desteklendiğini görselerdi, Türkiye’den kimlerin, kimlerin festivale katıldığını bilselerdi! Bu arada Saraybosna da Altın Kayısı da şahane bölgesel festivallerdir!

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“Korkunç olan sadece saçma değil, komik de”

-Daha önce bu davadaki herkes gibi beraat etmiş, hakkında AİHM kararı olmasına rağmen serbest bırakılmamış, ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkûm edilmiş bir isim Osman Kavala. Kararda sizin tanışıklığınız da konu edilmiş. Ne zaman tanışmıştınız Kavala ile?

Yargıtay Kararı’na bakılırsa Osman Kavala ile 2012’de tanıştığımız sanılabilir, bu sanırım “kalkışma hazırlığı” algısını pekiştirmek için bulunmuş bir yöntem. Osman Bey ile ne zaman tanıştığımı anımsamıyorum ama Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Anadolu Kültür’de çalışmaya 2004 sonunda başladım, öncesinde de tanışıklığımız vardı. Yani, 2012 nere? 2004 nere? 2004-2009 arası Anadolu Kültür’de program koordinatörü olarak çalıştım, 2009’dan tutuklanana kadar da danışman olarak devam ettim. Dolayısıyla, tanışıklığımız hiç de öyle ima edildiği gibi 2012’de falan değil.

"Aynı anda İzmir’de ve İstanbul’da olmam imkansız"

-“27 Haziran 2013’te yapılan Garaj İstanbul toplantısına katıldığı ve bu hususun fiziki takip tutanaklarıyla doğrulandığı…” diye bir bölüm var kararda. Ama siz o tarihte İzmir’desiniz değil mi?

Yargıtay kararının en sevdiğim kısmı bu. Çok küçük gibi görülebilir ama hiç değil. İlk mahkemeden itibaren, 27 Haziran 2013’te, Garaj İstanbul’da yapılan bir toplantıya katıldığım iddia edildi. Bu toplantıya katılmak tabii ki suç değil de; diyelim, toplantıya katılma suç. Maddi gerçek ne? Ben o gün, İzmir’de, Fransız Kültür Merkezi’nde kamusal bir toplantıda, sahnede konuşmacıyım. Yani teknik olarak, o gün ve saatte İstanbul’da olmam imkânsız. Bunu, ilk yargılamadan itibaren kanıtlarıyla dosyaya koydu avukatım elbette, ama anlaşılan Yargıtay 3. Ceza Dairesi bu kanıtlara bakmadığı gibi, “Teknik takiple kanıtlandı” dediğine göre, teknik takip fotoğraflarına da bakamamış, zira benim orada fotoğrafım olması tabii ki imkânsız. Yani, aynı anda İzmir’de ve İstanbul’da olabilen biri olsaydım, herhalde dünyaya ve insanlığa dair bambaşka şeyler konuşurduk! Nurdan Gürbilek, son kitabı Örme Biçimleri’nde Arendt’ten aktarıyor: “Korkunç olanın sadece saçma değil, komik de olabileceğini anlayacak kadar aklı başında olmak gerekir.” Aklımı başımda tutmaya gayret ediyorum :)

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"Yargı tarihi 100 yıldır kötü sınav verdi"

-Yapılmayan film, gidilmeyen şehir ve sizin “Bizi hukukçular mı yargıladı”? sorgulamanız. Bunu biraz açar mısınız?

Çekilmeyen film, gidilmeyen toplantı, Gezi davası baştan ayağa yargılanan herkes için benzer suçlamalarla dolu. Pek nahif değilimdir ama bu tuhaf ve saçma sürecin her aşamasında, “Bir noktada durum anlaşılacak” diye düşündüm hep, büyük yanıldım. Memleketin yargı tarihi, 100 yıldır hep çok kötü sınav verdi. İlk değiliz, umarım son oluruz diyeceğim ama o da nahif olacak, farkındayım. İnsan, hapse girince, mecburen hukuk üzerine daha çok okuyor, birbirine yakın zamanlarda İstiklal Mahkemeleri’ni ve cumhuriyetin ilk kadın avukatı Süreyya Ağaoğlu’nun anılarını okudum. İstiklal Mahkemeleri’nde malûm, mahkeme heyetleri hukukçu değil, mebus. Süreyya Ağaoğlu kardeşi Samet Ağaoğlu’nun da sanıklar arasında olduğu Yassıada yargılamalarını anlatırken, İstiklal Mahkemeleri’ne atıfla, “Keşke hukukçular yargılamasaydı” diyor, haklı. Bende de aynı his oluyor Gezi davasını düşündükçe. Tabii şöyle bir fark var, hem İstiklal Mahkemeleri hem de Yassıada yargılamaları “olağanüstü” dönemlerdi, oysa şimdi?

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(RT)